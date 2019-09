Tentato omicidio a Francavilla : lui arrestato, lei in ospedale

TENTATO OMICIDIO A FRANCAVILLA: LUI IN CARCERE, LEI IN OSPEDALE. Tentato omicidio a Valle Anzuca: l'uomo è di origini albanesi, lei è moldava. I medici la stanno operando per cercare di strapparla alla morte

La donna, una moldava, è stata trasportata subito all'ospedale di Chieti dove i medici la stanno operando per cercare di strapparla alla morte. Lui, un uomo di origini albanese, è stato arrestato dai carabinieri. *****NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO****