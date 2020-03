TERAMO SOTTO SHOCK. OLTRE 40 MEDICI E INFERMIERI DEL MAZZINI INFETTATI. "Dopo il contagio di numerosi medici e infermieri dell'ospedale 'Mazzini' la Asl di Teramo sottoporrà a tampone tutto il personale, sia quello sanitario sia quello non sanitario, che opera all'interno dei presidi ospedalieri della provincia "per garantire la sicurezza di lavoratori e ricoverati". Ad annunciarlo è la stessa direzione generale della Asl, che in una nota spiega che "dai risultati dei tamponi eseguiti finora sia sul personale sanitario dell'ospedale di Teramo (ad oggi 45) sia sui pazienti ricoverati sospetti di esposizione al coronavirus" si evince come i reparti particolarmente colpiti siano due, quello dei ricoveri di Oncologia e quello di Medicina interna.

LA ASL TERAMO: PERSONALE IN ISOLAMENTO. L'azienda sanitaria, nel ribadire come il personale positivo sia già in isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria attiva da parte del medico competente, fa sapere che sta "trasferendo i ricoverati positivi nei posti letto esclusivamente dedicati a pazienti Covid-19 all'ospedale di Atri". "Terminate le operazioni di trasferimento - continua la nota - che avverranno in assoluta sicurezza nel giro di qualche ora, i locali delle unità operative interessate verranno sanificati anche con nebulizzatori di ultima generazione, acquistati in occasione dell'emergenza sanitaria, che consentiranno la riapertura immediata dei reparti stessi". L'azienda sanitaria sta predisponendo altri posti letto riservati ai pazienti Covid, utili alle eventuali ulteriori necessità. "Le strutture territoriali della Asl stanno alacremente lavorando per attivare le Usca - conclude la nota - le unità speciali di continuità assistenziale che, istituite dall'Ordinanza n.11 della Regione Abruzzo, provvedono alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Già domani si parte con la formazione del personale per iniziare a operare immediatamente".

LA LETTERA DEL SINDACO. Di seguito il post facebook del sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto:

"La direttrice sanitaria Mattucci, piuttosto che rispondere a me come Sindaco di Teramo e Presidente del Comitato ristretto dei Sindaci e al Sindaco di Giulianova, quindi rappresentanti e autorità sanitarie delle comunità di riferimento, avrebbe fatto sicuramente meglio a rispondere ( e dare ascolto), tempestivamente e adeguatamente, alle voci di tutto il personale, medici, infermieri e sanitari tutti che lavorano nei presidi ospedalieri della nostra provincia e che lei avrebbe dovuto coordinare, dirigere e proteggere in questo momento di grave emergenza sanitaria.

Ciascuno di loro, oggi, è, dolorosamente, testimone della veridicità delle sue affermazioni.

Avrebbe fatto meglio a rispondere non oggi, quando l’emergenza è esplosa in tutta la sua drammaticità, bensì in quelle settimane, in quei giorni passati durante i quali dovevano essere messe in campo varie forme di prevenzione per evitare quanto poi si è drammaticamente verificato.

Prima ancora che la sua voce, è mancata la capacità di ascolto verso quegli operatori che poi si sono ritrovati al fronte con strumenti inesistenti o inadeguati, in assenza di protocolli efficaci che mettessero in sicurezza personale e pazienti.

Ancora oggi di fronte ad un momento drammatico, manca una linea sanitaria chiara, una procedura delineata, un punto di caduta concreto: mi perdonerà se non riesco a credere affatto alla sua risposta in cui ostenta una preoccupante tranquillità, ma piuttosto mi affido alla realtà misurabile e verificabile, oltre che al racconto di chi è stremato dopo giorni di battaglia sul campo.

Qualche giorno prima della notizia del primo oncologo colpito da contagio, nell’Ospedale Mazzini di Teramo, ho incontrato un amico medico che era senza mascherina. Mi disse che ne aveva una ma si vergognava di indossarla nel suo reparto perché nessuno dei suoi colleghi e degli infermieri e degli operatori socio sanitari ne aveva ricevuta una.

Sono quelli che oggi stanno leggendo le Sue parole!

Tamponi a rilento, risultati in ritardo, scarsa comunicazione con le istituzioni e con i soggetti interessati, mancanza di coordinamento: questa è stata la gestione dell’emergenza sanitaria fin dall’inizio; ora che con la vicenda dell’ospedale di Teramo la situazione è esplosa, come si intende procede alla sanificazione del Mazzini? Cosa si intende fare della rete sanitaria emergenziale del nostro territorio? Come intende tutelare tutto il personale ad oggi ancora negativo? Cosa intende fare per far sì che i nostri concittadini non abbiano timore di recarsi in ospedale e piuttosto preferiscano continuare a soffrire in casa?

Il Comune di Teramo sta facendo tutto quanto in nostro potere per tutelare gli operatori: questa mattina abbiamo annunciato proprio che in queste ore stiamo attrezzando un’apposita struttura per tutto il personale che ne avrà necessità.

Se questo non è il momento di accertare le responsabilità, è il momento della responsabilità. E come Sindaco di Teramo ho il dovere di intervenire con forza su quanto sta avvenendo.

In un momento drammatico come questo, da parte di chi dovrebbe dirigere, scaricare la responsabilità su chi sta sul fronte, come i medici dei reparti colpiti, ed in particolare Oncologia, è ulteriore dimostrazione di inadeguatezza.

Ma soprattutto, dottoressa, con quale coraggio continua ad ostentare sicurezza di fronte ad una delle situazioni più drammatiche di tutto il panorama nazionale sotto il profilo di sicurezza sanitaria? Piuttosto, accetti serenamente la realtà e saprà valutare certamente la necessità di un passo di lato che consenta una guida sanitaria, scevra da qualsivoglia valutazione politica e che sia, in un momento come quello attuale, in condizione di affrontare adeguatamente l’emergenza che ha travolto lei insieme a tutti noi.

Del resto, se come dice Lei, non ha più nulla da chiedere, si renda conto che i cittadini non solo chiedono ma pretendono, oggi non domani, la tutela del loro diritto alla salute".

