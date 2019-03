Trasportava mezzo chilo di 'polvere bianca': arrestato spacciatore emiliano

POLIZIA: PORTAVA ½ KG. DI COCAINA IN AUTO. Nella giornata di ieri, nell’ambito di mirati servizi diretti a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, Agenti della Squadra Mobile hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, M.M. del 1996, residente ad Imola, commerciante.

L’uomo è stato controllato nella mattinata mentre viaggiava a bordo della sua autovettura in Mosciano Sant’Angelo, lungo la Strada Provinciale 15/A.

Dalla perquisizione è stato trovato in possesso di 2 panetti di cocaina per un peso complessivo di gr. 514,91 ben occultati all’interno del sedile anteriore lato passeggero, nonchè della somma di euro 1600 in contanti che veniva sottoposta a sequestro, atteso che l’uomo non ha saputo dare valide spiegazioni sul possesso.

Associato presso la casa Circondariale di Castrogno, è ora a disposizione della Procura della Repubblica.

Redazione Independent