Tragico incidente durante una battuta di caccia: un morto

TRAGICO INCIDENTE DURANTE UNA BATTITA DI CACCIA: UN MORTO. Un tragico incidente di caccia si è verificato questa mattina a Caprara intorno alle 9:30. Un uomo di 66 anni, le cui generalità non sono state ancora diffuse, era insieme ad altre due persone impegnate in una battuta di caccia nella zona che costeggia la strada provinciale 23 (che collega il borgo con la frazione di Santa Teresa). Secondo una prima ricostruzione sarebbe partito un colpo accidentale, dopo una caduta, che non ha lasciato scampo al cacciatore. Inutili i soccorsi e l’arrivo sul posto dell’elisoccorso del Soccorso Alpino: per l’uomo 66enne non c’e stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della caserma di Spoltore per i rilievi e le indagini.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Redazione Independent