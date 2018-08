Trump vorrebbe abbandonare il World Trade Organization

TRUMP VORREBBE ABBANDONARE IL WORD TRADE ORGANIZATION. Il progetto di abbandonare il World Trade Organization era stato affrontato da Donald Trump durante la sua campagna elettorale per la presidenza. Aveva detto ripetutamente che il WTO "vuole fregare" gli Stati Uniti e lui non capiva "che cosa ci fa la nostra nazione in quella organizzazione". Una volta nella Casa Bianca, il nuovo presidente aveva chiesto ai suoi uomini di preparare un progetto di legge nel quale si faceva chiaro che WTO "e' tutto per le tariffe e proprio le tariffe mettono l'America in ginocchio" per via del fatto che la nazione era stata definita "Paese in ottima salute economica". In effetti la World Trade Organization era stata stablita nel 1995 per assicurare le funzioni del commercio internazionale, un forum per le negoziazioni internazionali, per assicurare la risoluzione delle dispute sul commercio, nonche' la distribuzione di appoggio per le nazioni in fase di sviluppo. Oggi sono 164 le nazioni che appartengono al WTO, cioe' il 98% del Gross Domestic Product mondiale e il 95% del commercio globale. Il progetto di Trump non e' morto, tuttavia appare evidente che il presidente degli Stati Uniti fa come vuole nella ricerca dell'equita' quando si parla di dazi tra Stati Uniti e molte nazioni del mondo. Abbandonare il WTO e' ancora nei progetti di Trump, che comunque ha capito l'intervento che farebbe il Congress americano contro la legge promossa da Trump. I senatori americani hanno detto, chiaro chiaro, che tale legge darebbe troppo potere al presidente togliendo il potere dalle loro mani di "approvare o disapprovare". Ognuno protegge la propria poltrona. Questa e' la politica.

Benny Manocchia