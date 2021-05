Tra cibi nutrienti e idratazione: come curare e alimentare il cane in estate

Tra cibi nutrienti e idratazione: come curare l’alimentazione del cane in estate. In estate i nostri cagnolini si muovono di più e hanno bisogno di cibo diverso, proprio perché cambiano le loro esigenze: con l’arrivo del grande caldo, gli animali domestici hanno la necessità di un regime alimentare più leggero, in modo da non appesantire eccessivamente la digestione.

L’alimentazione giusta

In estate il cane tende a muoversi di più, per questo bisogna studiare una dieta che riesca ad andare incontro a nuove esigenze nutrizionali, senza mai trascurare l’importanza dei liquidi, dato che in estate il cane tenderà facilmente alla disidratazione per via del caldo e del movimento fisico.

In generale, si prediligono alimenti con minor carico proteico, si raccomandano invece i cibi ricchi di calcio, utile per rafforzare le ossa, e di batteri lattici, che servono a ripristinare la flora intestinale. Anche il pesce è una buona soluzione, poiché pieno di Omega 3 e quindi ideale per la salute del pelo e per il benessere del cane.

I cibi in scatola possono diventare una risorsa preziosa per il cucciolo, ma facendo molta attenzione, evitando di lasciare per troppo tempo il cibo umido nella ciotola, con il rischio di poter fermentare e causare delle gravi intossicazioni al nostro amico a quattro zampe.

Un altro consiglio sempre valido è quindi quello di optare per cibi con il giusto apporto di vitamine e nutrienti a seconda della stagione, ovvero prodotti appositamente studiati per rispondere al fabbisogno energetico dell’animale nei diversi periodi dell’anno. Si tratta di articoli facilmente reperibili anche presso una farmacia veterinaria online accreditata, come quella di shop-farmacia.it, ad esempio, chepropone una vasta gamma di prodotti specifici per l’alimentazione del cane anche in estate.

Infine, si suggerisce di evitare di dar da mangiare al cane durante le ore più calde della giornata, perché in quei casi la digestione potrebbe diventare molto complessa. Un altro suggerimento importante è quello di somministrare il cibo in piccole dosi, per aiutare il cagnolino a mangiare senza appesantirsi troppo.

L’importanza dell’idratazione

In estate, come già accennato, il cane tende a muoversi di più, e il forte calore sicuramente lo costringerà ad una massiccia dispersione di liquidi. Per questo motivo sarà necessario fargli trovare sempre una ciotola d’acqua a disposizione, fresca ma non ghiacciata, perché nel secondo caso il cucciolo potrebbe poi avere dei problemi di stomaco.

Così facendo, il cucciolo avrà la possibilità di dissetarsi e di ripristinare il corretto livello di liquidi nel corpo. Ci sono altri consigli utili relativi all’acqua: per prima cosa il cane dovrebbe evitare di bere molto tutto in un solo colpo, sempre per via dei possibili problemi allo stomaco. In altre parole, è bene che beva spesso e poco per volta.

Infine, si consiglia di cambiare spesso l’acqua nella ciotola, anche per una questione di salute di tutti, dato che potrebbe diventare un habitat perfetto per le larve di zanzare.



