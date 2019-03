Ufficializzata la nuova Giunta Marsilio: i nomi e le deleghe

NUOVA GIUNTA REGIONALE: MARSILIO UFFICIALIZZA I NOMI. Il presidente della Regione Marco Marsilio ha ufficializzato, oggi pomeriggio, a Pescara, i nomi degli assessori e le deleghe. Quattro assessorati alle Lega e la presidenza del Consiglio a Forza Italia.

Marco Marsilio (Presidente): Ricostruzione

Emanuele Imprudente (Lega): Agricoltura e vicepresidente della Giunta;

Nicoletta Verì (Lega): Sanità;

Nicola Campitelli (Lega): Urbanistica;

Piero Fioretti (esterno): Lavoro e Formazione;

Mauro Febbo (Forza Italia): Attività Produttive e Turismo;

Guido Quintino Liris (Fratelli d'Italia): Bilancio, Personale e Patrimonio.

Umberto D'Annuntiis : Sottosegretario alla Giunta Regionale

Lorenzo Sospiri: Presidente del Consiglio Regionale

A bocca asciutta Azione Politica di Gianluca Zelli che avverte "gli abruzzesi conosceranno presto chi è Marco Marsilio". Polemico anche il secondo arrivato della competizione Giovanni Legnini che, attraverso un post facebook, attacca il neogovernatore: "decisioni prese a Roma e ratificate in Abruzzo". Silenzio, per ora, da parte del MoVimento 5 Stelle che è alleato di Matteo Salvini in Parlamento ma in opposizione all'Emiciclo regionale.

