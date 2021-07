Tutto quello che c'è da sapere sulla maternità surrogata

Per tutte quelle coppie che presentano complicazioni per procreare un bambino in modo naturale, è emersa una modalità un po' controversa per molti, conosciuta come maternità surrogata, anche chiamata impropriamente da altri "utero in affitto".

Ha anche rappresentato un'alternativa per le coppie dello stesso sesso o per le madri single che desiderano avere figli con i propri geni. Va notato che questi casi dipenderanno dal quadro giuridico del paese in cui viene trattato.

In questo post parleremo di questo particolare argomento e vi daremo tutto quello che dovete sapere su questa tecnica di riproduzione assistita, compresa la sua procedura e molto altro.

Che cos'è la maternità surrogata

La maternità surrogata o gravidanza surrogata è una tecnica di riproduzione assistita in cui si stabilisce un accordo con una donna per dare il suo corpo e può gettare il bambino di una coppia con impossibilità di concepimento in modo naturale, di solito comporta una compensazione finanziaria alla donna incinta.

Per questo è necessario che uno specialista esegua una fecondazione in vitro, dove si possono utilizzare i gameti dei genitori, e nel caso in cui questo non sia possibile, è possibile ricorrere a donazioni degli stessi, per poter impiantare l'embrione già generato nell'utero della madre surrogata.

La maternità surrogata permette alle coppie di concepire un bambino con il loro materiale genetico, ma in un grembo che non sarà quello della madre biologica, che si chiama madre surrogata o maternità surrogata.

Madre surrogata o madre surrogata

Una madre surrogata è una donna che porta avanti una gravidanza attraverso la maternità surrogata e ha precedentemente accettato che una volta che la gravidanza è stata terminata con successo, non manterrà alcun legame con il bambino e deve consegnarlo ai genitori designati, rinunciando a tutti i diritti su di esso.

Polemiche sull'argomento

Questo tipo di riproduzione assistita è causa di molte controversie e polemiche in diversi settori della società, a causa di punti di vista personali, valori morali e credenze religiose.

Queste procedure sono associate ad una transazione economica il cui scopo è di compensare con un'alta somma di denaro la donna che dà il suo utero per la gestazione, e implica la rinuncia totale al legame con il bambino una volta nato.

Legalità

È importante sapere che la maternità surrogata è considerata una procedura illegale in gran parte del mondo.

In paesi come l'Italia o la Spagna la maternità surrogata non è permessa, avendo leggi che lo impongono, come la legge sulle tecniche di riproduzione assistita, ma è legale per qualsiasi suo cittadino accedere a queste procedure in un paese dove questo tipo di riproduzione assistita è permesso.

Ci sono diversi paesi in cui le loro leggi accettano la pratica di queste procedure, quindi sono diventati luoghi molto attraenti per la maternità surrogata internazionale, per le coppie con problemi a concepire bambini naturalmente, così come per le coppie omosessuali di uomini e madri single.

Paesi con procedure di maternità surrogata internazionale

La maternità surrogata internazionale è una tecnica di riproduzione assistita in cui il materiale genetico dei genitori o dei donatori è usato per creare un embrione che sarà impiantato in una madre surrogata, che sarà incaricata di portare il bambino all'estero.

Va a beneficio dei paesi le cui leggi non supportano questo tipo di procedura, in modo che i loro cittadini possano incanalare la procedura in paesi stranieri, compresa la consulenza legale e il supporto necessari per questi casi.

In Europa, paesi come l'Ucraina, il Regno Unito, la Georgia, la Grecia e la Russia si distinguono in queste procedure. In America, spiccano gli Stati Uniti e il Canada.

È importante notare che ogni paese ha le proprie regole, requisiti e leggi per questi casi, quindi è importante ricevere un buon consiglio prima di prendere qualsiasi decisione.

Siti come Surrogacy Italy offrono una grande opzione di uno studio legale specializzato in maternità surrogata, che si occupa di supportare la coppia in tutti i passi necessari e consigli, per chi è interessato ad accedere a queste procedure all'estero.

È consigliabile che questo tipo di procedura sia accompagnato da esperti nel campo, poiché il fatto di rischiare di eseguirli individualmente può rappresentare che sorgono complicazioni e non piacevoli e più in paesi stranieri.

Redazione Independent