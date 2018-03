TUTTI I GENERI CHE NON CONOSCETE. Quando andavo a scuola io, il professore ti cacciava dalla classe se dicevi o facevi qualcosa "di proibito", come per esempio una parolaccia o una spinta alla ragazza del banco accanto. Una punizione di serie C, che urtava piu' che altro i tuoi nervi e te ne tornavi a casa per sfogarti con tua madre. Oggi, signori miei, le cose sono cambiate, come tutti non sanno. Oggi devi stare attento a non esprimerti in senso contrario alla filosofia dell'insegnante, il quale dovrebbe insegnare seguendo la legge esistente del settore educativo, ma spesso reagisce d'istinto. Cosi', e' successo che in una scuola americana dell'Est, il professore stava eseguendo una specie di sondaggio con gli allievi ai quali chiedeva il numero dei genders, dei generi, oggi esistente. Il malcapitato di turno ha risposto con sicurezza: due professore. Non l'avesse mai fatto, il prof e' scattato, rosso in volto e ha posto la stessa domanda allo stesso studente. I generi sono due, prof... L'insegnante allora lo ha preso per il braccio intimandogli: fuori dalla classe, via, via... Il povero ragazzo non era a conoscenza del nuovo assetto flosofico dei generi esistenti oggi sulla Terra, o forse soltanto negli Stati Uniti. Ne menziono alcuni e cercate di non meravigliarti: Andromale. Androgine. Masculine heterosexual. Feminine Heterosexual. Feminine bisexual. Androdite e potrei andare avanti per un po'. Altro che due generi! Se ne conoscete altri,vsegnalateceli. Ci faremo una bella risata assieme.

Benny Manocchia