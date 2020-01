SUV USATI: LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI. Il settore automobilistico è in forte crescita e in particolare sembra che negli ultimi anni i clienti italiani abbiamo quasi sempre preferito i SUV rispetto alle altre categorie di veicolo. Dal 2014 infatti le immatricolazioni di queste auto sono aumentate di più del 100%. L'interessa del cittadino, per questo settore, non riguarda solo il nuovo ma anche l'usato dove è possibile trovare prodotti affidabili sia da un punto di vista della qualità che per quello che riguarda il prezzo di vendita. Sulla base di dati e statistiche, è possibile stilare una classifica dei SUV usati più venduti.

Audi Q3

L'Audi q3 è senza dubbio uno dei SUV usati che ha riscosso più successo. A partire dal restyling del 2014 infatti, ha avuto un importante aggiornamento sia per quello che riguarda il design esterno che per la tecnologia a bordo: la classica calandra Single Frame di casa Audi, le luci diurne a Led e i quattro metri e mezzo di lunghezza. La guida è brillante e le prestazioni sono ottime.

BMW X3

Il SUV X3 è un grande classico della casa. Le dimensioni sono ottime sia per un uso extraurbano che per un uso in città, la tecnologia a bordo è davvero tanta, così come i sistemi di sicurezza. L'abitabilità è davvero ottima ed è comodo anche per cinque persone. Le motorizzazioni offerte sono numerose, ma quella che consigliamo è il gasolio 20d da 184 cv (se possibile con cambio automatico).

500X

La 500x ha riscosso davvero un grandissimo successo, soprattutto per il look e per il design particolarmente riuscito. Gli interni sono davvero molto curati e ben disegnati da un punto di vista stilistico, la capacità di carico è buona (circa 350 litri, che diventano quasi 1000 se andiamo ad abbattere i sedili posteriori). La 500X esiste ovviamente anche nella trazione 4X4 sia nella versione benzina che a gasolio.

Kia Sportage

Jeep Renegade

La Kia Sportage può essere definita il fiore all'occhiello della casa, ed è la vettura che ha reso Kia il marchio che è oggi. Un ruolo importante nella storia di questa vettura, lo riveste il restyling del 2010 al quale inoltre ha partecipato anche un italiano (Massimo Frascella). Il veicolo è lungo poco meno di quattro metri e mezzo ed ospita comodamente cinque adulti. La tecnologa a bordo è ottima e il bagagliaio è molto capiente (più di 500 litri che arrivano fino a 1400 se si abbattono i sedili posteriori). La piattaforma sulla quale è stata costruita la Kia Sportage, è in comune con Kia Cee'd e Hyundai ix35. La versione 4X4 permette di percorrere tranquillamente strade sterrate e innevate.

Tra le Jeep usate, la Renegade è quella più venduta. Viene costruita in Italia così come la 500X ed è destinata a tutti coloro che amano i fuoristrada ma che nonostante ciò non hanno la necessità di dover percorrere mulattiere o strade sterrate. La piattaforma su cui si basa è in comune con la 500L ma è stata riadattata per poter ospitare la trazione integrale anche se è comunque ottima la configurazione a due ruote motrici con il 1.6 da 120 cv.

Volvo XC60

La volvo XC60 nasce soprattutto per fare concorrenza alle SUV della casa tedesca. L'abitacolo è davvero spazioso, la tecnologia a bordo è davvero tanta e la comodità è assicurata. Con la Volvo XC60 debutta per la prima volta il sistema City Safety che rende possibile la frenata automatica di emergenza, qualora la telecamera rilevasse un ostacolo nelle vicinanze.

Volkswagen Tiguan

La Volkswagen Tiguan ha un design davvero ben curato sia per quanto riguarda gli esterni che gli interni. Il bagagliaio è ampio e l'abitacolo ospita tranquillamente cinque persone; la tecnologia a bordo è molta.

Toyota C-HR

La Toyota C-HR ha un design unico nel suo genere, a partire dalle forme spigolose, dai passaruota molto sporgenti, dal disegno dei fari e dei finestrini. L'auto è adatta ad una famiglia, nonostante l'accessibilità non sia delle migliori. Il bagagliaio è capiente (350 litri che diventano 1100 abbattendo i sedili posteriori) e la tecnologia è ben disposta nella plancia e in particolare nel grosso schermo centrale da 8 pollici.

Ford Ecosport

Nel panorama dei SUV, Ford Ecosport si era fatta notare per la ruota di scorta posta sul retro (che è stata rimossa nel restyling del 2016). Il portellone ha l'apertura laterale e questo può essere un limite nell'uso cittadino. Esternamente ha un design compatto e pulito, all'interno la tecnologia non manca e lo stile è quello tipico di casa Ford: lo schermo centrale e i comandi posti tra le fessure dell'aria condizionata. Il baricentro non è tra i più bassi e per questo motivo si potrebbero presentare problemi di spostamento di carico e di rollio.

Redazione Independent