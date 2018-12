Trentanovenne "pizzicato" in via Cesare Battisti con un po' di "Marija" da fumare

PESCARESE TRENTANOVENNE NEI GUAI PER UN PAIO DI ETTI TROVATI IN CASA DAI CARABINIERI. I Carabinieri della Stazione di Pescara Scalo hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 39enne pescarese. L’operazione, si legge nella nota del Comando, rientra in una più ampia manovra di controllo del territorio, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pescara, e che consiste nell’incrementare la presenza dei militari nelle aree degradate della città e della movida giovanile.

"L’uomo stazionava nei pressi di un noto locale di via Cesare Battisti probabilmente alla ricerca di possibili acquirenti. E' stato sottoposto ad una prima perquisizione personale d’iniziativa che ha consentito ai Carabinieri di rivenire 7 grammi di marijuana di sostanza stupefacente, suddivisa in altrettanti dosi".

Gli operanti, a seguito di ciò, hanno poi esteso la perquisizione anche al domicilio del prevenuto rinvenendo ulteriori 105 grammi della medesima sostanza nonché 110 di hashish confezionati in un unico panetto, 1 bilancino elettronico di precisione e materiale adatto al confezionamento.

"Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, debitamente repertato, assunto in carico e custodito presso il reparto procedente per i successivi accertamenti".

L’arrestato è stato ristretto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo fissato nella giornata odierna.

Redazione Independent