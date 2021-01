Tragedia Rigopiano: oggi alle 15 la commemorazione

Cerimonia sobria e in forma privata, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, per commemorare le vittime dell'hotel Rigopiano. Le celebrazioni prenderanno il via oggi alle 15, presso la fontana posta a 300 metri dalla quello che rimane della struttura. Proprio da quel punto partirà la fiaccolata dei familiari fino al totem del resort. Alle 15.30 ci sarà l'alzabandiera e sarà suonato il silenzio. A seguire deposizione di fiori davanti all'obelisco e una preghiera per gli "Angeli di Rigopiano". Alle 16.15 la messa e alle 16.49 un coro intonerà "Signore delle cime" e si lasceranno volare in cielo 29 lanterne, oppure 29 palloncini, come riferisce l'Ansa Abruzzo. Poi ci sarà la lettura dei nomi dei "29 Angeli" e, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno ci sarà la deposizione di una rosa per ognuna delle 29 vittime nell'area in cui un tempo sorgeva il resort. "Nonostante l'attuale situazione e le restrizioni - dice il presidente del Comitato, Gianluca Tanda - non vogliamo rinunciare a ricordare i nostri cari". Mentre il processo fa fatica a decollare, Tanda sottolinea che c'è "sconforto", anche considerato quanto accaduto per la strage di Viareggio, "vicenda che è emblematica di situazioni come la nostra". Ci sono poi altre questioni, tra cui chi "sostiene che all'origine della valanga ci sia il terremoto", ma di queste cose "parleremo dal 19 gennaio in poi: la giornata di domani non è per le polemiche, è solo per ricordare i nostri cari"