The Ladders e i Radio Vintage sul terrazzo del Loft128

Questa sera tributo ai Beatles al Loft128. The Ladders ripropongono i successi musicali dei FabFour per un concerto live senza precedenti. Grazie all’attenzione per gli strumenti dell’epoca, abiti di scena, arrangiamenti vocali e molto altro, i Ladders mirano a ricreare fedelmente il sound dei mitici anni ‘60 e quell’atmosfera di spontaneità e follia che solo il vero rock’n’roll è in grado di scatenare. Parliamo della stessa atmosfera con cui i primi Beatles facevano impazzire le sale ballo d’oltremanica, ma anche quella con cui i Beatles più maturi hanno rivoluzionato tutta la musica moderna entrando nell’immaginario collettivo. Il tutto grazie ad un repertorio che vanta i brani più conosciuti al mondo, talmente vasto e vario da poter spaziare in ogni genere e situazione.

Domani sera prima volta sul palco del Loft128: Radio Vintage. Belli, famosi e ricchi! Come le star che impazzavano alle radio tanti anni fa la band porterà le canzoni più belle che vanno dagli anni '50 ai giorni nostri! Disco, pop-rock, revival, twist e tanto altro.

Come sempre per info e prenotazioni: 393 9779688. Gli eventi si svolgeranno all'aperto, quindi non si necessità di 'green pass'. Per il resto sono valide le prescrizioni consuete: prenotazione, mascherine, igienizzazione mani e misurazione della temperatura.