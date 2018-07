L'UNICA CITTA' AL MONDO CHE FUNZIONA IN TUTTO CON IL SOLE. Tutto quanto occorre e' il sole. Tanto sole quanto ne riceve lo Stato della Florida durante l'anno. Con il sole, in una zona vicino Ft.Myers, stanno portando a termine la costruzione di un nuovo modernissimo paese che funziona, in tutto e per tutto, a "trazione elettrica", come amano definirla. Il primo paese negli Stati Uniti (forse nel mondo) che va avanti con il sole, che supplisce 74.5 megawatts, a un sistema che comprende 343 mila pannelli solari. Case, scuole, ristoranti, negozi, auto che si muovono elettricamente. Una citta' di sogno che avrebbe potuto inventare Walter Disney. E non dimentichiamo l'internet: non potra' mai essere bloccato dalla improvvisa mancanza di power, di elettricita'. Ogni wi-fi sara' collegato con gigabyte di fibra ottica. Babcock Ranch sara' menzionata in tutto il mondo. Ci sono gia' centinaia di prenotazioni da ogni parte degli Stati Uniti e da molte citta' europee. In fase finale la prima parte di Babcock:19.500 case di lusso, che andranno da un minimo di 200 mila dollari a un mssimo di 1 milione. Di solito 5 stanze, bagno, cucina, giardino, spazio dappertutto. E sempre il sole, che da millenni tiene in vita il nostro piccolo globo.

Benny Manocchia (USA)