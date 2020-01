Trovato cadavere sulle sponde del fiume Fino. Forse e' l'anziano scomparso

TROVATO CADAVERE SULLE SPONDE DEL FIUME FINO. FORSE E' QUELLO DI UN ANZIANO SCOMPARSO. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione e' stato rinvenuto sulle sponde del fiume Fino, a Collecorvino, in localita' Caparrone. A trovarlo, in una zona piuttosto impervia, e a lanciare l'allarme e' stata una donna che abita in zona e stava passeggiando con i suoi cani. In base ai primi accertamenti del medico legale, si tratterebbe di un uomo di piccola statura di circa 80 anni, forse è il corpo di P.P scomparso nei mesi scorsi da Bisenti. Le caratteristiche fisiche dell'anziano corrisponderebbero con quelle del corpo rinvenuto e non e' escluso al momento che si possa trattare di lui. Saranno i successivi accertamenti a stabilirlo con sicurezza.

Redazione Independent