Tragedia a Rosciano, uomo trovato privo di vita in macchina

Un uomo è stato trovato privo di vita in una stradina di campagna nei pressi di Rosciano. La tragedia sarebbe avvenuta il 27 gennaio. Si tratta di un 38enne originario di Pietranico ma residente, da alcuni mesi, a Rosciano. Sposato e padre di una bimba di pochi mesi era una guardia giurata. Quando si è allontanato da casa in auto, intorno alle 4 di stamattina, ha portato con se la pistola d'ordinza. Dopo aver raggiunto la strada isolata ha inviato un messaggio alla moglie, in cui avrebbe fatto capire le sue intenzioni, chiedendo scusa e inviato la posizione per la geolocalizzazione. La donna ha subito fatto scattare l’allarme, facendo intervenire i carabinieri e il personale del 118, ma purtroppo la tragedia si era già consumata.