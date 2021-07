Tragico incidente stradale a Fossacesia: muore un 25enne di Pescara

TRAGEDIA A FOSSACESIA: MUORE 25ENNE DI PESCARA. Tragico bilancio per un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 16 a Fossacesia. Nello scontro tra una moto Triumph e una macchina è morta una persona e due sono i feriti. A perdere la vita il centauro, un 25enne di Pescara, figlio del vice comandante della Municipale di Pescara. Sono in ospedale, in condizioni non gravi, due donne: la conducente dell’auto, di Lanciano, e una ragazza, di Pescara, che era in moto, dietro al conducente. I mezzi nello scontro sono finiti entrambi nella scarpata e hanno preso fuoco. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i soccorritori del 118, i carabinieri della compagnia di Ortona e i vigili del fuoco.

Redazione Independent