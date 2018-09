USA vuole la continuazione del presente governo italiano

USA VUOLE LA CONTINUAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO. Mi ha detto un senatore americano (non chiedetemi il nome) che ha continui contatti con il governo di Roma (su diretta richiesta del presidente Trump) "I due...gemelli hanno ognuno un piano B che cercano di sviluppare. Salvini che e' preso dall'idea di un nuovo governo tutto Lega. Di Maio che vuole aprire con il Pd, per riuscire a formare un governo di sinistra". E poi mi ha dato altri dettagli che non mi e' permesso riportare. Che Salvini provi a riaprire con Berlusconi e FdI e' risaputo. Ma ci sono intoppi non facile da sciogliere. Per Di Maio la situazione e' piu' difficile; prima di tutto Renzi "non lo soffre" (non e' una mia rivelazione), poi Di Maio sa che se si appoggia molto alla sinistra, finira' per perdere una grossa fetta dei suoi elettori. Comunque devo ammettere che mi ha meravigliato la conclusione del senatore "yankee", che ha decisamente chiesto al presente governo di casa nostra, di non mollare, di andare avanti smussando gli angoli spigolosi che si presentano davanti. E' facile dire. "Salvini vuole i migranti fuori in toto dalla nostra Penisola, vuole Foa alla barra della RAI, vuole tirare la cinghia per quanto riguarda il reddito di cittadinanza ed altre cosette. Di Maio sembra chiedere tutto il contrario. Come si fa a smussare gli angoli con queste premesse? In conclusione ho chiesto al senatore USA con chi starebbe l'America,in caso di una nuova elezione. Il senatore ha risposto (con un pizzico di ironia): "Te lo diro' dopo le nuove elezioni...".

Benny Manocchia