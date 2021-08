Torna il derby dell'Adriatico: questa sera Pescara-Ancona Matelica

Parte questa sera il campionato del Pescara. Alle 20.30 il tanto atteso esordio della formazione di Gaetano Autieri che all'Adriatico ospita l’Ancona Matelica. Il 'Delfino' riparte dalla terza serie a dodici anni di distanza dall'ultima volta, quando al termine del campionato la formazione allenata da Eusebio Di Francesco conquistò il ritorno in Serie B. I marchigiani del Matelica, dopo l'ottima stagione passata, la prima tra in Lega Pro, in estate hanno dato vita alla fusione con l'Ancona, che torna dunque a vivere le emozioni del grande calcio. L'ultimo derby al 'Giovanni Cornacchia' risale alla stagione 2007/08, in Lega Pro, con i biancorossi che il 30 settembre espugnarono l'Adriatico 3-1. Dopo il vantaggio pescarese con Sansovini gli ospiti ribaltarono il risultato con Caremi, De Sousa e Miglietta. Al ritorno (10 febbraio 2008) rivincita pescarese per 2-1 con Cardinali, Sansovini e la rete nel finale del dorico Mastronunzio.

Dopo la prestazione convincente in Coppa Italia il tecnico biancazzurro potrebbe lanciare dal primo minuto Galano nel tridente insieme a D’Ursi e De Marchi. Tra i dorici titolari gli abruzzesi Di Renzo, D’Eramo e soprattutto l’ex Del Sole. Ricordiamo che si potrà entrare allo stadio solo se in possesso di Green Pass come definito dalle vigenti normative e con il rispetto delle distanze e prevenzione a mezzo mascherina. Per chi preferisce vedere da casa l'incontro sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi).

Probabili formazioni:

Pescara (3-4-3): 33 Di Gennaro; 23 Cancellotti, 18 Drudi, 38 Frascatore; 13 Zappella, 8 Memushaj, 21 Pompetti, 29 Nzita; 11 Galano, 30 De Marchi, 7 D’Ursi.

A disposizione: 22 Sorrentino, 1 Radaelli, 2 Longobardi, 3 Rasi, 5 Illanes, 6 Valdifiori, 9 Ferrari, 28 Ingrosso, 16 Diambo, 10 Marilungo, 24 Bocic, 52 Chiarella. Allenatore: Auteri.

Ancona Matelica (4-3-3): 22 Avella; 14 Tofanari, 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo; 23 D’Eramo, 27 Papa (Cap.), 8 Delcarro; 21 Del Sole, 9 Rolfini, 10 Sereni.

A disposizione: 12 Vitali, 5 Bianconi, 18 Faggioli, 7 Gasperi, 4 Iannoni, 28 Maurizii, 17 Moretti, 26 Ruani, 15 Sabattini, 20 Vrioni. Allenatore: Colavitto.

Arbitro: Di Graci di Como. Assistenti: Emanuele Bocca di Caserta e Andrea Nasti di Napoli. Quarto ufficiale: Gerardo Simone Caruso

Costantino Spina