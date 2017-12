UFO: ESISTONO O NON ESISTONO? Il Ministero della Difesa americano ha finalmente ammesso di avere aperto un dossier sugli UFO. Li hanno chiamati oggetti volanti non identificati (OVNI), eppure sono stati identificati appunto come oggetti volanti. Di questi oggetti sappiamo che odiano il freddo tanto e' vero che sono stati sempre avvistati sopra luoghi caldi. E sappiamo anche che hanno la fissazione degli Stati Uniti, dove gli avvistamenti sono stati migliaia. Assicurano che il primo a "vederne" uno (anzi nove) fu l'americano Kenneth Arnold nel 1947. Niente a paragone con gli avvistamenti (oltre trecento) di un certo Shen Keno nel 1051, oltre mille anni fa! Negli Stati Uniti per almeno duecento milioni di persone gli UFO sono una cosa seria..Alcuni non ammetteranno che esista un mondo superiore a quello americano, piu' intelligente, anche piu' moderno, che arriva a due passi da noi e poi si allontana a velocita' che noi non potremmo mai ottenere. Eppure, come potrebbero gli americani dubitare della parola di un presidente degli Stati Uniti? Ike Eisenhower avvisto' un UFO mentre era con sua moglie in macchina. Chiese spiegazioni ai suoi generali, ma le riposte non furono chiare. Poi John Kennedy e suo fratello Robert avvistarono un UFO mentre erano in barca. Anche qui poche risposte. A Roswell, un paesino nel Texas, giurarono che un UFO era caduto e il suo equipaggio (come altro chiamarlo?) rinchiuso in un rifugio sotterraneo. I presidenti Ford, Carter, Bush e Clinton hanno dichiarato di avere avvistato almeno un UFO. Ora la Difesa statunitense conferma la possibile presenza di UFO. Che cosa e' successo? Ci sono o non ci sono questi unidentified flying objects? A questo punto forse c'e' da credere che i potentissimi binocoli statunitensi sono riusciti recentemente a leggere l'insegna su uno di quegli UFO. Diceva: "Veniamo da lontano e vorremmo assaggiare una coca cola".

Benny Manocchia

bennymanocchia3@gmail.com