Tragedia tra Canosa Sannita e Tollo: due vittime di 26 e 19 anni per un incidente

ACORA SANGUE SULLE STRADE D'ABRUZZO, ANCORA DUE GIOVANI VITTIME. Ancora sangue sulle strade d'Abruzzo, ancora due persone sono morte in seguito ad un incidente verificatosi ieri sera, intorno alle 23 lungo, la strada provinciale che collega Canosa Sannita e Tollo. Secondo la prima ricostruzione un'auto Alfa Mito con a bordo due persone, verosimilmente a causa dell'alta velocità, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con uno scooter Aprilia Scarabeo e poi finendo contro un palo della luce. Nell'impatto è morto sul colpo il passeggero dell'auto, Lorenzo Polidori, 26 anni, di Tollo, mentre il conducente dello scooter, Sebastian Bogdan Draga, 19 anni, di origini romene, pure residente a Tollo, è morto questa mattina all'ospedale di Pescara dove era stato ricoverato. Il conducente dell'auto, Mirco Cavuto, 32 anni, di Tollo, è ricoverato all'ospedale di Chieti in prognosi riservata.Le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria per l' eventuale autopsia. Disposto il sequestro dei mezzi e esami tossicologici.

Redazione Independent