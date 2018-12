Tragedia Hotel Rigopiano - Si indaga su telefonata d'allarme sparita dal brogliaccio

TRAGEDIA HOTEL RIGOPIANO: SETTE INDAGATI PER DEPISTAGGIO. C'è un nuovo fronte giudiziario nell'ambito della tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola dove, il 18 gennaio 2017, morirono 29 persone travolte da una valaga di detriti e neve. La Procura di Pescara ha notificato sette avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale della Prefettura di Pescara.

ACCUSE GRAVISSIME. Le accuse gravissime sono, stando a quanto si è appreso, di "aver occultato il brogliaccio delle segnalazioni del giorno 18/01/2017 alla Squadra Mobile di Pescara per nascondere la chiamata di soccorso fatta alle 11:38 dal cameriere Gabriele D'Angelo al centro coordinamento soccorsi". L'indagine è guidata dal procuratore capo della Repubblica di Pescara Massimiliano Serpi e del sostituto procuratore Andrea Papalia, con i Carabinieri Forestali di Pescara guidati dal tenente colonnello Annamaria Angelozzi. Tra gli indagati l'ex prefetto Francesco Provolo e i due viceprefetti distaccati Salvatore Angieri e Sergio Mazzia, oggi rispettivamente vicario del prefetto di Macerata e vicario del prefetto di Crotone.

