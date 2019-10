TRAGEDIA A ROSCIANO. BIMBO DI TRE ANNI PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE STRADALE. Un bimbo di 3 anni che viaggiava in macchina con altre tre persone e' morto nel ribaltamento dell' auto a Rosciano. Il tragico incidente e' avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledi' 30 ottobre 2019, a Rosciano sulla strada provinciale 84. A perdere la vita e' stato un bambino che era in macchina con la sorellina di 6 anni, la madre e lo zio. L' auto si e' ribaltata per cause che sono ancora in corso di accertamento e il piccolo Chilian e' deceduto praticamente sul colpo. Ferita in modo non grave la sorellina. Sotto shock la madre del piccolo che era alla guida dell' auto; illeso lo zio del bimbo. Sul posto sono giunti i mezzi di emergenza con le ambulanze del 118 di Scafa (Pescara), della Misericordia di Alanno (Pescara), elisoccorso del 118 di Pescara, Carabinieri e Vigili del fuoco. Le forze dell' ordine stanno ricostruendo l' accaduto.

Redazione Independent