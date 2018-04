TUTTI I SEGRETI DI UN ARREDAMENTO MODERNO. La scelta di un arredamento moderno permette di valorizzare gli ambienti di una casa con originalità ed eleganza: esso consente di svecchiare l'appartamento in cui si vive da lungo tempo o di rendere confortevole un'abitazione appena costruita, con accessori e mobili che offrono il compromesso ideale tra funzionalità ed estetica. Qualsiasi dimora può essere rinfrescata da una ventata di novità e trasformarsi in un paradiso all'insegna del relax e della tranquillità. Quali sono, allora, i complementi di arredo più adatti?

POLTRONE DI DESING E NON SOLO. Le poltrone di design sono un esempio di arredamento moderno caratterizzato da alti standard di qualità, ma vale la pena di menzionare anche i tavolini, le credenze e le librerie. Molto importante è la scelta dei materiali, che devono essere capaci di garantire il massimo della longevità: è ciò che avviene, per esempio, nel caso in cui si opti per l'acciaio satinato, i cui riflessi affascinanti vantano una straordinaria capacità seduttiva molto apprezzata nella progettazione e nella realizzazione di rubinetteria, ma anche di numerosi altri accessori, dai porta asciugamani alle lampade a piantana, senza dimenticare i faretti per l'illuminazione a binario. Lo stesso si può dire per il legno laccato, a cui si ricorre per la costruzione di mobili per la cucina, di tavoli, di armadi o di mensole. Le madie sospese e i pensili sono supporti pratici e raffinati adatti a qualsiasi contesto.

I MATERIALI CARATTERISTICI DI UN ARREDAMENTO MODERNO.Nel novero dei materiali tipici degli arredamenti moderni c'è anche il plexiglass, con il quale possono essere realizzati i porta vasi da parete e le mensole, ma perfino i tavoli e le sedie: si tratta di una soluzione che si fa apprezzare per la sua versatilità, e che proprio per questa ragione viene sfruttata per numerose applicazioni all'insegna di uno stile contemporaneo. L'eleganza di sicuro poco convenzionale fa del plexiglass una scelta sempre più diffusa: non va trascurata, poi, la solidità del materiale, capace di mantenere inalterate le proprie caratteristiche senza rovinarsi e senza usurarsi. Ancora, tra i materiali che definiscono la bellezza di un arredamento moderno c'è il vetro temperato: esso è usato per i tavoli da pranzo e per le consolle, ma anche per le vetrinette. Il vetro temperato è noto come "vetro di sicurezza", dal momento che nel caso in cui si dovesse rompere i suoi frammenti sarebbero smussati e non taglienti, e dunque poco pericolosi.

PERCHE' SCEGLIERE L'ARREDAMENTO MODERNO? Ma quali sono le ragioni per le quali si dovrebbe decidere di optare per un arredamento moderno? Basta dare uno sguardo al fascino senza tempo delle poltroncine design Cappellini per trovare una risposta a questo interrogativo. Ma al di là della bellezza delle proposte dell'azienda brianzola, ciò che conta è che le soluzioni più moderne rappresentano il modo migliore per affrontare i cambiamenti della società odierna, anche in fatto di stili e di gusto. Per esempio, fino a qualche anno fa gli ambienti dovevano essere separati in maniera ben definita, e ogni spazio aveva una funzione specifica.

Oggi, invece, questa netta distinzione non esiste più, almeno in molti contesti, e si può parlare di una fruizione dell'abitazione privata decisamente più fluida. Un esempio per tutti può essere utile per capire e cogliere l'essenza del cambiamento che è in atto: si pensi alla cucina, che non è più solo l'ambiente in cui si preparano le pietanze, ma è un luogo conviviale a tutti gli effetti, con accessori e mobili ideali per accogliere gli ospiti. E che dire del soggiorno? Oltre a svolgere la funzione di sala da pranzo, di volta in volta si può trasformare anche in un home cinema, in una zona living o in uno studio in cui lavorare.

