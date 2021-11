Tutti in campo per il diabete. Domenica a Pescara passeggiata per le vie cittadine

Dal 1991, il 14 novembre è dedicata alla Giornata Mondiale del Diabete. L'evento è promosso dalla International Diabetes Federation (IDF) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, allo scopo di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica su questa patologia che sta diventando una vera e propria epidemia globale. In Italia sono oltre 3 milioni le persone malate e molte altre ne soffrono senza saperlo. Quest'anno inoltre è un'edizione speciale perché ricorre il centenario dalla scoperta dell'insulina. Per l'occasione domenica 14 novembre a Pescara, dalle ore 9.00, ci sarà la consueta passeggiata per le strade cittadine, adatta a tutti. Si parte e si finisce in Piazza della Rinascita. L'evento è gratuito e per la partecipazione sarà richiesto il Green Pass e gode patrocinio del Comune di Pescara, e per l'occasione sarà illuminata di color blu la Torre Civica del Palazzo di Città, e tra gli sponsor figura la Farmacia Sebastiani di Villa Raspa.

Nel nostro paese l'organizzazione della Giornata è da diversi anni curata dall'associazione Diabete Italia, che ha istituito un comitato composto da diabetologi, pediatri diabetologi e rappresentanti delle associazioni di persone con diabete, al fine di rappresentare in modo unitario tutto il mondo del diabete.

Costantino Spina