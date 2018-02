TV USA PER TIFOSI USA. Mamma Rai non fa vedere, all'infuori ddll'Italia, i maggiori avvenimenti spofrtivi. Cosi', per ragioni di lavoro, ho dovuto seguire Olimoiadi e campionati mondiali di calcio, trasmessi dalla rete tv USA adibita agli eventi. Niente male, tecnicacamente. Pero' il mal di pancia ti prende quando avviene la selezione delle gare e la presentazione del "meglio" di ogni gara. Atleti USA sempre presenti, anche se non vincono, azioni ripetute e ripetute con il cronista che mette in risalto le bravure degli atleti americani. Incredibile ma vero. Il tutto accompagnato cal coro insistente e petulante dei tifosi americani con il loro U S A U S A. Atleti di 140 nazioni del mondo messi da parte perche' i telespettatori del programma sono americani, gli stessi che acquistano i prodotti pubblicizzati durante gli eventi. Sui tifosi USA c'e' poco da dire: sono sempre i piu' numrosi non importa in quale localita' del mondo, i piu' rumorosi e tutti per i "loro eroi" in campo. Gli italiani sempre pochi e sempre meno. Sara' che la situazione economica in Italia non permette lunghi viaggi, ma potete essere sicuri che le altre tifoserie, in tutte le nazioni del nord, soprattutto, se si pensa alle olimpiadi invernali, i tifosi sono numerosissimi. Forse vedremo quattro tifosi di casa nostra durante il campionato mondiale di cclcio che si terra' in Russia. Ma qui abbiamo una scusante; l'Italia, ricordate, e' stata eliminata dal mondiale. Porca miseria.

Benny Manocchia