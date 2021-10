Traffico: slitta fine lavori su variante a Montesilvano

Come riporta il quotidiano online IlMontesilvano.it é slittata la conclusione dei lavori in corso nella galleria San Giovanni, nel territorio comunale di Montesilvano. Il cantiere sta procurando non pochi disagi agli automobilisti: il traffico nelle ore di punta é insostenibile. Purtroppo l’intervento iniziato in aprile si sarebbe dovuto concludere a fine mese, cioè entro ottobre. Ma l’Anas ha comunicato che saranno necessarie ancora due settimane, quindi ha riapertura completa della viabilità in quel tratto a partire dal 15 dicembre.



"Al momento sulla strada statale 714 'tangenziale di Pescara' - spiega l'Anas - sono in corso i lavori per l'impermeabilizzazione della Galleria San Giovanni, situata al km 2,700 in direzione Sud ed in concomitanza verrà sostituita sia la segnaletica verticale che quella luminosa. I lavori, dell'importo di 4,5 milioni di euro, sono finalizzati ad aumentare sia i livelli di sicurezza della statale che il confort di guida per l'utenza in transito. L'intervento verrà ultimato entro il prossimo 15 dicembre 2021".