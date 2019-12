TRAGEDIA ALLE PORTE DI SPOLTORE. MARITO E MOGLIE PERDONO LA VITA IN STRADA. Il 74enne ex comandante della polizia municipale di Spoltore, Paolo Cecamore, coinvolto nell’incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, è morto durante la scorsa notte. Questa è l’ulteriore tragica conseguenza del sinistro avvenuto ieri intorno alle ore 19, 00 tra via del Campo Sportivo e via Santa Lucia, dove la coppia di anziani abitava. La moglie Gabriella Serraiocco di 73 anni, ex dipendente della Monti, era invece deceduta sul colpo in conseguenza dell'impatto con l'automobile condotta da due giovani di Cappelle sul Tavo. Sono apparse subito molto gravi le condizioni di Cecamore che è stato trasportato in ospedale in ambulanza e sottoposto ad un disperato intervento chirurgico. Affranti gli ex colleghi della municipale di Spoltore che l’uomo ha diretto fino al 2002, tutta la comunità spoltorese e la frazione di Villa Santa Maria dove vivono e lavorano i parenti dei due. Una tragedia che sconvolge la comunità spoltorese alla vigilia di Natale e che ripropone il grande tema della sicurezza sulle nostre strade.

Redazione Independent