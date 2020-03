Tragedia in centro storico a Penne: trovato corpo senza vita di anziana

TRAGEDIA NELLA ZONA ROSSA: ANZIANA MUORE SOLA IN CASA. Una tragedia si e' consumata in data odierna nel cuore della zona rossa dell'area vestina. I vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti in un appartamento nel centro di Penne, intorno alle 11:45, per una segnalazione di un incendio nel centro storico. Dopo avere domato le fiamme, anzi durante le fasi di spegnimento delle medesime,si è rinvenuto il corpo senza vita della signora residente. L'incendio, provocato presumibilmente da una stufa elettrica in uso alla stessa signora, ha interessato l'abitazione sita al piano terra del fabbricato in parola. Sono in fase di accertamento le cause del decesso, probabilmente la donna viveva da sola e non ha potuto chiedere aiuti.

Redazione Independent