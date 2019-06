Teramano 66enne si costituisce a Pescara: deve scontare sei anni di reclusione

UOMO SI COSTITUISCE ALLA POLIZIA: DEVE SCONTARE SEI ANNI DI CARCERE. Un uomo di 66 anni, nato e residente nella provincia di Teramo, si e' costituito a Pescara asserendo di avere a suo carico un Ordine per la Carcerazione. I primi accertamenti non hanno confermato le sue dichiarazioni ma, successivamente, gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Pescara sono riusciti ad appurare che l' uomo doveva scontare una condanna emessa dal Tribunale di Teramo di sei anni di reclusione per il reato di atti sessuali con minorenne.

Tratto in arresto e' stato associato alla Casa Circondariale di San Donato.

Redazione Independent