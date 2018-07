TRUMP E KIM JONG UN A SINGAPORE TRA PIRATI, MADONNA E LADY GAGA. Il presidente Donald Trump e il chairman nordcoreano Kim Jong un si incontreranno alle 9 am del 12 giugno (le 3 am dello stesso giorno in Italia) in un lussuoso hotel sull'isoletta chiamata Sentosa, non molto distante da Singapore. L'albergo e' conosciuto come Hotel Capella, ma sembra che la proprietà stia pensando di cambiare questo nome con Cala de Mar Resort, dopo la scoperta che un certo monsignor Carlo Alberto Capella era stato coinvolto in un gravissimo scandalo sessuale. Al Capella (che nel passato era stato il covo di pirati della zona, al punto che fu chiamata l'isola della morte dei nascosti) al Capella, dicevo, sono state ospiti per brevi periodi Madonna e Lady Gaga. E' indubbiamente un 5 stelle di gran lusso. Kim aveva subito deciso di suggerire il Capella. L'organizzazione ha detto al nostro giornale che una suite in quell'albergo costa 6 mila dollari al giorno. Washington aveva prima esitato, poi si era dichiarata disposta ad affrontare il costo del gruppo nordcoreano. Giorni fa la direzione del Capella ha reso noto che fara' tutto il possibile per "limare" i costi dei nordcoreani. Certo, si tratta di una decisione studiata se si considera l'immensa pubblicita' che i due leaders mondiali faranno - indirettamente - all'albergo del parroco perduto ...

Benny Manocchia (USA)