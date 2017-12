Traslocare a Bergamo in serenità: qualche consiglio

TRASLOCARE A BERGAMO IN SERENITA': QUALCHE CONSIGLIO. Vuoi traslocare a Bergamo in serenità? Non è impossibile: basta qualche semplice accortezza e seguire i consigli giusti perché, anche in una grande città, il trasloco sia svolto in tutta serenità, senza ansia e senza farsi prendere dal panico e, possibilmente, impiegando poco tempo e risparmiando. Quella che segue, per esempio, è una serie di considerazioni che dovresti fare prima di traslocare e che potrebbero aiutarti a farlo al meglio e senza stancarti.

Quanto tempo hai a disposizione per completare il tuo trasloco. Non ridursi all’ultimo minuto potrebbe essere, in questo senso, un buon punto di partenza: cominciare a pensare al proprio trasloco con mesi di anticipo (o almeno qualche settimana prima!) permette di gestire tutto al meglio e senza che l’ansia di finire faccia compiere errori o prendere le decisioni sbagliate. Considera, in questo senso, che i tempi di un trasloco dipendono anche da alcuni fattori che ti sono estranei o su cui non hai grande potere decisionale: sono fattori come i tempi per rendere effettivo o disdire un contratto nel caso in cui la nuova casa o la vecchia siano in affitto o quelli che servono per completare dei lavori o allacciare le varie utenze. Come hai intenzione di organizzare il tuo trasloco. La domanda a cui è essenziale trovare risposta è: farai da sola o ti farai aiutare da qualcuno? e, nel caso in cui scegliessi di farti aiutare da qualcuno, sarà un amico o un familiare o dei professionisti come una ditta di traslochi? È facile capire perché è importante avere in mente fin da subito che soluzioni si intendono adottare, anche proprio in riferimento ai tempi di un trasloco di cui si diceva già. Fare tutto da soli, infatti, richiede uno sforzo e un impegno diretto, in prima persona maggiore. Nel caso in cui ci si rivolga a una ditta del settore, invece, potrebbe servire concordare in anticipo il tipo di servizio di cui si ha bisogno o altri dettagli molto più pratici come la data e l’ora dell’intervento, eccetera. Non esiste, comunque, una scelta migliore dell’altra, non in assoluto almeno: a seconda dei propri bisogni e delle proprie esigenze può essere più funzionale fare da sé o ricorrere all’aiuto di professionisti del settore. Quanto budget hai a disposizione. Un trasloco costa: è una verità con cui dovresti fare i conti fin da subito. Sia che tu faccia tutto da solo, sia che ti rivolga invece a una ditta ci sono delle spese che devi essere pronto a sostenere. Sono spese in qualche caso banali come quelle legate all’acquisto di scatoloni, strutture protettive e tutto ciò che ti serve per trasportare i tuoi oggetti da un posto all’altro. A cui si sommano spese un po’ più consistenti come possono essere quelle per l’attivazione o la disdetta di forniture d’acqua, energia, eccetera. Soprattutto se ti rivolgi a una ditta, per traslocare a Bergamo in serenità chiedi insomma un preventivo per non avere brutte sorprese al momento di pagare.

Redazione Independent