Superbonus 110%. In Abruzzo oltre 600 interventi per 112 milioni di euro

I più recenti dati relativi all’utilizzo del SUPERBONUS 110%, testimoniano come, dopo un anno dalla sua introduzione, l’incentivo sta mostrando i primi risultati significativi sul mercato.

A livello nazionale, al 1 luglio, risultano in corso 24.000 interventi per un ammontare corrispondente a circa 3,5 mld di euro.

La maggior parte degli interventi riguardano, ancora, edifici unifamiliari ed unità immobiliari indipendenti anche se, in termini di importo gli edifici condominiali rappresentano circa il 43% di quello complessivo.

La leva fiscale, in tal modo, comincia a produrre effetti soprattutto per i beneficiari per cui il bonus 110% era stato pensato al fine di riqualificare e mettere in sicurezza grandi complessi immobiliari, soprattutto in aree degradate.

Per i condomini, si tratta di lavori con importo medio di oltre 500mila euro mentre per le singole abitazioni si rilevano importi medi di circa 90mila euro.

In Abruzzo, abbiamo appena festeggiato un primato nazionale con l’ultimazione del primo condominio importante, con i lavori in Superbonus 110%, per un importo di otto milioni di euro.

I dati del monitoraggio ENEA – MISE- aggiornati a Luglio 2021 - evidenziano, anche in Abruzzo, una crescita significativa dei lavori legati al SUPERBONUS, per un ammontare di 112 milioni di euro su circa 600 interventi.

Se da un lato ci si può entusiasmare per la crescita esponenziale del numero di interventi registrati a luglio - in numero di 600 - rispetto ai 150 rilevati a maggio 2021, dall’altro lato, questa osservazione, la dice lunga sulla enorme potenzialità inespressa del SUPERBONUS riferito ai 305 comuni abruzzesi. E’ come se ogni comune avesse attivato (solo) due interventi!

Pur nell’attesa dei fondi del RECOVERY PAN, è, pertanto, necessario favorire la massima diffusione del SUPERBONUS che può incidere in maniera significativa ed immediata sul PIL della nostra Regione, stimato in circa 30 milioni di euro.

I dati elaborati da Prometeia indicano una flessione del PIL dell’8,6 per cento nel 2020, solo nelle costruzioni la contrazione del prodotto, dopo la caduta del primo semestre 2020, è stata meno accentuata della media dei settori.

Di seguito una rappresentazione grafica dei dati di monitoraggio ENEA MISE al 1 luglio 2021.

<img class="s16" src="data:application/pdf;base64,JVBERi0xLjMKJcTl8uXrp/Og0MTGCjMgMCBvYmoKPDwgL0ZpbHRlciAvRmxhdGVEZWNvZGUgL0xlbmd0aCAxMDQgPj4Kc3RyZWFtCngBJY07DoMwFAR7TrEXwDy/T4x7GjqoUkfIRaTws8j9MbD17MyOETsINTm6ZqzRfIAEcp6jgUWcj2rICW8saIaUp7Qd/88P+Vu+F6kxWJHQTZu82scoysKq1TSj6WePbi218QTy4xpxCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKMSAwIG9iago8PCAvVHlwZSAvUGFnZSAvUGFyZW50IDIgMCBSIC9SZXNvdXJjZXMgNCAwIFIgL0NvbnRlbnRzIDMgMCBSID4+CmVuZG9iago0IDAgb2JqCjw8IC9Qcm9jU2V0IFsgL1BERiAvSW1hZ2VCIC9JbWFnZUMgL0ltYWdlSSBdIC9YT2JqZWN0IDw8IC9JbTEgNSAwIFIgPj4gPj4KZW5kb2JqCjUgMCBvYmoKPDwgL1R5cGUgL1hPYmplY3QgL1N1YnR5cGUgL0ltYWdlIC9XaWR0aCAxMDAwIC9IZWlnaHQgNjc0IC9JbnRlcnBvbGF0ZSB0cnVlCi9Db2xvclNwYWNlIDYgMCBSIC9JbnRlbnQgL1BlcmNlcHR1YWwgL0JpdHNQZXJDb21wb25lbnQgOCAvTGVuZ3RoIDY0MDE2IC9GaWx0ZXIKL0ZsYXRlRGVjb2RlID4+CnN0cmVhbQp4Aey9/ZcTRd73n38jv+0589ue+eU+XPe9e+39ve7N7mpcl929XAF1lY04so6Kj6wbDcjTqDAQGAFRFM06C+IT9vKkAiMBRBBG4sNeyMagqzwMGRV1CBGHYejJ91PV3dXVne6kk+nMJJl3n8+Z6XRXV1e9qrr63dWfqi4UsIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIwlATV//Ijy/JOhH80I6DYr0rVjy/tn1bFMRfXnupzdHNdS3tJ1bLj6eJrmyAuprgc4kPbI5v6myZXvGRl+f0OLVuFnJrNy7MPH4v9rRuB/bUihMhVjYcTiSv9leU89ruePxq+eGfjRgsTxi/WYvDFOk/pF4vdEIxZ///wYnxmnAwEQAAEQ8JVAPv18Z9BU7EK608rM0PzD2QbQ7tDtthrhj25X+492P3/EImht52msn+rZ1IY3kpLgdNXtmsj5/dZMA1T+MSwD7XGmMXT7xczzC9ijKwpRryAAMoZXCk4FAiAAArUioObffzHkLNo1AT+rbXP9K3fodlv9GL1uz2d2vxj58YyArSPadp6G+UlvlN6Nz5xl6ygu0u2X+jY/2daVTPWfUma2U977+o8pXSvaG+ASGJOSaBzdrp5JtlHt/dHM8PNf4NlLqxzq8a1h1tTfHd373ZhUF5wEBEAABEDAdwLfJefezR0qZobmvpHqv6SdgHW0zn2Qb28IbwHodr8rRn8yoj3NNYlu72c6nOWopIOH7kugPbFKf9Fn63f9qnF8Rt8ynGRk0KJ6oz7LWLAOAiAAAo1EQOiZB+LvX7AkPPdelHVYlZM6lmPG6wd0u9/kJ6ZuZxTzmb37NnU9xj3H6GF2s7L3RN5vuoivtgQgUJ354nHGmQu2ggAIgEDjEBD97TOCMzcoZQeiCjln6bc0ZbPkViE20tDIbP74ewnRgX/1kwknLaT2H9tijo1lksk6MFZESI8YXwmf/ODtyT5V7JpB41KHmG+DprtmBFzOxeVZ0kzSj2gc7q7kcbtAM/wo2OhOa/IejD7/XiYvv4EXT0DWoaDOxAoF8rXetjnKxs1pD0fF+R1NJXLykxFODtSFbjk7nXqrlHdxrNThbCnuS9n390voCMV+8aaGJ9pAQeM6Bz5NMO8Uiqo9PHPhf2qZtXf3CTkxM9R11CiDsmcR6aQu9EFLkqyFbhSinB29jMxd5msFNf/JduYgdHVHhErnx52JT4wUORaIKF+KIX8iaVbg4hqiHV82X4703NzVRM0vvig8no4Ho/qweQPLNSsgnvKBo2xkLvspPdGLKmSpDzwGyvtmqT7/+LG4csR6gVAwr0WmJb1QKMvKCGj9bziEsNbAHFgsEl+m/lNcgqrNT8womh9J17iIlmr7kHxRU5NCDlf0BpOeBLcaV7rYKKe4bDaN81ouKLlK0CnKt2Z0SqPCw31I5o91EAABEGggAmpu71rroFTex7j5gFWJGTkSKsVy43a8zYmNM0MzO0KaYDP/ygqNIjfEkhlA0wyzIs9/asgmEeGsG2fOM9Ks3bzELnr6WD3bFMNaJEWja/NCTGoBxF/5dCzL4jYXenC1oWpE4Bn8kcEgUzDurfI9nXY6EnNNwIOxvV/JDwMi9gpXhEByEhhXr4jqWtrMS+DHK5QzmpeUOFbaaxa3yyhmi741UPx4XmSGJtpnsPhPZ/iMFhStdYoP0TtqbvdyFpHOB2fP7TDqg0izqWqMQhS7aMVdt+uvmWjajXP60I8fr03m3MtElK+m820V+OoXU5aHOy/5cqGnl46tIoiaX3xRUEgvp6NQDpdDcMZjN+oyvqxud7t4qdBtTz1ei4xn0lvibTzYT/EYaHXkFgK7TP2nGATVSnS7XNtFNbh6dVz0V5gb5VrhJZslq4RT8fEHLntrxtiIt6j2Z2e2EwsIgAAIgEADEFC/Ss43XNnFnUVbsfZbsrwIlWIKOdrqeJuTNv6I5PSrvazr6VL2vVcNASzdVfUZ2+hG/1jXe2zySbX/wy5dW4qJy+QIbbckeRc9dyR5R5/LuQrnU10xfl8TqaJBi0nRISaPw5Uln5mFvc8ZjyGy/jTurYYm1IvegRgNflzBdaZQ6VJSS6tEPdKy/4RActLtVLgm58Mx/THH2gUnkm12RNNJzVHMJg1RoKZGFShsyk0IKvlcZpzG1B/mlpJnEXkkHT4rsvpDNnxarswWZSKSZPFvN8vXzCap0Deiq7Vu//Op1c957W+3UBW1d0Zw7ns5vbg85ksk1UbPsdDlmm+7KDyezrwcAlc/l2QXqXw5ENtyul1cvKIUqId581r9GjGfByn93ovMY+IdmQiAUsopoNDtlpJyrP8SVbNiUBQiZrfLSntOsT3IPBjd/AV1Pqj94lyi6fOYTXHe4iphFp9xscjFZz696qRMCJYLwZEjNoIACIAACNQrAflNrtwtyRWR2eNdrW63aFGhWsUUbY5yriBedhvKR7qZWiIkqG67zHMZkZjRBkydyYpFnC4gRW7qOmmj8+3b8Z5O8QoBbD7pCPUiCy3hsCTu6SxV1S7iFI4CQz6FhE6WKCLZ8kaHjnFKoCg+Ea0pMwR2PSOiu8/kWZRxr2cReZS1sSNwOrlIkkWumOUrZ7Mi6AKUdZoOYz4TuoKMhzuv+RJJtebLOVVS8ZlIeVCPpxMlItLJjjb1ZDndLkrf9gZNbJdz4bnIPCbekYmbNDW3i4pKx0sAzTrguJECi6JxvKzkp1ER0jH7Rkiv2XSMjWXebLU8tGbsADML1ocavg9/QAAEQAAEGosAc+HenDQG5QkBL3q83USR423OcSPnIaSOrjSEcrPeSsR9Vg/mHqF087UJRfO+pn9Dx5QTFt9XSpd5DzVv66aus3TeCvkh3b7NG6K80ZGYmQbe7a85JiWtzvyjrDhOKRQ8LQpN+AJZXQJEGZliRnrJrsPUEykoGfCFzLCiYMFFWRuQhW4UslNsKXMWkUdDBWnJMbMpS3SRJHmjS971bHn7J0CZz2XageKMRTktky9xYDG94iS5XxTeMIqys39kysQoXZXmRgOjedVIwXgyzUtPlKzZ316uyLwlvhgH2yJKxDwvD2gm3niS0jY7fHvLjapT0ZjRygScQprZNxzvvWbTMTZKvdmSeGnNeHZFVEa15FvxBwRAAARAoMEJ0FCpNwzXEanLSNwTLSrF8TZnbrTfU8TdSovEvPWLJwXbiiYS3COUdLv9XPYEC91YLIqEDjR3mapGlq/m/dcMKXVkyRslFSETM10LrDml0Xy7S8xeIlIojrKey6xzIqQUwBQYhuji4Z3zKLhJGTeVmOZGVfxXDyy0gaxktMSZHblc5IvhFWZvreezOOWRTuKcTZEkD3k3MXpYE6Csalx6QtGLwHO+RFKL6RWnx/Wi8Hg659Jn53FKRjFb27UsJ7A4sPOF41BkHhMvn81cdysRh/Swg5wImFSlgfYUVjBxvKzk8nIKaWZf1+2esylik09B6amsNWO5NdMgZYHvwB8QAAEQAIG6J2DenoyeUjnJQlNJPbHiniirUEk2S7c5M3K7lrbd68vrdu1u5R6hlAD7uewJruxO53RPJ0SOilHcW603RHsCDMK2+TdMDVzkkmocIZ23XnW7rl0FCpvM4DkRxc26Q781Ph9gdoGWFzP6WRxLwUEE8rOKJNWxbvdCz6wM2prrReERo0sNp8gFMakQi6Wv7VqWk1cc2PnCcSgyj4mXz2auiyvO9iTlkB52kBMBk6rUoFFYwUS6xs1oJVCOIc3se9btZapEZa0ZR+Ry1fB9+AMCIAACIFDnBMz7o2X4mJZq0zncvHmJe2Ilut08XItYRKK/yBZ3Q/nGV0zOvJnaxbmk220PIGYG9TtgZW+Wne7plDDHe5/IhXRPp7AisxZiUu6YgE8q5vyBwu1fCqOvivOOj24382JTRPaUChSOBSqK4O6o8ob+jQDZDUkQK3MWQcMK3NRRskQXSZI3Omo2e2bK/BaptZevOKPhkCBClsmXONCRni057heFt9OZNdyWKhOjlAxzo4FRPIXJw1d5Gs1Lz/RX8Vxk3hJvY6H/FI8S5nn5nuLEa5vH0U/GazbdqoS4lAzHG0HELBej+um7hNS3bRdHYgUEQAAEQKCOCZjNO5vqvNucv934zD3rB5acUc17n9lBKr2ulXrmJS0tzTFIKMzHAUNji7uPdKKC1Nuvizp3iVLBuSobyWWqGsldxEW3C03ikguh6wRz27OS15u4l+okEiNpWrPsDNHFY3LOo0iMrKhFyi0e8kIJiIy7yQwj5UJZ6W8ZrK8YvJ7FKY90BudsiiTJ9dZf3W7JhTkuVahHr/kSSZUEs0Gu6L/7ReHxdGZZyGRMd6bajEuVqqVjkXlMfBEOtsG5Arhud6z/5ka5/puspPSbp5PLSxSiFNJ83jdkttdsitjkU7C8mg9HFY9LlYubRYUFBEAABECgEQjIN2jRi2tdkeWleaMRk6JLc76RDDP1rakoaPSlOUeZ9lEbJtjM4a6myPmRMTWiOSmxCGZGWKK/XTqXNLmidK6CmlVu1ycVN1NVdh5IM19Uqo6KUTx90BOQ43x6Qi1LTy769JgUpzmNs/E4M5rq45RCU2CIlLBTmBJFzqOQKJrsVAfzF2iaRTPlZh5FgZrKwVVmGFkSUp/XNKFs9d0ez+KUR5afY8YHg+RsijNq3YyX8/mLrnk3Uunpv3jAoSptzK4pzYhu+u37R09OV4mLwiNGcyJBs0zNy4EKSNKKTmyli9eYjbP8PJCymnUsMo+Jl1GIdZfq55R4Osax/pt62GyRvlDMmdil9JvRSqC8+cn4UCUqac0YIJFa+0Un6GEFBEAABECgzglYhbfeBWpId/uXUxx1/qzI3BX6dM2m9jMVhf7pSUvM8hSIxOdS1pwU3Tg1Cy8HMyN01+2O33iSI+FlYT4UyOeynY6FdLynu+h2kt5H4/ZPPsnfgZJkpDzNuAWL0Pw8ndX/cdK04pYtev55/M55NB/QNERG75xbyi31xEU4mdmx1CKH5xRPZ3HKI53COZvSUxUDrr8acM67mU4Pa6ZufyAy8wE+QZBZqYIzt6fl7y55yldZenKqSlwU1Bvr8mkGS2G5fHfJ/H6ZJEed2dqmKzez7/7dJUn3uhWZx8TLMPR1UdZWVxDnxLtd49LjjLhCf9wRfVD71IWUfjNaCZRX3e6xjEpWCc+tGcMjnsfl9wgODLEJBEAABECgrgmwGSAV8aFzducNztywaXPxl8opFzTVTDJufHCTBdt7Ii/Ui6Nup43yJ+CLP+fE2bA0SG7eFLNi+u1QiBISReyi+2k2f/y9hNEzVhSJKAVPXwZ30XUuipFuwv3HlK7H9G936p96zyoz27mck3Q7S4UtAcxPKeEMXKTZ+4pTCk2BYUmJSx4pL0e7DYw2T6fs+/sFYfZspX/PXSSvpMzQQpnPBcYTgThaX7F9/L34LE55pGNdsllQz6Y2PKk/Xf5I92lxy7s9LSV+i5rPnobOSV+0fzD6/Hv8+1+2g8vmywM9M0pR8w3XC3OXtlb2dDyYfHlSvd18LDskXltIctSNLcVhG2etV37bd2YrLDLW1JSuafbcar9Fb7nlAd8l8a51gCrMZtEkUvXblTx+Lrs5zq9l/3Q7S3HZbJatErbGREut8aFpCZKRWeHSJu3DKgiAAAiAwIQmYCoKyXlmQhNB5puQgEW3X26eDJoq1+3Bqo7zKp4K0atsKSXxJqIBy9SSEfwAARAAARDwnQB0u+9IEWH9EWh63d6QjtBCoFpeLdVf7RnjFBn99nicGWPwOB0IgAAINAAB6PYGKCQkcbQEGl23m/3q5Kn1YkrzxlfP9q7W3b0cRh+MFtlYHG+MlrW6uI/Fmev4HLpzu2XiozpOLpIGAiAAAiAwlgSg28eSNs41TgQaXbfLcwSJAZhiRZ5LapwAV3taY2Ap+pZ1gsY7CPF0Vi1ZHAcCIAACINCMBKDbm7FUkScbgYbX7ZQfGhd5YJMYT62JdueBpbbM1/dPfX4n+HLzYtJ9/sW0uvVddkgdCIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACIAACMgE1HQiHAyIpSWeGi4U8mklGta3haLdqazKDlHzGSUa0gIHQ9H1qeyQHFMjrKv5VFdIy6M9ubmMEgvpeQ5Hu3tZnpuHg3vGm7UCqNlUd1Qv0GAk3pPJ20rcsXAdNzZUzVezvd3GxRuMdPVkcrZ8q5mEcW2z6s6vBrdL2+misEVXPz/NsnNsnRzz6JZBt+31k1uREjlfRsMldvIVpxJ3y6DbdmuM+AUCIAACIDBeBHLJaDAUT8miRs0lY8FQTKE7vtqXjIUD4USGCfezyejPQlElk1fVbE8s1BJOpLmeH6+kV3peNZ/ujtBjh6NuZxzCUSWdLwxlkwtDgWmJzIVm4VA2481XAQYziWmBYFsiTapVK9DJ8dSAVGMcK7njxoaq+fwpLBjpTudV/eINdaVo3Vx4Hu2XgMul7XBRDJox1dcaZWFSQMtsvjceCgajSesTi1Me3TLotr2+ssxTw5JKLXhvnp4uqVMiMCmaPGtNplOJu2XQbbs1RvwCARAAARAYLwK8K6ZdyVInu1jYHVDc9YZT8ZZgLJlTC6xJFzeFfIpujfY7o4ihDleG+pRZLW0v925qd9Lt/NamZZPSzvJMOT3WFBxKZ7wwISoAK1BbsTtW8q+aosTNq4/n2/ZQxp9oIkrWDFVwubQdLwqbJpRjqZ911jrZytspjz2nqIPCftVTBhs24w71nAqluMTdMui2vX5KFikBARAAgQlOgDfU9s63U0qkxdyWVSIBfusXK4zZcFZxFMB1y3MomzqUyQ+5JNuWHY3Ayy83A4fSGZ8YFYDpmaD19ZBjJT/WZDWf6zh6cyR3krMHFvPq1q5X50vb8aJgbnR1vmhvA3kXtJRShzw+qrwsN2KiSjRoxh3fKxGB4hJ3y6DbdgkjVkEABEAABMaTAO+KCd0Y0bzWNVd2W6eNcb/jm0Xfna2FH888VHJut2TbOuj4HfzR+KNyJ21jc3DL+ESoANx/IDhL6ZOGYzhW8kNJS7d8Y5c4XRYDqfjkYJvSZ3GTofEsLaHIjdzzX/cDd7m0nS4KPvylkitujMPy+kxe+5qbn3RypzxG44/K3fJCtzdgxvVRKlSgzI9Ryje9PSgu8W+t7yMaOeOWrOIHCIAACDQ9AdYVozuFau6RJG9OHGgu9SIXopt8dbpTTwjd3vwVgPe+TmpTTljUTPPrdt77antaoUvBdIemH7qwP9FLV3zxI7nTRVHvul272HPpRFvQmvcm1+1avvNHE5FW+5OaQ4knNi1plgcWLeP4CwIgMNEJsP4HNtUCW2y+302NhrXwLRHl7SbzFpDKzE2327ZrHVDN4Sej5d6WQQmJvNp8FYApmUl2lwmWZdHHyPOvd603jZ+MNhLZNhRXLmltnXtJURN35GXdF45tFlVFrGiBrcS0bXX7V6/Jp8wEGm9P+BYta03mJ0M5MwrUMl7JZGAEuHnZspsl/39Rso1c4nIusQ4CIAACE4QAu7U5jcfUHl7YrdAyLjVgG93WAJRsNyaRYn6/s4xQo+eXlH2UYgNzcMu4IMBXmqoCaPPjtYRiPdo0ptasshcNYmA174ylJ/R+p43DxUMa67vma1P5hWNJi4OMNfvaL14rqNqf6nG6tB0vCkkJO8VYL9ssjRVPlGULf5UQeTVtH5dKVz1lsHEzbk25Q2FoJf7XTZv+ah2Q2+gZd8gqNoEACIBAExJQTyht4r0qdwNmE6kNs/kPtTn07PNATtKmmGvMeSCpAN3lK7utt0YSR+3zQDYJB5eMN20F0ObEo9lMHUU71QRN4fCJIs1K7riRAnORzydXrPuaz1xfAgFX0a72KW3BVsNriAJfw19GuGTQ4aKQh7jWU4toqclsDqWgfQJMpzy6ZdBtez3lWEuLpUAZBPvbJUsA5hnFS9wtg27b6y/jSBEIgAAITEwCzl9pMb9gIo/wkj/w4TQAqgEIWuWrxcnZ+sERNpG77btLfEJ7lsdG5GDJuOzr26QVgIk0zdHN/Et9qWw+SMOR27GSO25soBJnusvMMV9jXalSidP8QuuNr6e1RuI7+TBGtyrtdFHU62XuVJNlF33HPLpl0G17HWbesUDljDsGcMug2/Y6zDiSBAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgUC8EFi9eXC9JGdt0IONjy3v8zzYxS3xi5ppqGzI+/pfc2KZgwpb42GLG2UAABMaZwIRt65Dxca55Y376iVniEzPXVLmQ8TG/wsb5hBO2xMeZO04PAiAwtgQmbFuHjI9tRRv/s03MEp+YuabahoyP/yU3timYsCU+tphxNhAAgXEmMGHbOmR8nGvemJ9+Ypb4xMw1VS5kfMyvsHE+4YQt8XHmjtODAAjUngC1b1hAAARAAARAoJkI1P7miTOAAAiAwDgToEb7hZ6Pm8feOvYCzG8CG3b+s3bmZ3n1HHvB3Tbs+h/Yhp6jldr6nf9cv+PDsla+HJuonSlLo4ECdG8/PAb299d7D7zbO853O5weBEAABBqfAOn2e1/sv2c0trF/1vq++rE715+uB6sjIH8/fefo7N6N/aO3ezZmhd29MVva7nrhTKV230tfebS/vHJW2OyXv3az+1/+utHNIxBfgmkX3az1p2e/cras+QV29itf+2L3v/zV6I0aUpgbgasfeGVZ15oyN8x8piceCQbYEozElVRWdThgKJtaHw1poWzBcpmeLv34QDja3SsdL+1yj9rhbNgEAiAAAnVGgHT77JdOPtFbELbqUMGjrT7sNaTHCOVgK98tOJocZjzWR1YdqjsTZYeVmhA4XHjCMKrzDW21u2RqQt5ol+rwojOS5HMbuPLdEZ/Muf10bFTdNtqqeunKU6IC3LLy3f/9x0fiq58tdfdTTyhtrYFQTMnkCmpfMhYOBCbHUwPWQ9R8qisUaI10HWCaPJ9WoiLYUJ8yKxgIx5J9TO2zXZND8d48O17fFVXS+cJQNrkwFAgau6zR4xcIgAAI1D0B0u3TOg/e+8LpJcmRRrHOPSOulhzpLGHSgY+9ddmLLd6tcru8eLerLUmqbuaaTikl9jAl0l96l3uci9+6PCpjedc4eP27ZLfqbO6sbAxtpaOl37ax9E8jzU4F5wikkjw2ysUyZukcVQXjxWG/EOT6XLrmu+2VY6hkfcygTYQT3fLE++EHXimr29VMIhwIhhNpvY89q0QCgZZ4athyDz2bjE6ybM0lo8FAMJrMqelEmGR7ImP00fMIpyUygwX7rlNKpMUSieUU+AECIAACdU2AdPvUzoPXx9+7/W+fxzafg9UJgTlbciXt3JwtJcw89iHlO6/2j+8ecrE5m8/Voc3dkqu5bc3NlSy2eaBaq+zKstM2yvqhfwwUmSg1tqva5A08qHw3SitKWHFS9S11cokhGWNAILLq/atjW0i3//RPy8r0t9vuk8663RaoUBhOxVsCgYiSLQ7PtrRElFNFx0C3FyHBBhAAgcYhoPW3k26/YUWqbW36rr+fhIEACICAI4G7159yM8fw9bPRLdmlt9+1/lTVVjrmO7tP1I/N6j5RnZUu35seT/1u/g5dt0eWxZ9IeL0xag4wwVlK31DpQ3inOu87d9btxd3quYwSI0+bNuWE0TFf+gzYCwIg0AgE+CN80Ru6UaacP+NTt8Aoo2GHD2eV9kCgXckOGivWd4mVnELW7VMXv/OHjiQMBEBg4hHY/YeOUdoYNB2jTGFdHW7DNQZps51xLH4K3f6TPy31ptsHM4lpfGSq4cRe6nY2kIpPDgRMZxjmMKOHV3PJGA1ele/jmsjng17X9GbLPBGUOi32gQAI1BuBhtHt1ct1gVzo9qmL903p6IGNIYFdUzrGwLyW6bUdPW42hkxEaseAzPif4tqOXTWyyqsWI+9WAfzdXlV1GoPCEnWvzErVNKrKeJnE1Hmc1yzcqfW3/2R657JV68R9p+yKmu2JhYLBNoWPMnUMro9RNXrO+eDTYKSLzyKjHU4SXdbteizaoFcPnfmOZ8VGEACBeiQw8XT7tMf2TO3YUTf25tSOMTCP+dVSUjrwGKR2lKconf7R7BUJE5GILaNcERFiBQRAoFEJ/H7e9ivuf7FS3V4oaB3vvC/dQSWo+XR3JGibFsac7JH0e09yXUQe6CpFYh8DK+3CKgiAQEMScNftara3m008xRZjFljutUI/1kVD+vY1h1LJrkgr/xXmc08RBu4nE5oVFdv12WVpNlolrm+kI4xZZ5m3XuuNkWv4NLXUdn1lzkwbmh1nabD6yag8Gn1S20AgFO12nvzWXiBsXCop9oVbfbEpC7aMyuZvnsLsHz6ZFlsD/526YGs9GC8UHzBOXbAF1rwExr+u+lVRmyYeX1r10Ucy+cFXKtftmjtoKJ7iUzlablxD2d41TLTHeqQZ2i0h6Ae/jU+KJs/ad9DvYmd4h0DYBAIg0DgE3HR7vjdOb+4i3DWOFDz7wgNNMHuWO5kHQ1Elkx/mnQBMfvNZZCXvO02308SziaNsClne7NCcV8Ns8ittY6Ggx8mbGt6wBEJdqfxg9oOPMr00aa32CKAdS6eQdXue+QQG2xJp5tynZg+wp4ZgjObGKguddPsvblkCcyPwy7al/tity35ZT/armfGy9vNIh243P/pzq7nhGtftnb+4pcjaOn8xLsZT4k/N8VYDKyFfRKmYW7ktP488Sha6+TFhP4884mzWmmOrSPX1k2dKy9o4/L35sZ87mP3SG0tilVSqMjeRn930SOfy1e73I80dXZbZvL/dwZsll0600dSPdtFun+xR60/jN0ExV6Rxet7fjqGpBg78B4EmIOCs27WGRXptxxuKYHRnmo0SNbZrrYcx/pTHpPUY8P52c3ZZ3igV+d7x9oRPXcV0u5jMlk9aax7Lf1p0u83RXXvDSMLett2hbEi3379o7Zyulx5avrGmFl36fDPZX5ckmsYeXLa+tEU7n6+d1Rzj4sRfudUuCw0U84PL/l6pPRTfEFvxYlkrXYWwtwoCsdo3y7Vr86nC0G1l4RplaeLNp15952/bjhz5n88c7kBik94t1p3OU3eTms8o0VBL0deRtC8oUR9Vsd+7/N0lOnxnPBIyXN95B5rRr6V/rYn1iZXv1xKpwwoIgEBdE3DW7flUPGQd5aLJ6bW7X9Vmd9FEMtPnQo/bdLvYLs0JM0z946ktClsSmqeN0O3G3LP29DjPJ2NEsymhe/J41e0vbNiwbdu2zZs3b8ECAiAAAiAAAqMmsHXr1u3btyeTyQ8//PDMmTMXLly4fPly6fu+xdmTXE97MoaLDL/5UlfVqUNstvbiRb+zanM88t2Ww9lLaOaOqvuRtkbiOzMQ7aULA3tBoLEI2HWylvpi3a51oY9Kt7965A0aNU/u6Akm3PemU+vC2qciWH+7d91+Qf92c3Qdiyb5UYpNpeVVtyuvvbaXL/v27XsbCwiAAAiAAAiMjsD+/fsPHDhw5MiRTCZz9uzZwcFBVUX/dmMpIaQWBBqHgLNuL+0nI0Ryqf526SvM/M1dy7zEWvJLF47o2imK+tsLNj8Z4QZjzN/ed5Q+8SxNXSscaTz5yfTs2vXPf/7z2LFjn3zyCbWxWEAABEAABEBglAQ+/fTTL7744ssvv8zn85cuXRoZGWkcEYCUggAINBQBZ91eKJQal+pNt1vGltK4mM+/Y9+G0Aaxah597EsR7NPMcn87OfulaFyqPKaVXgXSGQ3dnu1PRicFQguT7FsS4l2hSFIp+OTffuCdd06ePNnf3//NN998hwUEQAAEQAAERk1gYGAgl8uRh8zQ0BB1tkO3l7oTYx8IgMBoCHDdbveh4x50rvNAmk4ppfrbg5GFS8Q8kEqaOe/pc8jws5G3zCbmg8d6zi26ncLRdJHro+RRQ4vTPJD6HDJsN81ss45HI4/Nd8VBuv3woUPUJXL+/Hl6lUm9IlhAAARAAARAYPQEhoeHya0dot31BowdIAACIFAhAdLt7/X2fv3119QrQm0sdYlgAQEQAAEQAAG/CFR4U0JwEAABEAABVwKk24+89x6NG/rhhx/Kjvd3jQU7QAAEQAAEQAAEQAAEQAAEakkAur2WdBE3CIAACIAACIAACIAACPhDALrdH46IBQRAAARAAARAAARAAARqSQC6vZZ0ETcIgAAIgAAIgAAIgAAI+EOAdHs2m4V/uz80EQsIgAAIgAAIgAAIgAAI1IYA6XaaBPLbb7+lSSAxLrU2jBErCIAACIAACIAACIAACIyWAOl2+tzSuXPnLl68iO9Qj5YmjgcBEAABEAABEAABEAAB/wiQVpcX+uISTd5On9ig2Xr9OwliAgEQAAEQAAEQAAEQAAEQ8I0ACXj6CDWJdnzSzjemiAgEQAAEQAAEQAAEQAAE/CZAur37jfc1+/ubH8CqILD+zQ9qZBvf+lc92IZd/+PNjr7Q8/FEsbf+9YK/1ujo/KUhYpOwbOj5uIFs/c6PGss27Prnqb5+v+8wiA8EQAAEQMBPAqTb7+g+VQ92e/fJOrF6oKGl4fbnT47S7nvpq9HbXRvOVGez1vdVYfe++GUJu//lrx1t9NmsLIYXv7xvDO2ejf1jaVUU970v9nu2UuVboui1XaPkUEXWJsghV97T/dKrm8vdXdR8Zmc80hpgS2skrqSyQ6UOyffGQ60R5ZQ9jPN2NZ/qCgXaleywPTx+gwAIgAAIcAKk22e/eHLluwW/bNW7BVc7VFjlq60+XPBofuXO13hGVr5bX7b6UGEczHMheizrJg72xOFC3dr4VWbf2q7yV/fBkZVOturdkdImwfGW2oOFlUU2+sazRAZnrDo8adq8l5XtpW+Map/SFgyGokomr6rZnlgoGAh1pfKq81H5owmm8Fvsut15u5pPd0eC9DgA3e6ME1tBAARAgAiQbp/WefDeF/o69xTq1pbuLbhZ2TSLA5ckRxbvVpckq7TOpGranpFOFxOn01f2FJZWau6ZpfQ72hLKVxWWHCEm3swZmhsEx+2OKa90YwXZ9Jo1Ksr6rfkNlDa9IlVRD50OsV9H2kXh36XkGH8D0fY3qbc88f6Vs1/+3zd0lNPtg5nEtEBgWiIzyO+ew1mlPRAIxVP5opvpUDa1PhpuX7tudotFt7tsV7Op7mg40rUu+jPo9iKY2AACIAACJgHS7VM7D14ff++Ov30+Z0sONl4E5m49X8q25ObKtjU312KWY2P/GPBkmwdiZexcbDOz8WKinbcUltLQqttLVwFl2dHcLxBL6RglRenXAPr4V0/YFioU3R76x0CNzKV66LXClqnxrSQ4e9UEIitTVz+0xdDt28x7Q/k1d92eVSKBcCzZN5SKW3S783YeT2hhMvttKh6Cbi8PHiFAAAQmMAGtv510+w0rUm1Pf3LX+lMwEAABELh7w+nKbP2pu6uyezacrtQqS5g1IyXONevvJxvXqquxNz2e+u28N4Vuf+k177qdHN2VaCgYbFP6it1k8p+lMjm6rw7bdLvzdorqI3K8KRTy0O0TWIwg6yAwjgT4y8TgLKXPNmDHbXvVSaV3jskyw4LKxS3r9uuWHfpDRxIGAiAw4Qns/kNHpeZL01HpSesnvMh+jZIk4vd3ZbfQ7f9x/UKvul1NJ8LMEz0QjHT1Zotlu7jt2HW7scNlO3S7AQj/QQAExpaAmkmEA8FwIm1p0HhbF4wmWTeEHwtv+hx9CyuIXej26zoPTOnogY0fgV1TOmpr13b0VGfjx4QqZG2ZjD7+azt21cYcC2v053KM1v+NVdWZmpR1dXW+9FFV5a4eW9drF/X894Id1N9+xX0bSbdvfFmp4OZRGMomF4YCrW3KCcudTorCRZ8X9cPrh0C3S+ywCgIgMKYEziajkwLhREZqzriYnxRNnvUrIT7q9mlL9k/t2FGv9ubUjjEw79mnxJQOPAaprfoUpVPu196qkycO9CsliAcEQKAUgWsXvfn7edt/de8Llev2QkHreLfe6eQbHHS7TAPrIAACdUxAzSVjQXPcPaV0IBWfLJQ8jZ5X4nzKK3rVGIp2p/irRjZmh2bEXUVOg+wVZCAcVdJ8oD75w1BwbcpcmoNrPfnG8PaQh6JptuKpYer6oPH7+oEeptU12LFxqY8lpy3c5mZTF27TbcHWqf7YlqkLRm9+JaaG8bghxXYQAIExIOBTe1XDJsL3FFZHdcqCrb+NvVaNbi+cUiI08JTdgRwX6HZHLNgIAiBQjwRYR0RLKN6rz5CVS0aDhucM++REMBjpTrOROLl0oi0YmBxPDRSYbicZH1PYiB6u85nyv8A/RdEaSRxlUWkz3/Ipc6X+du1zFa2RrgP0AKBmD3SRyC8xra7Ei3T7L29dNjHtVzOX+2Z/XvGrerIrbuvSrf3xK5zsF7d0lre2pb/g5g8lz3zMxItcNOrKiitus9iv/rzcXytdiL9sW2ozl/BLftHWKdvPb36kUtOqiuPf0IzFDWC3LAmNq41vI/yLW+M//eOCcn4y/D1yMJbMGS+SNedPx6Gp/C4D3S7dbLEKAiBQ5wSG+pRZQb2J493v8rrcFS/83pluN7Q9vYFkTvL0xYqUzeVG+NtIut3uliPClGVEun3RU5sfXvXq3JWvNIfFlq+vb9sQW+7Z4n+P1YNZElwC74Y5KzZOBGMlGF9fZHphPRT/e6U2t+ulRrciGsV8qtzyYOffqrLEg53jaQ+vfKWuzLF5p5af2v9lz+988tV3EtuO9H70SclbhtFBpHUiFXIZJRbSOp1cDoNudwGDzSAAAnVJgPWxaw7tTFcbI1K1T1foLi7mv4iSZbpd+rSc9vPVN/SR+2ZQWmPBTN2uNY7yu0q5e78kG9LtBw8e3LNnz24sIAACIAACE4lAMpmk9v/jjz/u7+//4YcfVNXoSHe9a8hOm2w6mR4+3yMLzm9DAbqRScdCt0swsAoCIFD/BJivC8n1AdZzLr4xp80GKb1qFPlw1+2G5hdB2Uop3W7turccZv1Buj2TyVC7fRQLCIAACIDARCJALT+1/6dPnx4YGBgaGhoZGbHeH/ALBEAABCYWAeavEpwVX3KNGJFK/i98yKrTxDKOul3zk5FdCg2Epm4vjMpP5ptvvvn666+/wgICIAACIDCRCFDLT+1/LpcbHBy8fPkydLtxd8V/EACBiUpAPaG00TwwVpXOx6UG2Ged6cNMQ9neNRFtyKqzbv+Cj0sNhmI9bNIZNdvbRRPR8N57Fl6L2XA7rGpcKnWzXLx4kdptLCAAAiAAAhOHALX81P5funQJon2iahTkGwRAwEZAHpFq7iL13R0N6x7rwUhc4RNBOuv2U0zbm3M8kkuhHryg9iVjPBLmUiiHqWweSOpjIbdGLCAAAiAAAhONALX/2mLen7AGAiAAAiBQrwTIv71ek4Z0gQAIgAAIgAAIgAAIgAAI6ASg21EVQAAEQAAEQAAEQAAEQKD+CUC3138ZIYUgAAIgAAIgAAIgAAIgAN2OOgACIAACIAACIAACIAAC9U8Aur3+ywgpBAEQAAEQAAEQAAEQAAHodtQBEAABEAABEAABEAABEKh/AtDt9V9GSCEIgAAIgAAIgAAIgMDEJEBaXV4mJgTkGgRAAARAAARAAARAAAQaiAAJ+AZKLZIKAiAAAiAAAiAAAiAAAhOTAOn2XYczftjxXYdrZT1HPh9He+vI5xPdUl+8NWrrOfLv5jY/LiJfrsSmiuT1tz+cmC0zcg0CIAACIAACxQRIt9/2ty8qtT8/9+8xsJnP/XsM7NZnP6vC7lx/uiK74++nxsbu/Psp3+2uDX2z1p/20SpCxwKXzNQd3Sf9tUovB4SvEYFbnjp27exnilsthy1qNtUdDQW0pTUSV1LZIYdg+UxPPBLkoYI8kGoEUrO93dGwdnww0tWTyYk9+czOeKSV73KP2QiN/yAAAiAAAiBQOwKk2x94+eQTvYXqbPXhgpuVjvDxg4VxsZXvFiaGjax81zcrXZRNs9dHYiWievzgSK2t68CId/PrcnA7oxY/XexuJ7K1A6I6Ldv7/TUPb7mqrWNkZKRcAziQik8OkNruzaoFNZ9RoqFgINSVygtVziNQTyhtrYFQTCFNrvYlY6TSJ8dTA2xfvjceCgbblD52hBZbLJljP9Q+pS0YDEWVTF5Vsz0xx5hZFFhAAARAAARAoOYESLdPX5m6b2Pf0r2F+rFl+wq+WOeeEV9s6d4Rmy1JqoaNLEnW0Dymv7Zlt6ewFAYCNgK1bDEe67l0w9K3/1/72iumz7l8+XIZ6Z5LRoOBlnhqWG8v1VwyFgxMiibPyg2omkmEA8FwIq2r+awSCehHDafiLYGWiHJKCy/9HMwkpgUC0xKZQb5rOKu0BwKheCovx4x1EAABEAABEBgbAqTbp3YenL7ywzue/3zu1hxszAg8vO18Kdt6/uESZj02tvmcR5uz5VwJc8t7qXTylMzdet6jFUflMeVuweZsPufJSmZcZuIGAdvHksBtz/zrqqhCuv1XN8UuXbpURrcXtZWS8C7aJzZ40u0itLYC3W4Dgp8gAAIgAAJjSoB0+7TOg9fH37tp5Ye3Pv3J3RtOw0AABHwkcM8LfWNgd/395Khs/am7/LNR0qM+hD907Cbd/v/NXP2L62ZfvHhRVa0eL2XaSK2TvGSveD6tkDd7cJbSx93gHfxkjF3muXQPHMOdxtyBNRAAARAAgWYnkE/FQ/Kb3Srzy7qMzNe7VUQidPsNK1LXxw9PeWwfDARAAARKEnh7ymPF5rHpKH/gNR3J3857U9PtoevuHxwcrEy3cxEeCCcyzmJfU/U0zLQ10nWAHOK1hXvRaMNS6a/dx6agphNhPp5V96Kvoq3FISAAAiAAAo1LwCfdPmoAQrdf13lgSkcPrG4I7JrSUVu7tqPHo3lgUtukVoTCY6bcg+26tsOLeaXnfqIKYvBQBE118f5+PtPtP7/9mcp1uzaqtLi33N5WaoNMtc5zPvi0NZI4yt3Wh7LJhSExZNVynLartU05Yeh9y278AAEQAAEQaFIC9aXbpy3ZP7VjR4PYm1M7xsCqpmFJ25SON92sKBdVn7GyA6d07PBi1spgyZQ15ZWd3Rqt/djSCSt9LPY2E4Epi5hu/38V6/ZcOtEWdJbcxXcSMeb0VDI6KRDUJ5Bh4bTe9YiSLT5I2+XamV98ALaAAAiAAAg0AQFX3U7zECvGDMOBAM0/tj6VvcAnMRDvcLWVdiU7XJD8ZKzzD7P5i730CLFxqY8mpy7c5pNtnbqwtPl1Itd4pnVsh/lLwKe64VpkiB8Eiglcu2ALG5f6p7le/WSoBeyiudnDsSSfzbH8XUIMMj2mRGg6GXM+mkLhVNEWEV2JXSIMVkAABEAABJqMgItu5505wUh3ms08PJTtXUP3oWA0KT4BQj1B+XR3JGi80hW6XRtXFVnTS18b0e9fxtTEJcmRbr/izyua0q5sf9wnW3llu93Ct68aN7vjiXA5+9XM5aWtohIvzv4ot1SB7hdtnRXZL9uWNpXduuyXNbaKqsTYBP7lrcuvnLHQk27PH02wTyOVEO3Fk0Py/nY2NPVb+2gjs7/9rGNXPIamlryrYCcIgAAINB8BF91uy6h5+9B36B8BifXonem6bv+Cz1csJhnW3/NaBb8tav0n6fb7lr5092MbZj26vqZ2+4JnXey52xc0mLXPe7pBzbkI5q+7vaS1P7y2Ee22uU/Vp816lC63urRH1s+q1u5Y8JzNRtOe3L34hQdWbHr4ye3Pbj1SXrdrH1QKlHM71zs3tF4RbXKYllC8l3zaebsajnaz7zaxDhPTv13Np7pCNIJVd33PZZSYi+u7cwOLrSAAAiAAAk1BoIRuH8qm3lDYso599Y8W4WZpue9wDLpuP2bvLyrwbiIPTpik2994443XXnvtFSwgAAIgUB8E/vGPf+zZs+fjjz/++uuvy+p2Plu7zY2Q/eSeL7ylDXCvQtLnshdiMBLvyRjfTyIZvzPOeuz5Eop2m36G1CCT66K+i6aT6aHPrWIBARAAARCYWARcdLv+9e1wNLFJUbYk04fY5GOabtc/0r0wSZ4wYnHV7dwJ05tu3717N0n3bVhAAARAoD4I7Nix4+DBg5lM5ptvvql8/nbRPmIFBEAABEAABHwh4Kzb+RzC0tTB/PvdXLdrk5u1JdLWrh4//GQ++OCDw4cPv4sFBEAABOqDQG9vL3W2nz59OpfLVfG9VF/aaEQCAiAAAiAAAgYBZ91eYEI9GNLc17Uv+tFr28jGXmWW8zwJum4/VRjFuFS6OZ44ceILLCAAAiBQHwROnjzZ398/MDBATjKXL18eGRkxWk78BwEQAAEQAIGxJ6B5XerelMY/+jD3t9ocMnwLecusF36VRhjxn3/FW+h25rrZ201f7uYLeW56nwfywoULeSwgAAIgUDcEvv/++x9++GFoaAiifexvTjgjCIAACIBA3RKgcal0Z8QCAiAAAnVFQFVV6mZHT3vd3juQMBAAARAAgbEnQLp97E+KM4IACIAACIAACIAACIAACFREALq9IlwIDAIgAAIgAAIgAAIgAALjQgC6fVyw46QgAAIgAAIgAAIgAAIgUBEB6PaKcCEwCIAACIAACIAACIAACIwLAej2ccGOk4IACIAACIAACIAACIBARQSg2yvChcAgAAIgAAIgAAIgAAIgMC4EoNvHBTtOCgIgAAIgAAIgAAIgAAIVEYBurwgXAoMACIAACIAACIAACIDAmBEgrS4vY3ZenAgEQAAEQAAEQAAEQAAEQKA6AiTgdx7+ZAzt+M7DsIYj4H8N2XHwY1jtCRz7KNNXXcuAo0AABEAABEAABOqNAOn2W585Xgtre+Z4LeyWpzMe7fbnT3i09r99USO7/W8nfLf2xBe1sJnPfuZmHuHclvi8anM7NbaPhsANSw/Onr9iZGTEc7MzkIpPDkSUrPMBuUxPVyQY4Es42t2bVY1w+UxP3NgTinanzD0FaVcwElfkXcbR+A8CIAACIAACIOCFAOn22S+eXHWoUP+2+lDBkx0urG4W6zpQqAfzhN2ldFYeHKmFPX5gRFjXAdWjrXhHdbSuAyNkK96pxh4/UChh5YvvnUKXZi5lbbsw5bpt22X7OX/bVz+7pev+ectVVcjr0k1CLp1oY6rcWbcP9SmzgoFwLNnHosunlejkULw3T+vqCaWtNRBamMwO0Y98RomGromnBtjJ9F0xJZMrqH3JWDgQmKzvYruxgAAIgAAIgAAIVECAdPv0lan7NvYt21sYR4vvK1Rty/YVhC3dO1LWOveMMEtWa9rhTn+X7hkpYeOId7SnthAuLN0Lq57AaMvC23UaU86GH3j1P2+O3zu38/Lly2W73NVsb3d0WmTtmmiLi25X04kwyfZExngIUDOJcGBaIjPIV4LhRNrYM5hJTNNC2ndllUgg0BJPDVfQRCEoCIAACIAACICAToB0+9TOg9NXfnjn8188vO08rHYE5m3Pl7CHt5XaO2/797LN3Xp+NPbw1vO68RKfs+Wck+XmbBHmGMDTxrlbcqXNTIxIVUOv1MFFdN8Lp38zZxvp9p9Glt4dWzw8PFxOt59SIq2hWE92KBV30+3FkpttaYkon2eV9kAgFE+xrne+DPMt7Uq2SJ4XR2Icg/8gAAIgAAIgAAJlCZBun9Z58Pr4ezet/PDWZzL3vNAHA4GGI3DvxjOlzUuObDHctf5URXb3+lPlbcPpu0ual3SWDnPbs8d/t2Cnptv/b9vKex9efunSpXK6PZdJfcZk93Clup06zw+dctbtspLn7RBzrQkHgrOUPnKnwQICIAACIAACY0mAeqioZ8ppaajXwEK337AidcOKI1Me2wcDARAYKwJvT3nMZ/vDI3ssun3+4x50u9FyltDt3E8mGE3m9LBqLhkjZ3hq7YaYw8ykaPKsEcvZZHSStQeee86wxrI10nVAGrNqHIH/IAACIAACIDBmBPT3xafG7IQ+nkjo9uuWHZrS0QOrVwK7pnRUZ8Vl6hzPtR09buZ06uJoy2xxi7whttdrrXBmfs3CXVp/+8+ov90v3V7g41KDkS4+i4ya7YmF2BhW1kvBB58GI2t62bjUoWxyYYhJ9KL+dhqlyo8Ktil8aKuPzRiiAgEQAAEQAAHPBBpft1/XeXBqx47GtDendoyB+QBnSseOEuYRfokYxC6PUfkbTJxdXvH3FIjNO4H/nv86+bfTfDL+6XZqD815IEm/9yTXRQLGcFRzssfWSHx7MtEW4ENWi9pQreOdjWYt2oUNIAACIAACIDAmBBx0+1A2tT7K+6PYq2E2abE2Q9rOeKSV9UUFAuzGR3OjscW8G9LWeE+Gj++iGBQROBDQZkvmA74ozLpoiEcSCPEJ1igOlQfXp1amvi7rFMr8NI5/2LjUxXunLtpe3hZum1oj83J2hGkmAjWqSHUb7XiU3e/mKEy3z/PJT6ao+eA+NbJ7jAiRT8VDgWAsmTMmmBF7CtqQVYeueDMI1kAABEAABECgpgTsul3Np7pChienmj3QRVo91JXq64kGg2zSBrqb5Y8maCObVE2bFbm1TTmhFrT5k9mtkM+f1hpJHOXTI2d72ddOaHs/n6ghGIoqmbxayPfG6dGARcJ7sYJtiTR7ENDP6HzftIMg3X7l7SsbzsJ3rPbFrpq1pgoL3/mEzaqIxHaILcISP6+4rau0Xdm+0rTbV13pzX41c7nNfnnrMs1+NTPuZPbwtsPr6OefV/zKVyP+JmGZdk3XK79O/+uWZb7pdvs8kFofAhPn9skeC2zsD/eE13zgZW2vtVQYmmpvh/EbBEAABEBg7AjYdTsflmWf6HhSNLGKXivrXyoRibPfDcUOywq/M4op18RbZu2lc/F8a27bLXFqP0i337XouTvmP3P7vKebwG6bu2b01j5vbb3Yw0+1197KlvufH1pZC7udat3YW1PU89JFRpczXdSzl6yfu3LTC6/t8Gdcqubfrn93iT6uRK8OQ7y3QXxcSfvuEn972GIoc963EIx0p6mfQf8kU4u9DXRolrAJBEAABEAABGpGwKbb+ftjy6QyuST1tIcTh45pnyNknjMblS38g9+lJnDIprYobEloXjFCtwuhbpknmTxlePBNCZpsjS0iWKmMk25/6623tm/fvgULCIBAUxDYtm3brl27Dh8+/O9///vcuXMe5m83moii5khrzCKKNug+l1FiId64SB59/Fhtjke+S/IAZLssHnymH6BxRvwHARAAARAAgTEmUFa3swDmAK6komyKk98LeaEvTJ464PihE326hlA0wYT73nRqXdj8xIkQ5EK3X+BzOJD/zDoWPPlRir5X6Fm39/b2vvPOO29jAQEQaAoC+/fvJ9H+8ccfnzlzJp/Pe/le6hg3mTgdCIAACIAACIwbAZtuL7j4yZjzG7OU6q4vr75h+3o4z4XmBSoGdmluou797X1HKRJpamVt/mQh70uBof72zz///Pjx4xksIAACTUGALmfqaSfRPjAwcPHiRVUtHh9aqk3APhAAARAAARBoZgJ23e48LrU3/WpbUHx2RBuCSp7quT5lVjCgjUvVpj6mnvlj37FvmoRjSZrnmFxJFT41jbtuz/azD51Q7z2btUa8y/aq2+lNOt3fv8MCAiDQLATooqaedhLt6Gxv5lsP8gYCIAACIFAFAbtupygc54GUN8pTNUrzQOrzPTKvUD6HDHcYJW8Z7lgTjO5Ms0+KC0Eu/GSG9TlkWHDmLcODy9M4uOaK+ttp2BoWEACBJiNAbu3U0z4yMuJ68WMHCIAACIAACIBAQxEg3U53diwgAALNR6ChmiIkFgRAAARAAARAoAwB0u1lQmA3CIAACIAACIAACIAACIDAeBOAbh/vEsD5QQAEQAAEQAAEQAAEQKA8Aej28owQAgRAAARAAARAAARAAATGmwB0+3iXAM4PAiAAAiAAAiAAAiAAAuUJQLeXZ4QQIAACIAACIAACIAACIDDeBKDbx7sEcH4QAAEQAAEQAAEQAAEQKE8Aur08I4QAARAAARAAARAAARAAgfEgQFpdXsYjCTgnCIAACIAACIAACIAACIBABQRIwFcQGkFBAARAAARAAARAAARAAATGgwDp9p2HMhY7nNkJa3ACOw4e89Es1cNWW6SfPp4RUVVN4KNM33g0JDgnCIAACIAACIBAzQmQbr/l6UxZm/F0huzmtZ/UwiJPpb3YzU+l//zcv73bzGc/ayC7dd2nxdb2zPHR2Iy1aV/MhrE4nd63+JKe5ouk7AXoMcBNKz+YPX/FyMhIBQ1Hvjceao0op5wPyWd64pFggC+haHcqq4pwajbVHQ1pu4KRrl5t1ykl0qJts/xtiaeGxZFYAQEQAAEQAAEQqIYA6fbZL55cdagAEwRWHy5MFDtUWG01AaGilccPqrWwrgMjNltxQB2lUYQr3qneug4URmkr3imUMEfsojY67hUbO5Pf/+yWrvsejquq6lW6548mIq2BQIuzbldPKG2tgdDCZHaoUFDzGSUauiaeGuANzUAqPjkY6U7n1YLal4yFA4HJxi65IWLBAoFwLNlnCn55P9ZBAARAAARAAAQ8EyDdPn1l6r6Nfcv2FsbR4vsKVdiyfQWbLd07UsI694yYlhzprM7kSPj60j0jJWwcqfp16rJF49eJEE/VBGLK2fADr/7nzfF75iy5dOmSB90+lE2tj4bb166b3eKi29VMIhwIhhNpQ3IPZhLTAuFEhqQ62zUpmjyrtzS5ZDQYKO5TV/uUtmAgGE3mPLdICAgCIAACIAACIOBGgHT71M6D01d+eOfzXzy87TysdgTmbc+Pwr6ft920uVvPF9vDW89XZHO2nCtpuTlbHGzullwZ25qbW9JqR3jCxnzfC6d/M2cb6fafRpbeGX3khx9+oC53t0te355VIrwbfCgVd9Htw1mlPRAIxVN5IyptS7uSzTMBH4wlc6XPcjYZnRQIzlL6qLseCwiAAAiAAAiAwGgJkG6f1nnw+vh7N6388NZnMve80AcDgfoncO/GM2XshTP3ljVrJHevP1WZbTh996ht9Khve/b47xbs1HT7z255/M4Hl3z//feXL18u0zTkP0tlWC/4cMW6nZR8fyoeCrQsVA6s0X3fba7v/Nxad30o3it0f5kkYTcIgAAIgEATEOD3FcsQJ/0Hdft4GenEx0lFlGxBrBAUeb08I+ckON2qysdVZyGEbr9hReqGFUemPLYPBgIgUDMCb095zGf7wyN7hG7/v20rZ82Je9LtRkPkrtuLnGEKvP+c9cAf0wafBiNrepnr+1A2uTBk92/XPNunJTKDxqnwHwRAAARAYAIQ0O4rPsxGUJlWl8nyJMjviwuFfFqJku9nw78CFrr9umWHru3ogdU3gV3XdlRnjiXrGJVDyCkduyTrmdJRgdU3T4fMNmKCr1m4S+9v91W3F/i4VKs4p04TQ7fLrZ+aToSDFj927vGuOcPLbSnWQQAEQAAEmpxAfep2gs4cRF3mYWicItF0+3WdB6d27Gh8e3NqR63NK6UpHTuqMFEEVRxrO0RE5e+K7Sylf/p7asRWgsB/z3+d/NtpPhkf+9tZM2bOA9kaiW9PJtoCAepCP8Uc1y3DUHmviLSFN9vymNbGaRORUhAAARAAgdEQKKXb+TipYCS+Tp9GmLqGDqWSXWxmM1rCUSWdN11i5P52sU6TKihxPTw/pFufhlhOskN/O+02dTufmSGkTXJMdzclxd4d08LOEowsWUc982xpjXQlU4eER2hMYf6lbgkYyvYaISmKJeRGSn5Bg2ykmJTfQEiLpEBTKVM29GmWA8FQdL2RBp4Q9z+k26cu3jd10XY3m7Zoe3VGEU7reH3MjU4KAwELAbe63WTbfzdHYbo9tswvP5miZiPP3NrZcNQLbFyqpNJ1z0M+1Qw/is88wxQ+nGSKKGIDCIAACDQ3gbK6nclUJZMfzqe7uXLV5goW3pUZ5orp4t/ex2Yza40kjrKRU2q2t4sikCY3M8A66HbTT2Ywn+oKMU1+gL47omYPsKeGUFeKpjXWHhn0x4dcOkEzotFLZj4ZMvvWSZBeIqfp9bJDAr7S42QJEwLe0O16ftWCEUlmmL+k1uZSNsJb3lkbGSn+T7o9fMeqOrSr7nziqlm+2a/verK0XTXrSS/267ueqsiumrXG3cqf8crbVzrbHauulCx8x2o3u+K2FZ6t64rbun715+XF5jkG7+eqQcj2ritqY3V4dbgl6b9uifuo24vmgeQdEWxSRzWXjAVlWW73k+EdIxZhX9z2YAsIgAAIgEAzEuCimfdXW/7we4I2L5nRq8PvHVyiMw6G2OZDqFx0e9YKjN+nHFxfHJNAXwjsYR3mfKyW2dEkD+biNy9jlzVy3nNVdF8zwqTYa2jjwEJB67wSut3Ir7ndOj7XysGaRfsv0u03x57+04NPTX/wyQayGx9YLdv0B1Z7sCem//XJ8bcHnpjubE9Of2BUdvOc54T96aFn//QgFas/dvOcZz2YeXaRDMcVv1LVEPH4Vt/KXZ50Cc+Y88zMBYkVz22+cOFC+flkjJaAN24OjR7bb/nuUi7T0xVpMUb0aK7vbQr/nFIuo8RCsru71mKyVhcLCIAACIDABCOg3Vecx6WK+YQ14cp0stDC/DhjCFUJ3U4uJlsUtiQ0ZxuHW5gRFZ/PTPs4oPiud3Hy2IAszbGT63Zx82J+NWJwq6TbixPw8stsSmUzy1rvltDttKLlV84++du8wbNBPkPcX0act2R9Id1+8ODBPXv27MYCAiDQmASSyeTevXsPHTr0r3/966uvvhocHCw/f7vRLGgNmPS9VN40Ma883shoLxZ5l4nRU2Ecabq+k++e1olh7OKRenzlZxyD/yAAAiAAAk1BoFgYm9mShSttrVi392V7qJ8oEIommOTdm06tC7OhpseYG6exkH4eZFMcC8ltdENp/UvFyWP63Ktu7z3llIBKdXvfCf6d8XA0sUlRtiTTh2huB/HewaTltEa6PZPJfPzxx0exgAAINCyBY8eOHT9+vK+v79y5c96+l+rUHGAbCIAACIAACIySQLEwNiMcpW5fv9vy1T+tW7tcfzs/u/79bvaauJyfjOj3duhvn5dYK392UCSgtJ+M0RVW0LP/6u61xd8c967bv/nmm6+//pq66bCAAAg0KAG6hL/99tvz589fvHiRnGRGRkbMZhJrIAACIAACIDBmBGqo219Ns9FV2jhWNZ9RuIeJJ91eKGjjXlvblM9zpcelltLtS3p2OibgC2lcqmqMt3X3k0nvJM+cUKyHBsbqE8vTywJx3pIlRf3tQ0NDdK+nd+tYQAAEGpEAXb+00IVMPe0Q7SUbPOwEARAAARCoMQGu2w2nFfk/Oa4MsHkRhStm5X4yWX0OGR4tectsYnMpFrtl8iRIfjJajrXpXJi3TD6bWq97ldPkMNZ5IE397NDfHk/RbDFsEpviBIhpZGgKmtlxNpOku27PXjAnjaTpaxLr2cyWbLo20vFlFtLt1DVH3rBYQAAEGpoAXcjaUuaax24QAAEQAAEQAIEaEuDzyXjT4ZWmgnR7pYcgPAiAAAiAAAiAAAiAAAiAACfAfea1md4LmgNPSyjey6ez8ZkQdLvPQBEdCIAACIAACIAACIDARCJA/jvd+ldWyYUmHHX6iqsvPKDbfcGISEAABEAABEAABEAABECgpgSg22uKF5GDAAiAAAiAAAiAAAiAgC8EoNt9wYhIQAAEQAAEQAAEQAAEQKCmBKDba4oXkYMACIAACIAACIAACICALwSg233BiEhAAARAAARAAARAAARAwHcCpNXlxff4ESEIgAAIgAAIgAAIgAAIgIC/BEjA+xshYgMBEAABEAABEAABEAABEPCdAHS770gRIQiAAAiAAAiAAAiAAAj4ToB0+wef9I2BfZjJNo2NAS6cYoIQyJ7NVXJRq/lUVyjQrmSHHY+Sv/sQjHT1ZIzI1WyqOxqib0GwpTUSV1LZIS0G+ZBAkO9RHePGRhAAARAAARAAgXEmQLp9xtpPytrNT6V9tMiT/yptM5/9bOazn5a1W9cdr9KeOX6rzdZ9eqtP1vbMcb+sbLl4DpCesVayp9IzDLv5yWNlre3pT4ptxpP/0u2pf82YaObhkvFSNFMXv925fPXIyIi3VkDNp7sjQRLeLro93xsPBYNtSh8T3gOp+ORAMJbM0Q81l4wF6fNtSpq+uaxme2Ih+pXI0B7tkMiaXibjcxklFgoEa/RpZm95RCgQAAEQAAEQAAFXAqTbF74xsPLdgi+26t1CFebLqRFJCQJd76ijsgNqVzlb8Y5a3vZfXuHBlu9XR28r3hnRbf/ICi9mhF++f8TNShCuYte8LV/+ZHrn4hVrhoeHy0t33mEejnSti/7MTbcPp+ItgZaIckq72qWfZ5PRSbpQZ/sGM4lpPJIhrudD8RTJeW3hIXW1b2zDfxAAARAAARAAgfogQLp9+srU/O25+NuF8bXl+wvezWNSKcJl+0xburfgwUaW7rXYsr0jNrMFoJ/L9pUxjwmuz2C2cqnPRDZWqub84+wVs1/6Pzc99ujypy5evKiqpX1ThrNKeyC0MJn9NhUPVazbuYIPRpOG00yBb5gUTZ4taoTyJeIvCowNIAACIAACIAACY0qAdPvUzoPTV330wCtfz9t+AVYnBOa//oO/Nm/791azl/XD2/J225p/WLPiXfYt3z+8bbRWJ+THIBn3bTzzm9hW0u3/efPyRUufuHDhwuXLl0te9mo+81Emz/xaSulqBz+ZWUrfUCGXjAYDLfGU8IlXM4mw1DNvnlpNJ8LWoOY+rIEACIAACIDABCQwlE0p8UgrGx/GlnA0keR35EIhq0Qcb6YaJHMv73xjPq6DrBfOzdnVG1rS7dM6D16//L3pq/5527Of3v7cZzAQqF8CiX/fXs7uSPy7rJWNhALckfjcZu3PfVaF2WDOfDr9u/k7hW5f2Ln6+++/L6fbxcVcUreT7zoT5GIxetRZ02HR7S5NjTboNRhOpEv3/ovUYAUEQAAEQAAEmpqAdmdsjSSOco9S6kbbyTR8qCvFOtM8LkK3i/4zjwc6BBO6/fplh/+w6C3YRCLQ84dFTW/OVfqaRW+VNaoJbmFGU0kozv9esEvT7T+9efkC/3S72qe0BUXbMpRNLgwFJsdTA1yle9Dtlu56h7YCm0AABEAABEBgghHg3WXyG2t9qgd5aFhZJP7r9uuWHpzSsXMC2I4pHXVo1ZC/dtHOMtZRLgCPoRaF7pawWpyrEeO8dtGO/573OvnJ/DSyzD/dXjSkVHN6iShZL34y+aOJijsQyrZUCAACIAACIAACDU2A6/ZgWyIthohJ2TE9YciPNdMT51O+BWhOZT4Ps7lX6HbJT4ammyDvGzZHHF9C0e5U1ksPPvNvX7xv6qLtPtq0ju3cXp/WUQ+mJQZ/m5yAjxV4DKKasnDbb2OvkW6f/1iXT34yp5QITScjebEXjC2DbKKZEuNS1eyBLibaadyrPqm71CphFQRAAARAAAQmLgH+LptJa/rCySZlS1J8GIWQCGWunlDaWgNBPqZM6wejmdnSrxre78W6Pc8mdjMeB/S7sLfJ3Ei3h+98oq7sqllP+mW/vnutza6666lKzRaD/LOiqH5911OlLXzHE2XtqjvXXNH+uA92W9cVnu3K9se9mKdU3b7yCv+sruptpYm58s41/zXDR91e9C5P9LcXHOeBnJbIDJJHvD4nPET7xL0pIecgAAIgAAKlCFDX+BZlXZQ+faItpOB7Mszd3dDtfHBZ0egwY2+hUKzbbY7uYn5m23aHVJFu/9Nf19z4l9U3zl5VU7v+3hVNZXcvu772dtNDz4yB3UgVoKTdMHtl/VjppFa3V8tdTeu/JfK/rLrpL6v/FH3ylrnPvrBln0/97QXeJxCOdvfyN22Sf7vujKe5vtOYGoUaH+3zTHo3gtZF4NA8YBMIgAAIgAAIgIBBgCn4jXxuGTF8jH02RfpgihGS/pfT7fxxQFGUTYmoNqWEy0cVpShplXT7G2+88dprr72CBQRAYEwIvPrqq3Sh7tix48iRI6dPnx6VbueNRYCc2Nl1bYxz1zoEZGc5ah26oyGjpyAUXZ9iLjHa7DT6VulfRcNtrA0KfoEACIAACIBAcxMQo8YMZV65br/A544IhqLrSA8oyY9S+vcQPfW37969m6T7NiwgAAJjQmD79u1vvvnm3r17P/roo2w262H+9uZuAZE7EAABEAABEKhLAkyiFznAMJnONxq6vWI/mb6j9LUUadwZd2f1Nq879bd/8MEHhw8ffhcLCIDAWBGgK+7DDz/87LPPvvnmGw/fS63L1gyJAgEQAAEQAIEmJzCQik9m31rSfVDpzXa2tysS1AaFGbq9II9LVfuSMfJ7mZbYvd59XGp/MjrJmA4il1Fi/IW4Vz8ZelN/4sSJL7CAAAiMCQG63E6ePHnmzBkS7dTZPjw8PDIy0uQtH7IHAiAAAiAAAg1JIJdJvix9L7U1Ele4r6nswW6ZBzKg+akKVe80LlWfQ4a5qDJvmU1sSkjja4klKVF/+9DQEPX4YQEBEBhLAnTdkWJXVS/TtZa8hrETBEAABEAABEBgYhAg3T4xMopcggAIgAAIgAAIgAAIgEADE4Bub+DCQ9JBAARAAARAAARAAAQmDAHo9glT1MgoCIAACIAACIAACIBAAxOAbm/gwkPSQQAEQAAEQAAEQAAEJgwB6PYJU9TIKAiAAAiAAAiAAAiAQAMTgG5v4MJD0kEABEAABEAABEAABCYMAej2CVPUyCgIgAAIgAAIgAAIgEADE4Bub+DCQ9JBAARAAARAAARAAAQmDAHo9glT1MgoCIAACIAACIAACIBAgxEgrS4vDZZ6JBcEQAAEQAAEQAAEQAAEJh4BEvAffNLXDJY+9QEMBGpGIHv23MRrHpBjEAABEAABEACBOiJAun36Ex/7YKuPTi9ntzz9SQmbsTbtl92y9pPR24yn0qO3P605VrE9cfRPMBuBKjD6esi1jySXLF+lqqrnS1fNp7pCgXYlO+x8iJpNdUdDAb4EI129WT1qeXugNRJXUtmhQmE4q7RrYa1/Q/FU3jl+bAUBEAABEAABEGg6AqTb528fWPFOAVa3BOJvq6O3Zfsuj8aW7r3so3XuGRa2bJ9abMv3qyUsvl8lW/a2aV0HCr6YYx2Yo/T/x/WLFi9fMzw8PDIy4qENUPPp7kiQJLabbh9IxScHI93pvFpQ+5KxcCAwOZ4aKBTY9oAu49V8RomGgoFQV4qCWRbtoSAYivUYct+yGz9AAARAAARAAASakgDrb1+Zmr89F3+7UFNbvr8wSlu2r+DZRpbtq9hqmv2Gjry44FbsLzhacUixpUEJzPnH1+EHXiHd3tG5cnBwsHyXO+8wD0e61kV/5qbb1UwiHJgUTZ7Vm5RcMhoMtMRTw2JF36HmkrGgHFLbrp5Q2loDwVgyZ9PzTdlEIVMgAAIgAAIgAAI6AdLtUzsPTl/50QOvfDV/+/ewKggseP2Cm81//UIJk496eNt5z5Z/eJurzduWd7Qq8mUe8vr380dvDVi77t/Yd3VsC+n2n9y0eP6jy/P5/OXLl0u2HdyhJbQwmf02FQ+56PbBTGKaR9U9nIq3BFoiyinppJqYb21TTkC1S1iwCgIgAAIgAALNT4B0+7TOg9fH37tp5Ud3dn9x34tZGAjIBO5/qd/ZXuy/382sh9zzQp9Hu/eFvlK28cy9Tian1sf19uc+/d38HUK3P/zI8lwuR64yJRsFcm75KMPcWvLuup3valmoHFjDfWkCgVC0O+Xo8MIVfsDqxK6mE2FH55mS6cJOEAABEAABEAAB7wR4x5l1TBnzY+3J5LzHYYQ8pURaAhElWxArxp7K/wvdfsOK1A0rjlzXeRAGAiBABK7pSMq6fc7CznPnzpXT7eIKLKHb+WUboMt/TS8bczqUTS4M6f7t4nC+ku+Nk397OJExO9Z1z/ZwIm1usx6EXyAAAiAAAiAAAqMloL3wJhdWEVE+rUTDHl+Xi4P4ig9yXUQodPt1yw5d2/EWrBEI9FzbUVMrUQ2Kz1scuDiM2FIcuH63/GHRW79foPe3/58/Puqzbg/OUvpItPOFd6EHo0nrM7w2RlUKxsKeTUYnBQLTEplB7VD8BQEQAAEQAAEQ8J9AsW4vFOzD07ye1X/dTr2LUzt2NpHtmNpRU/PKakrHziqsiQrCK6j6zPK1i3ZMnrv1ytkv+arbufZmw1DFBc+vaMuWXDrRFizuhNde21l64EUkWAEBEAABEAABEPCJQCnd3s8nZxZTxmlzNfOfara3S/eBDUYWLom0Wt1jZAE/lE0pcQqgL+Fot5gSulQW2LjUxfumLtoubNqi7SVMBPOw8vrURbKZp/BwLAKDQF0QmLJw268feJl0+4MPL/LJT4Z7rVtUOr+QhRrXr/pwLNlnc4bhT/pBOMmUatGwDwRAAARAAARGT6BYt2t+Mmxy5iEX3X6WT+bclkjnCkLAW9zaTd3Ob+itkcRR9hUWPbA00Zx7+km3//qup8bMrr77aR/snmeurhv7zb3rSlv49lVl7I7V4bqyO58IW62i6iHKt6Kj6jnwVbOe+ulNPup2bUIYyddF9pPJH02wp28H0W58fck6TNX90sYeEAABEAABEACBKgloL7iN3nD+PxiKJpJsXKrUwc5iN36md0aDUt+aNo+Ei263pYrLeNv0cbYg+k/S7Tfet/yGe5Zef3cz2LRZi2ttN/31yVrbjX9ZVVd2w30rvNt1dy/1xa6/Z5kvdt3dy6oyIxf3LL3xvvifHli1NvGCT/3t9GTNJmAPtim8Pz2XUWIhzd1dm5g94DbHY4mxrs5XN7aCAAiAAAiAAAhUQ6C4v92MxRDq+ifR9Z8vK4+2WKaA426xJXQ7ffBli8KWhPb9dK+6/a233tq+ffsWLCAAAkUE6NLo6el57733Tpw4cf78+ernk9Ge3Nn1y5d8picuXOD0eaUcHu75E77hU8N1Oz63ZLacWAMBEAABEACB2hCosW5Xsz3UZ0cTQSeYcN+bTq0L2z/X4pwv6m/v7e1955133sYCAiBQRIAuDbpAjh071t/ff+HChXLfXXK+yrAVBEAABEAABECgkQhUoNuNt+EV+MnYvsCoOdB67W///PPPjx8/nsECAiBQRIAuDbpAzpw5Q04yQ0NDqmobKtpIjRDSCgIgAAIgAAIg4IlAKd2uf7icjyodyvZqX1Gk+WSkcakFbV64gMt8MloM2lg2+mKjEqW+d8/97SRIBgYGvsMCAiBQRIAuDbpAvv/++4sXL1Jn+8jIiKfrHYFAAARAAARAAAQal0Ap3c5mgEl1a07p9BXFJevoe0wB2zyQNIj1UabG3fzbxYQz5BBL3jKbmO9s0ZdcHPCRn8wlLCAAAiUJkFs79bRDtDu0INgEAiAAAiAAAiBQTECeLK54b7VbSLeTGsECAiBQmkC1VxiOAwEQAAEQAAEQmAAEckmaBzIU68kyj1o+WVzx9xNHjYF0+6jjQAQgAAIgAAIgAAIgAAIgMJEJ0CdQ13NPdT4ZXCjaneIS3lck0O2+4kRkIAACIAACIAACIAACIFATAtDtNcGKSEEABEAABEAABEAABEDAVwLQ7b7iRGQgAAIgAAIgAAIgAAIgUBMC0O01wYpIQQAEQAAEQAAEQAAEQMBXAtDtvuJEZCAAAiAAAiAAAiAAAiBQEwLQ7TXBikhBAARAAARAAARAAARAYNQESKvLy6jjQwQgAAIgAAIgAAIgAAIgAAK1JUACvrYnQOwgAAIgAAIgAAIgAAIgAAKjJkC6/fSX38FAAARKEOj7aoC+pjrqqw0RgAAIgAAIgAAIgED1BEi3T199tLTdtPp/ytqMp9Kl7eYn/1U/FllzrDqbvvqfwm58/MMJYn/ser9qqwdEpau3l73XLHpryfJVqso+XexpyffGQ60R5ZRLYPmTaq2RrgPGB9Xk7YFgJK6Yn1pT85md8Ugr/wZbK98z5BI5NoMACIAACIAACDQnAdLtj+waXP52wdX2F5bDakZg6V7VH9tzeenobe/lpU62JDns3RbvvuRmnXsuky3b52rxfZc1W7b3Mpljjla8U3Cw/YUV5cxSjUtU+KJdD73W/x/XL1qy4snLly976nXPH00wgd3iotvVfKorFGxLpHOFwlA2uTAUCIbivfkC3x4wZHw+rUTDgcDkeGqAmh61T2kLBkNRJZNX1WxPLBQMhLpSec/PEc3ZeiFXIAACIAACIDCxCLD+9pWpx966aFE1fshUB3HlqLjcN8b3FSqwtwtxVxuJv+1gvme5WSMsK4mrLuv6JzZ389fhB14h3f7ostVDQ0PldDvvMA+3r103u8VNt6vpRDgYjCZJtfPlbDI6KdASTw2LFaMJyiWjwQAPOZhJTAsEpiUyg3zfcFZpDwRC8VTeCIr/IAACIAACIAACzU+AdPvUzoPTV34U2zww//ULMI8EFrzxwyht3va8Z/t+3vaKzWNGEKwEgftfPHN1bAvp9p/ctLijc+XFixfLuMpklUggHEv2DaXibrpdzSTCgUnR5NnyjcswiyUQUbL2oNDtdiL4DQIgAAIgAAITgQDp9mmdB6+Pv3fTyo/u2XD6/hf7YROcwOyXvixt97/U72bygfduPDN6u29j1s1qXUy3P/fZ7+bvMHX70tWDg4NldHv+s1SG9aNzxe3sJ8N3hZYob3TpzurhaHev4d9uaXK4wuc98dbN+YwSDQWDbUof3GQsZPADBEAABEAABHKZ5MvGcLCAbajYeNM5pURanLrjKkiX0O03rEj9cUXqhvhhGAg0NIE/xg8b1vvHeGkTIWml15brazqSsm5ftOTx8rrduPLcdbvWVc5aki6u1rmzegv3bzcO1v8PpOKTJd8YvpX72LChqcbhtmPwEwRAAARAAAQmMAF+66RpHXoy3JE0l+npitDoMDaIrEkWoduvW3bo2o63YA1IoOfajpqaY60oPmNxsOIwYktx4Lrb8odFbwnd/n/++Kivur21TTlhdJZz3/VgLJkzNrCmRR+jKgWTGxxtNKscibwX6yAAAiAAAiAwAQlot059Pgcj/0N9yqygOUDM2Nyw/zXdfl3nwakdO5vXdkztqKFN6dhZU2vecqn3Knftoh2/mbPlytkv+afb1VwyRnPBSENKi53V1Xy6u0z/gNbxHk5kZLHfsK0QEg4CIAACIAACoybAp3covjMaLqwUv5pNKfFIkE+pTK+uQ9H1qexQgY1NowmWV5EPqv5G+1DqEPXT8x98JrchNh1EMLJkidjIDyyKMRCKdrMJnJk/DAVfx+aFo0WfDq7Atxt+MjSRBaVFm96Zwrg6zdqwMN2++O1pHa/Xjb0xrcPN6ieRSMlEITBl4fbwX5hun/9Ipx9+MgXutV6s28VcMUPZ3jVMtMd6HJ3ejeuX+8ixWWiMDfgPAiAAAiAAAhOZgOaiWuLGqM3nFulOs1mUtbstn7SN6XaapC2m0Ag1fSZn7S6sdeAHw4mjfWwaN1Lua3pJ52th2AOC9sZcm9iZHgoOsJFr7AX6F8yPnaS4kjYmeaZI0pqe13Q7FwOtkcRR5sCjZnvZY4KnOStIt199zzO+2G/ufdYHu++539SNTb4/UdaumrWmnD151ay6sbueuqpyk6uHD0VcST2RTz1e61fd/cxPbvRNtxfY7I7a9as1r7KfTC6daKOpH4tEO+9DkH1ptMYHQ1Mn8h0KeQcBEAABEJAJlNXtcmBa195c06RtTLeL+7I28XK7kuX9Ynqch04x3W564LhMDSeO/ZzpdtHzL05k6W+3pIZH6DydhSVcocB0e9sjv75l0VW1thkLrqqx/faOFbW237QvbR67bclvvNnVMxf7a7/585LJt3VOvm3p6O3XbR2jN7fKT9cFRf6bWx/97W2LFz++zpf+dnrGZ752wVlKH33wlL6CSpPDTOJ+7JoPXsBpohjjk0zag3khl1FiIakBsV3U+AkCIAACIAACE44Al8flXkSTd8obClvW6V4xum4Xmpk7r4pYLLrdEPNElkl9/RDyvdnCItyU0L1iKBjX7eY0zmIaGbHCC8c4UklEQ9Sbb0RYuuBIt7/99ts9PT07sIAACFgJ7Nq1a8+ePb29vZ9++um3335L310qMw+kcbFpF7r0vdR8Kk4XpbjktRHu7Cqlt276sHd+DN9k/aO3HhZHOJpOpodPOGmcEP9BAARAAARAYIITcPFvH051tccVcjtX+5IxcjgPRxObFGVLMn2IPoPIvFYkEU4TOTNXdq+6/VP9o+fRdUy5Jz9KsY8ketLtxqfPowl25N50al3Ys24/evToBx98kMICAiBgJfD+++//85//zGQy2Ww2n89funSp3PdSJ3ibieyDAAiAAAiAwHgRcJxPRpsOgrmO251b+EfJK9HtYiSaNlRtWiL9gcMH0D3pdtlFlnBpiRR9/qUAUn/7l19+eebMmT4sIAACVgJ0XfT39589e/b8+fPlP5Za6jrDPhAAARAAARAAgVoTcJm/XZvqgY8v00eQ5dOK5tZSQX87vSFnY1q18afcqZX38IcWJmmwqu7CSm/MvfS3a0KdfWBd1T1mafYar7qdvHZ/+OGHC1hAAASKCNClQYqdetrJQwad7bVucBE/CIAACIAACIyOAH0vlfzFxVyPEe4io0WpzyHDvVHJW2Y9m4aR5nxIvyqc1Uv6yYRnR2/k8dKkkTszbFIaYw4ZFiNN9rhuE5tkkvr2U9bvogq3drHCjuRzyPC0hMhzhx0ZjCbZN9dLLtTfToIECwiAQAkCpNgh2ks2JNgJAiAAAiAAAs1KQPvSihikNp7ZJN0+nqfHuUEABEAABEAABEAABECgfglAt9dv2SBlIAACIAACIAACIAACIGAQgG43SOA/CIAACIAACIAACIAACICABwLwk/EACUFAAARAAARAAARAAARAYJwJQLePcwHg9CAAAiAAAiAAAiAAAiDggQB0uwdICAICIAACIAACIAACIAAC40wAun2cCwCnBwEQAAEQAAEQAAEQAAEPBKDbPUBCEBAAARAAARAAARAAARAYBwKk1eVlHFKAU4IACIAACIAACIAACIAACFRCgAR8JcERFgRAAASKCQwXTrYX9gUK+1oKJ08Zu/OFdIhvpO2ebX+8wL4dXbwMFU7O4vEEC5+li3dbtqipwn5+xiOKZXuZH6cKR1r4KdoLF4ZLhq0kMSUjKr/zUqZwcl3h3aDJ8N1o4eTewiVnTM4RXlAKbxMQuXScA/7/7L39exPXufc7f8W5rvnZP53r+OznnIvnnN0Q0mo/PVu7DXkD7EAImaQmDU3ZTRpCFMSrUciGVokDlGxaWiUuzQvBmYQkGByDmhcgRDAQUtqoStOEUEcEbDCqMLYwYs49a82MlkYzerNkW/Z3rvvC87rWms+Mk+8sf9e9CvbaT9brCfr0gXTBVbQjow9063Elv9nd+lDG7WRr342kfla82WY9/rI+kLQO4ycIgAAITHcCpNv7zl9CgMAUJvDNhcFk/+UbN25U8ts+qIVnS4paSjGw0yRh7uN0ojesyBJbfIFOLZlTV9mk1hnw8UOyEu5NuMqdSho5ec611Z2oDGuq22/E9aOWdv0gqGdyXF0o1Fu3V9QYl/aVuSujJ9tzutfx7fOBoveXej15PTfO6CeaWTni0ymzDSUfoptuv9Gn/8nv0XK//rXHZ9dQb97nSe5+Zf1TtbLvlDJvDqeBAAiAQKMRIN2+oONkkbhv65+Kx6Itn44ptv5pUVWxcPNJM547sXAMMf+Z44jxJHDPc5+Mf9yxdv+rXW+VLd1T8Uibob1L6PZsWutgOtzS7dkzaluz5GuPJqlTMZtOqAHfXWFtkP1XgSl8eanaxw4ZF84IRPsb7T8YXu2tv26/HBF0YLP+9Rmvphj7663bK2pMsYYWOVZUtJuadrY+wN+uIuUM6vHZFrrKdbv4hZIT0mLfe6FuF2sUz7TX3Zp9LeYh2q2rTqh6RV/eRZDgEAiAAAg0LAHS7ev3X90YvYGomsDTB0bHEht6r401DoxuGFs81XutSITezYTeHdn4x9Hi8V/RUTuePnitMH75/g1H/OK9G3Y4DhVu2mcWXyl8jstf/WZG65qXdr2RzRbtpGW/xdlkrDPQqmzfFmgqpdvTsbDPUPeS1d+eTUT8kuyPxK1qhhORVskfSdD2qBYWC3RsNux/QKyGu+p266DjJ3k2DAVYkYbs1z+dYVz10UJT3R2NFFNx9dXtFTbGcftlbuZ0LPU2R/TLKeu6lJ6M5CRucQ5kORrosER7pcxZhZkoM9hIelyzGlDqp+nJoerI5aJaxhiyzaj6cd7tL+mfRvNLEaT+8XDOGEO2ma/DZgPed1P7+aVgCwRAAASmPAHS7Ys2a/91cOTZQ3rV0XFY94xDeodrCJeEP9DLiWc+1L3jxjMfukTVd4QLRQLuT7DwsQrP1PN9sM4Ry6/r+qo9F/592a7/efe637/cdf369VJd7mdVpdkX7E1m8mW2y38IWP+5LxgOzLR0+2hSXSJJvrBm+1/4HtYb7xDqjk2X8htrV511u6keydl+Uv+ilQnRGXrS+68VddXtlTammieZ1ZNBdpuyHo+5FJBT9a365WGXE/gu8zRZ/2gmK62ibyVWxEC4NO286oetB+T2NxG72Q6nk/118FFHgR9GQFFyXENeS7ABAiAAAlOQAOn2lk1HFm05tfLNy+u6ryLa9w2PMda+c6V07L2y1jOG1u51CTyaKggse+WbH67YQ7r9/1kQ6nxZHR0dLaXbUwntC0N2l9DV3CEzO6yd1cLklOE+GS/dzpV8oU+muU09Y/XMN/p/W+qq2+1BoEyj2hrP2WcrMKyjbq+8MUK7yl611a+XLLfVrLcUt23t5DDp5/Lb+2T3ltmP1asZhZdZf4xwKHPzRLvZ4meX606hZPMPNJX0+QtXYxUEQGC6Ekiz/0Gzv4rb/9iDy5KqIjUpqp1IYZwg0UC3d8SBb5VXS7q9ddOR+eFjJN0f+UPfsle/RUwZAo/vOu8ay3Z9WyTsS37+SnKM8dgr51xjfAg/HPnitjX7BN3++rVr10rpdutXqLhuNxwyTb5wLK3z/yyY/nbmkxFd6/3RwIxcD3w2HvHLuf94BKK29cGqtXF/2gKvDGVYqU/GtlibnhBLGb7vLSbrp9uraIxefpqaSl4AsyfcC7j1ffHBUsOpUuJkr3ot1J5JfgoutMl7fVXZn13lGm+sG3lflPoF9WIHCIAACDgJsP9BN4W1XHqwVEINTuTgMiYt8lrkbHPpbVu3L3hWW/jcyQXhGAIEJorAPc/EKo0F4Y8LwnyH7wpFbd3+P+e3v/hSV410O3fIdGhp6izP0+06G5cqK9tixrjUTDLaTn3xpm43D3XGjav0bLI3aCr/0r+kjXBG/XS77dC20z/a3bMeHhKDb53yQFbVmLrodhtC4bBQ4/71y53MFm6ZVarT7fZHColwSkd5xraaSzq50M9qLkMMzI8y+2EVvLwVPBq6i/f0LwLMqCPpGJdawBI7QAAEihIo1O30X0ejA02eqH6zmur2+eHY3NABxCQm0Ds3VKeo+rm7tqfq0mp84Zz1vVy3/3+PvVI73W47ZHgej3zdTv8FyeWBbFbC70QjbZLUGkkMpaJBOS+BDBuyag1oLfpfnoY4WD/dbnX58n5jDsPWk+5mjPrp9qoaUw/dbntgXAnYtvY/9ZrSujrdbhtUji/LjYQVs8oc32YNO7Xe0ss87Y/XXwHoNOuvD0VG1Nra3qyrWf/rYZdvBKtO/AQBEAABNwJFdbvgkyHviupM4MyMr2Sq2WFmb6YeuaNatENpZn809wfUuGGpdaR3Vm0HDI2Va5KVjTsCfna+7AuoicGYkZ6CL6zP3a1et/vI38f72+/+xdGWUM9UjP0tobrEvFBPPWIqPoKJfK/mrt9/a3DP9x99iXR75Pev1qK/nQt161cv99PVJsdOloPRVMZjyKo4iDX/N7PBtuqm221bBXX55hbb/m31J+cOsTVb+NV23qXqGuNoWw027RSRrt3aVm4WcYxndbrdvMrKxCgqdnv9o/Y86V66Iku3F/He2N8LvBbKVH+mwnmmagAZRYAACDQ6gULdzn0yNDZtULd1O0sNJyv8r+E8CzSd0M/+r830dno0He9k87L4g9G+rM7+5m70yJ0z5nmRlY4YTdSSSca2KbLMDLTEzdDtksTlPe/uY7nmxP5293pLpvbVDd2+8VBrqFuIva2hOoVYS8XrLaFu1xBaXnGZuHbKE5jXvtf/+K7a6XbHf8e4jBf97WIeSPbFzf4ex35ZRZWO/vYiXbI2ZFufF3ibbQnt2m1bF91ebWPsu6nNiu2BoayYhdlXbEmfnzWxtJwubJx9v5SIckcuN6NxIhnm39E/tWZWEj+pzIoKnleueOtvFsV1uzEnbFeuChLwH7QJyTBzxWENBEAABDwIuPWz+QKRKJv00NTtX7G/hpMItxJzmUaanriRIM7az4enWVO6mP9D730jIIv/x2f/Wzd66sgNy3Q7zwJNjbMvz+n2rEe9pQe+kW6f/fPfFY/bHnuhBrHsxdsmNG5/vLNI/OBn24vED3/264mPR37zwzFE8Udc4uiyF2YXxmOR2ZXHWF6kEo30fo1/+Mhv/98F61/YuasW/e2O/zzk6Xbub7fmXUolejuUJj7REv3a0pRMM3yBnZphfYe/vbxc4rYfxkWcW/LPdbhiPXR71Y1xvDJj2hREu2gcssuknuoPWOL0L07b+4yVanR7XgEuGzYQcYBwTXS7WBmlcP+rYlrcXb5TxFOxDgIgAAIigcL+duGoqdsTxjQrhYuy67ih281OOa7D7fGkXLdvCNM0L2J3nCjFmW63dL4p42kzp9t5311BxblLhKbmr5Ju/48H1vjvX12nuG3JL+oXt/746UaNBzfc2jhx+8PPmPHTZ2/7Sdgrfvjghv94YG39orpXlF7vH7Stu3Vx+8vq/jLyQFq/HuyXS5wvlf+2FeSMytftdHU6rpp+NuOvZ70JIWdMzvpOv6r+QKfxp7WpstTDJ2MPvSzq06Ce2MIRi7XX7WNoTM2ecUbv32ZOQuTa+Wyb3guB1EO30+hXM8m80LteuqIyfDJOYpbzx/UbzXkytkEABECAEyhbt5ud5CI3YfoVY7ehw0vpdn4J76IvT7e71Cu2wX2ddPvJkyc//vjjj7CAwJQjcPToUU3T4vH4uXPnrly5Usa8S+6/JthbikA9dLvdo15Kt4v9vbyhtdftY2hMKXblHU/pX/OZmMgeE3RzjKT0L9qMfmnXfvjScrq8VjjOMkehCjb7moxLddRCm7YtSvTkFJ6GPSAAAiCQI1CObuc+GTGBM7++tG4Pl/TJ5DrPLRmf62/nnfOF9eZa77VGuv0f//jHmTNnvsICAlOOAL3Y9HqfP38+lUplMplsdup0cHv9Rk/Q/jrodtPyUVK00wkFCSFrrtvH0pixP5Jr8ZzTuzCFCy/fvmU+lrPEv+UMLiij3fYAUjsZu7lHUPKOYmx3TUVDhu27q+gqR9XYBAEQmF4EytHtZ3U2PtQyuJrDS/2R032lfDJs4sWi41ILdTvrtzezULrXGy8pU0i3Dw0NpbGAwBQlQN3sw8PD5Gwn0V7upEvT679sNbnbmut2e1Ck4MEobKktpx3pEKuUeZaF4/0l+lBuog5dH1tjCptdwR4ytKtWDkYaH6rq1zz+o27fcgnFzr+DaqTbC7vx7WZ4dYzbPee21C+Hhl0sdHs5uHAOCICAQaA83W6MOIt1WgZXcriGjXSOZfS3a+nieSAFq63V356b2MVwzrvVW/rJkW4n8wAWEJjCBLhih2gv/Z+D6s+otW43M5CT6yOoZzyUqtFa276S38Fbpczz0O1jbEz1VO3kMCS2/frX8WIl2bdcK91uF+gyKJg3xP6cESeutZ6I+4Nzs8TraT3uYyNPxXLy79W030h6RWo/vwxsgQAIgMAUIEC6fQrcBW4BBEBgQgnUVrfb6q7AAOO8SXsCU0kX5aWtOSvrnnXV7WNujLPNZW6LqWPGnAKxsGO8dCssBf5+fkpJ+0L7c0Yknxus2qw7ctrQhddO68ebCyR6KcL2eFuvlthNwgoIgAAITHUC0O1T/Qnj/kBgHAjUVrfbitG7A9a+J9svLSYbqaVuH3Nj7KZWtGKrYtfUMRUVRSdXo9uFbyKa+ehrTZixNKUnI5Z7p8DIZDth3m/W46o1KxOlfFct0S7pDheNfbN5l1C78xPFF+bJqZQDzgcBEACBBicA3d7gDxDNB4HJQKCmut02ReR15Hrdpu3WEBJC2rq9pGkkr0Perb997I3R3Yr1uhtzf0b/eqmZtLyyW/Aot7hut4eXOudCshMwcld84b+ufxApeVVhB77wjeB1v46JWT1uFLtBAARAYGoTgG6f2s8XdwcC40Kghrrd1uH5lvUit5Hr4LX652um22vRmCp0e+6PCIVSuWBP3qeHB6Yqdbuui9MeORV1s/7Xw0InvFB1zg9T0Foy6if7hFPtVSE7vbMiSffKomNfjRUQAAEQmB4EoNunx3PGXYJAXQnUTrfblgn3gY2ud2FbWazu31rp9po0pgrdXn77SeLWVbcbvMlp/57+RUDo//frX6huOeTFp0Nemj163JrqlNpJZpsz3ZZtRjxTWL+W0L/eYTlwSPNTCp0dejIhnIFVEAABEJjWBKDbp/Xjx82DAAiAAAiAAAiAAAg0CAHo9gZ5UGgmCIAACIAACIAACIDAtCYA3T6tHz9uHgRAAARAAARAAARAYBITIK0uLpO4pWgaCIAACIAACIAACIAACICAQYAEPECAAAiAAAiAAAiAAAiAAAhMcgKk25P9l7+5MIgAgSoI0MtDMclfcjQPBEAABEAABEAABKYAAdLt93ScKIwFz2pVxD3PahXF/F8erTRaNh2ZYnF3+NgExy9jd48hfhh4/euzrgmZPX4/0rGwr1lRz3oc5ruzaa3DJy1Rk6PCaZmktjPgkyVjaVY6Diez/OBoUl3Cdtr/+MJaWrgQqyAAAiAAAiAAAiDQ8ARIt6/rvvL0wdGpGk+9m6k0Qj0jFce7I6FKYn3PiFds+mPWNTZGr9c7vN4Bqtfr0GMvff0vtz925ut/lPubkD4dUZolqamobs+m452KIc9F3c6UvNwWiado9vNktN0nyb5wjKnz/mhghuSPJEwZX25bcB4IgAAIgAAIgAAINBAB0u33bdY2HhzpOKyXjOeO6IXhepV92jMf6l7x7Ie6SxzSn80P1/KxczIQWL3nwvcf2fl/3bn8y6++vnHjRqnXnvWW+5ds37GsqYhuzya1zoBf6dgRmJmn27PxiF+WA1FS7WxhWr0prFF/vPNQqYbgOAiAAAiAAAiAAAg0IAHS7WQ7WbTl1Ko9qfZ9ww0d6/ePOGPf8HpHWOes2ztULLqH1rnE1XXdzmhoYmNp/LJXkz948g3S7f/jjsf/9sWX2Wypzu6kqkj+YLQvo4W9dTtzvPjao8mLWtgn6vZsIuKXZgSi/S6/ZKloQC7ege9yEXaBAAiAAAiAAAiAQGMRIN3euunI/PAxku6PvNS3bNe3iJoTePy185XGY6+eG2PU/C7EAh9+4YvbVndz3U4+mc//9vfSuj39hZYwOstHi+n2bDpxKpGmT4C0Q7ezq3wb1e4Ow2ZDiz/QGeP+dnaoeaFyFze+S75Ap2Y53xvrtxGtBQEQAAEQAAEQqDuBVCK6K2zKCUmSlbBaSjcYfY9Fegj5ODvR3Ot6D2dVpUlS1KTrwfJ22rqdRqEufO7koudOIKYdgc0nFhXEvc+dKAybzJ3rD3Ld/r9+1km6PfH5F6V1u/VCFtXt1klO3W6NPJWVDqbWs8neoK+J+duHE5FWY5hq5DTzunNv/OywNmiXhRUQAAEQAAEQAAEQYAQGtfBsQ6v3JphsSCV6OxTZHjHnAak2ut2j8Ep227p9fjg2N3QAUQsCvXND5USNac8JHRCjFjfi2cK71h/guv3flr7wL7MfGS/d3tymnrHsOEyuy8FoytqRe+3Z9yyGqeaAYA0EQAAEQAAEQIAI8Gx1js69TJ+6VJZaI4lhT0aTTLff/YujLaGehor9LaFywvOm5oV6xh4NRcwTRXV3cde6feST+V+P/H5cdHs2FQ3KkpjdkffAi3vs3zam2/mQVXsfVkAABEAABEAABKY7AY8EdJaV10hYp6k5C41tys3pdtcTuCbxLwssZJZd2RfYqSUzum4IEnmhwvbK/kj3bssnQ0k4qBrT30v58czzSz8eo79946HWUHdB7G0N1SQKSzb3tIS6y4mChnkWiDPHmcBda97+/qN/+B93Lq9/f7vOxqWKKp3/jrh+HUO3l/7Fn7gzzurHm/T3Jf39JfqQmJxf1wfCbL+kf9ShXyv8M4rY5LQe9+UXYu+hksuOD8M6r2dIreAqKv+4KrTGvqPi9fr1L7r0ZEK4kK1ejphVfxp1HnLfzuoDHewSWf8izk4pswF28/LJTyB23W55fpPcbxx7QQAEQGDMBLhVl+Wicy2LiQ3LeZtNxshBw3NiWLrd44RzfB4ZWemMp7PZ5GFjLJ7xd38mSCSjez+bPH0y+TfT387z4LGTjS+F2DaqRsiY59o0cyfp9tuXd1YVv799+XjEHU/s9IofPvIb17j10R3jFz//7a2VxG3LXmi4KPJ6/MejL4yPbteNpDH0rRq39JztkzlvJG8XDTNIC1nsN37Cj3lLNVtAvi/r8VjRhtoq3dZ79h5bnZaxMq663WrP8c68r5Ibcf2obOjwD5bqQ9Q5U3Lp1z+dkX++jdSqosSXiw2N1TWB2KHbSz5tnAACIFBbAqV0u6M2ptLZcFRLt3uc8CXT7bm+RKuz8S+GUM8Zd5mMLxyXynRLmeNVSbff1BIYS3xPeXosccui0MTGd+97amJj1sL2knHLvevrFzPvDtpxU+uTLlH0Dfmfdy0bh/52+iA17GfyUrWPtA2lnVEDvhnM7s69atbXMZ+SyTzN8euFzclAwBaZ+eqRmpYTkKQ/Z+sDRUYW2yrdLsTeU6Z2ZadNiG4nUX1C1XPTHWT0r5fm958XfUyZqP4Ba3yuf95GWua929BYRROIHbq96KPGQRAAgdoTYAq5hJGWLCx7VGOJBCghtTlTpKjbXU5gul0s1zz/g/wEMqJuJ79NN6tmhzkRfKGed7t/0u0HDhx455139mABgUoIvPXWW3v37n3vvff+/ve/X716dSz5ZNwyzDjzQLKXlw/6Nn6LhJHgdCTPbEYpZ3pZwkm39x37JpyALTLz1SO1K09AFnfL2Cq9oBDH/ZkGmCb967OOI3mbtk8mruXtL2vDuiP7K8Dlqow+8I7+qZ/pc1LX+V8lthQ/GhH0vEsp9KpbIn+GnrTnMiinAa6lsZ0TiB263fux4AgIgEB9CHj420e1jiVGMshRI1sdDacLRAxJ/V5c2+Hn6R8t3c7S2RWeUKFuz/ZFg34jo3WkS1X3RONHaWbJ8vvbY7HYoUOHPsACApUQ+PDDDw8fPnzixIm+vr6RkZHydXt9fhNRaqMQsERmEX+7afMo4pZpON3On86gHp9tSve8DwTL+vJ+q37ZO5sBlWGbavIUvoW02IeD9+vh0O3FTEq1xg7d7v1YcAQEQKA+BFzzyfDcFzS341kjs3TOecv3iz6ZhMcJDp8Mr4UG5TGfTK4j3exv73NMJWk4gaXydfuXX375+eefJ7CAQIUE/va3v505c+bSpUujo6M3buT+8F+f3zWUOjUIWCLTU7c36V+8rH/ELN+OfukcgFoLyLr3t1tNt0eh5o1sLRxqap3v+Glebo9I5YctpGPS7ROBHbrd8XyxCQIgMB4EPPK3B3uTWS7Ujbnds6Yjl/S0qNu/YtntCk/gup3Swqg0dyQflyq3qX18XGqBbk+yIXs+o0aaZzKuBqjvvQLdfvny5cHBQVJfWECgIgL02qRSKXS2j8d/ZqZOHZbILKLbvz5jpUwht0y722jNKabbvTrSHU99WP+i1eiu/8AxgtVCOkbdPv7YodsdTxibIAAC40SA5ksl8zppcraI86WaOWTYfnLLdBm5Go1ML5ZPRnc/oSeuLiEH78aNdDotpoDneSCFjnTb327mkGHVkFtmp5F5MtfPX4wC+duvYQGBaglQTzs5ZNDZXux3DMfyCFgis5huJy+6YCnJG8XJy2pQ3S7cVJ5Phm7K0uTvi8b1PHC6bYPPjUjlJ1hIx6rbxx07dHv+E8YWCIAACJQkQLqdRBcWEKiaQMl3DCeAgEDAEpkldLuuX4tZbplmnbqC85aG0+0pPal6jkvlt0ZeHWeiGPGes3oyaHS2uwh7C2kNdPv4YoduF58w1kEABECgDAKk28s4C6eAAAiAQE0IWCKzpG6nKZHMCYYKnSF10+3mkNiiCRWd8ti+o6JX5Ur2Gm9rjU79IKhnrGkKcsito3kjUvnhihrg0wfSuVJpzRyXaqfcGUfs0O15TwIbIAACIFCaAHR7aUY4AwRAoGYEbJFZkMLRKSCpSsFYkueWaVzd3qz/9bBHssciPeq6bvbGO0ak8qdiIy3nw6Gkbh9H7NDtNfu1QkEgAALThQB0+3R50rhPEJgUBGyRWY5u97JtNKBu/yigf93tNsZWeCq2NcjpYLfd766JIm2ktdLt44Udul14+FgFARAAgXIIQLeXQwnngAAI1IiALTLL0+3ubpm66XbncNFybtq6I6d/huZaUvXjzSwDjKInE2WUZelzh1XGTtvu1PO8SK8GlFEhneLyZw7a6+qWqTV26PbyHhHOAgEQAAGbAHS7jQIrIAAC9SdgiczS/na7LYVumVoLyPrlb7922pTuNJ/Rn3o9HDL2neq6S4Z2W0J7pZqxkDo/HIRii6y663a6oP7YoduLPBccAgEQAAE3AtDtblSwDwRAoE4ELJFZgW6n9OZn9BOs4/p9nlumcXQ7UbTdL8WmIrVo23eaG39qjUj9qEO/VjhelS60kNZYt9cfu93ywpfB4oGfIAACIAACIgHodpEG1kEABOpMwBKZhVLNs+OXtchOk2jMOnRRj/tYUsQCs42j9WZHup0sxXHY2qxff7tRg91hTv7zwpyWVhvMn/boVMvKbqZtdx2Ryq+xkNZct1PxdcUO3e54+NgEARAAATcCpNXFxe0U7AMBEACBehCwRGalul3P6F8vZVpd0k9E9M8aSLcTRsFz4pzttABynlAvkPEFp9exv92oq57YodtdniZ2gQAIgEAxAiTgq55wBxfWj0CxZ4ZjINDABKrW7aJtw06c0hD97exp5dwy9N2hFjW6W8YYwypjrbuPSOXvgYW0Hv3tVINt3cmloK8Rduj2Bv5FRtNBAAQmhgDp9mqnuMd1dSEwOjp6/fr1bDZLHwUT806gVhCoIwFLZFbc387aZNs2TA1ZIwFZX58Mpym6ZbxGmFrczdGprXr/O2wS1eLnW0jrpNupUXXCDt1uPXD8BAEQAIEyCZBuX7jl05Kx6FenKRY+d2KMsaBDc49nYgvqF88eW1CfmB/+uMy4d+ufyo9/f7STPglIupd+iNmk1hnwSWyRlXBvIn8qRCogm9Y6fNISNTnKSjurKk389Lx/m8IaP166SpwBAmMhYInM6nS7aNswpHutdXuuS9nu0nddEWcvsu6otGwW3DKeg0wZWzPxo6x/NNOwBhU/Oad+XZvqtlNMd1l8WIH5qAW3TA2x51pe6jmO5Y3DtSAAAiAwhQiQbl+398rTB0YnSYR6MuXE+p6RciLUM1Iy2vcPi7Hpj1lHbIxeLysOXt9YKsqB/PBv4//3nBXpdJo63kt1uQ9q4dmSvFTty1j6fEYg2i+8ntl0vFORSaHbul04aKyyEiR/MNpXxkeC41psgkAVBCyVWyi5yxKQDttGKb1ndqSXPS61vrq9/NwyViJ3oz1FRqRy/jZSN4nuekcV6/b6YIdur+IXCJeAAAhMbwKk2+/brG08ONJxWHeN547odjhO4Puf+VAvjGc/1PPikP6sFY5CsCkSWLzt+Pce3vF/zn50YGBgZGSkRJf7qBamvnNFTfJ32LHJuuL9SseOwEwv3Z7tU9tkSQ5EU9P7twB3P44EbJFZILnL1O3U1pxto6AQx51MNt2el1tmtj4w6GhvbtMcnUpS3EoskzvmWLOR1lO3U501xw7d7niS2AQBEACBUgRIt7dsOrJoy6lVe1Lt+4YnNtbvH8nFvuH1YrBD6/YOuUT30Lq8uLqu24yJvZ1Ka39gy4kfBFRDt9/6s3Pnzl29enUMun00qS6RfO3R5EUt7PPQ7f3RwAyru77Ui4LjIAACIAACIAACIAACE0qAdHvrpiPzw8dIuj/yUt+yXd9Ok3j8tfPF47FXz1UUY+S2aLM2e9Ve0u3fXfLr/+M/Hv7mm2+GhoZK6HbucsnzyTS3qWeY4yWbTpxKpGk17aXbs4mIX5J94ViBJX5C30hUDgIgAAIgAAIgAAJjI0CmAzXMnMLGcD7ZF4hEE2MwFyRVRWpS1LNja1QNrrZ1+4JntYXPnVz03AlE7QlsPrHIinufO+EIqu6eZ47d0d7LdfstDz1Pur2vr68M3U6u9njEb/jX+eLmePHS7dzZ3hpJDNfgNUIRIAACIAACIAACIDBJCKRjYZ8sK51xowOTujATvYaGnx3WvN2JxVs++XT7/HBsbujAlI7euaEiUc29zwkdsGOM6O5ab+r27z382//9+21l6fbsGbWt2X4ts8neoK+poP/cQ7enogHS+/5IAuNRi/+q4igIgAAIgAAIgEBDEWAD/nxhTTAUMNlTffK8Sabb7/7F0ZZQz0TE/paQV7i0Z16op6KYiDtyaXaZzbhz7T7yyfh++rvydHs2FQ3KkphAZjgRaS2wsrvrdvZKy/5IHLK9of5ThMaCAAiAAAiAAAiUIMBETrMSOS0I99wlBRaanVqS8vIZibLlhcpCw8VAAukvqURPWGlmfgZ/ILzMZ/lk8i73BTq1JJNSmWRsm+nLkZWNG2mVUvl9aZSpbNwR8LNyyK6jMg+znleIYePhbcg10mvN8MlsPNQa6hZib2uoohCvNddbQt1eIVTkcuE0P3rH6j3f+2mZ/e1s5Kkkfk4W7qHH7qrbucKHScbr1wL7QQAEQAAEQAAEGpYAMyQYUpmmtulS1agwuw0zGFteBVNsM5sxn+DG8NJkk6dPJj4Ik4eByexs8nCHIeCZvz3PgZOKRygtH11ykc2Vw78UbAFv6nYyNwTUeNqcT4d1mXq2oTRw0u23L/99ebHz9uU1iDue+IMdtz66oyB+e+ujtYif/+7WonHbshcnZ3z/p7/+l9sfK8cnU/BnoPL729nLWf2fi0q/VzgDBEAABEAABEAABCaMAPVo7+mKmB3dpOCblXAP7+vOaxIfJ2ik1GbSyPQPc0uD3b3JN0m3f8WsDvZ+c5ihHPhDFyXoy3mPbT1m9Lfn9ufqymuCOVbRTuudf9CxRbr9lkXry4xZ96ytVyxcN6uecfOC1ZXGrHvWlIzvtDxRMv517uMl4zvzlovxr/PXJpPJ0nkgjc/JGfbfVirwtzPFn0v87ngnsAkCIAACIAACIAACU4RAJql1dxnjUu0cesYe1Vh2BHwsuYet203xzLwKYvem6W9PMEMy87yI/7QqJM+F07nOt/rbc4KcfRqYm65tKE2cdPsHH3zQ29u7H8tEE+jp6Tlw4MCRI0c+++yz8+fPDw8Pl8oDaQ+R5m+PP9AZ4y4r4cG7+WS4ux3TLQmYsAoCIAACIAACIDB1CbA5a0hbZ/qiQXKb+wMRMtDsicaPGnn5KtLtcjCayh8dyGRVBbo969WG0vhJt58+ffrkyZMalokmcOLEiU8++YRE+9mzZy9fvpzJZG7cuFH6EeIMEAABEAABEAABEAABkwCT6DnXCt/LujEpHwflzxZzevD0ek7d7vDJ6GzKG9snI6YE4YU7asz3yRT0t/cZE+gIheTaUPoRkm7/9ttvaZYfMlRjmVgC9BTIHkM97STaqbP9+vXr0O2l32CcAQIgAAIgAAIgAAI5Alk2SlRM0sLHivqD0T5S5AFZ9gV7DX9COq5yA7xTt9OhXAb4wnGpbD56SkHDi2XJZ7QOH1nojQw22XS8kyWW8fbJeLYhdw9ea6TbSSKSlZpm+cEy4QToQdDjoJ52iHavNxb7QQAEQAAEQAAEQKAoAZo1/j3maTdt6JRXRi1M2Gi4ZXYayR4N68tXxhjSXN84pWqMdZrDWh15IO39LF+NWa6dRkaSfMvCxoXeut0U/JbJOdeGfPuN2x2SbicTNZZJRYC62dHT7va2Yh8IgAAIgAAIgAAITHICzCdTaIOvRatJt9eiGJQBAiAAAiAAAiAAAiAAAtOQAPO3+9qjxvxN1NWvBlzmr68NFuj22nBEKSAAAiAAAiAAAiAAAtOSgGCqIfeLa36/2nCBbq8NR5QCAiAAAiAAAiAAAiAAAvUkAN1eT7ooGwRAAARAAARAAARAAARqQwC6vTYcUQoIgAAIgAAIgAAIgAAI1JMAdHs96aJsEAABEAABEAABEAABEKgNAej22nBEKSAAAiAAAiAAAiAAAiBQTwLQ7fWki7JBAARAAARAAARAAARAoHoCpNXFpfqCcCUIgAAIgAAIgAAIgAAIgMC4ECABPy71oBIQAAEQAAEQAAEQAAEQAIHqCZBuv46lPAJZtty4caM83JmktjPgkyn/viQ1Kx2Hk1nHddm01uGTlqjJUeuAeIkkK2FVK7jIOhU/QQAEQAAEQAAEQAAEphUB0u0LnjnmGvd0aJXG/PDHNYkF4Y9rG/N/+VHxuHfLp+XEnJ9vGx0dLUO6M00ut0XiKV3PJKPtPkn2hWPp3LuVTcc7FUPU27qdy3hL4afjasAvSbPD2mDuIqyBAAiAAAiAAAiAAAhMVwKk21ft+ef6/Zl6x9q9V71izd4h1/A6n/aveWfIjqcPXBdjQ++oR1zb0OseT72bcQ0Hk3nr9//b/MeHhoZKS/dsPOKX5UCUVDtb+qOBGVJTWOM969mk1hnwKx07AjMF3Z5/Dl2WigZkSSjELAs/QAAEQAAEQAAEQAAEpiEB0u33bdE2RUeeO6LbsfkjnYe9h1Zoz7OHPKPjsM5DvGQqrbdtO3bLj5//XuvPBwYGRkZGyDJT5G3JJiJ+aUYg2u92zmhSXSL52qPJi1rYJ+j2gnNHtXCTJClqsuAIdoAACIAACIAACIAACEw3AqTbWzYduW/LqVVvUa/7SJ0i1JMxY/9IiEdPZl33VTHau6/mYt9wO4s6tafSYh/YesL/RBfp9ltaHk0mk9TlTo74Iq8KU9y+jWp3h9Js2Nslf6AzZlnVs+nEqUSaZH+6uG5n4j/XSV+kOhwCARAAARAAARAAARCogACzRkiOXtakqkhNinq2gnLG91TS7a2bjswPH1u05dSjL3/z+GvnJ38s333BNZa9+q0zdn27TIjqbu2+zdrsVe+Qbr+5bfNNdyz5xz/+ceXKlaK6nfWok1qXlQ6m1rPJ3qCvKd/fTo+5uG4f1MKzJak1khge3zcCtYEACIAACIAACIDAFCfArRE+X1OeIblxdPuCZ7WFz528t0ObDrHouRMlYvPJRZsNGvc8e+yO9l5Rt589e7Y83d7cpp6xzDTDiUirJAejKWuH8dtQRLebY1SFEqb4rw9uDwRAAARAAARAAATGiwATZv4t6g6SZ0vVvoxZb+Po9vnh2Lyn35sbOtAI0Ts3VBhltXxO6ABF+fdIJ9+13tTt331oO/W3l6Hbs6loUJZ8Yc3OH8N74MU99IJ46XaeasaRf2a8XmTUAwIgAAIgAAIgAAJTm4CR+sMQWiljQKLsj8TNflVDt8u+ZctYxj9J8gU6jYzcTMXJdykLmfnZv/3g7iXC+ESu8Zaox3cpzBst/NOk/PIpl53Mh5NNxihJCT+5/NTf3Cdz9y+Otmw4OC/UU7fYPy/kiPrVVeOS567ff+fabsPf/tD2W1p+XoZu19kfX0SVzp+pw/Tiqtszydg2hd6lYK/lh5/avzm4OxAAARAAARAAARAYTwK8f5WpsuwZta1Z8kcSXLgbup18ziyPNwnrDtLvdFrayCjCE3pnkydPnu0zNu083pZuz03HQ12zpyNKs6x0xo3xjNYi7kzHwj5ZVrbFkhndrKis1N+Gbt94qHVDb2uo24q9raHCsI+6rLSEugvDKs3l/IY7NK997+2r9tC41O8uCJSj21kKR+HzTS/TJ5OKR9oo9SNEu/WK4ycIgAAIgAAIgAAI1JYAy7xtanVBw1MlrL891/3Oxq42hY+eNYS63fvqEOqOTV3n3wJG5kDLfkMl5+3Mr9Q46sgf7nm/pNvvXPX6HYGX7LjzyVc8Y8Urd3rEXSteteO2x1/MxfLO21zj8c7bvOP25b93DbuR479y2/Kd3394+3fnP1HGuFSinelTl8qmY4oSyKgB34wCs7qjv51dYnzkqX3Cx5nnk8MBEAABEAABEAABEACBSgkwk0xOnIubhm4X/RJnVaVJUnYdL9bB7tDtLK+IOfOm3TLHTqYA7Wl9jLPETwn7KpcV0u033R2sVcy6t31C4pb7nioS31U2zFq4zi3WzlroEfeum2XFzAWrzLhnzX/8qL2cPJAMdCrRa/x9xVjIt9SbsM3u1mPI1+08Wzs7Pe+fvMdqXYqfIAACIAACIAACIAACFRMwu0nztJYh1VjykLHqdl64PxgVu2ALdxbqdvaBYNt1vG+KdPvJkyc//vjjj7AUJUCIPvnkky+++KKceZe8eeMICIAACIAACIAACIDABBHgadvzFDJ3rbDpMh0+GeZCt3wyXoZ2uxs2k9Y6fFKzEjktdNWaGQIdO1kCE9t4U5lPhowfZ86c+QqLNwHi8/XXX3/zzTck2mnSpdHR0Rs3bkzQC4dqQQAEQAAEQAAEQAAEqiHgPqO9YZWRjETuhm6nNDJBNZEyh4sanuchNi7V1u1c53N9ztOJ0DVLdsd2tRXkFcn2qYU7jXaPYVwqCdE0ljIIEKiRkRGI9mp+T3ANCIAACIAACIAACEwwAdc8IdQma398t0Id5hvbrTyQTMDzPJC5BDLUPZ7UOgM+UuuGFXrjDiOd422KMoPtKP0Pd0BXnQeSpv7EUg6BLFvQ0z7Bv3OoHgRAAARAAARAAASmJQHyt0/L+8ZNgwAIgAAIgAAIgAAIgEAjEYBub6SnhbaCAAiAAAiAAAiAAAhMVwLQ7dP1yeO+QQAEQAAEQAAEQAAEGokAdHsjPS20FQRAAARAAARAAARAYLoSgG6frk8e9w0CIAACIAACIAACINBIBKDbG+lpoa0gAAIgAAIgAAIgAALTlQB0+3R98rhvEAABEAABEAABEACBRiIA3d5ITwttBQEQAAEQAAEQAAEQmE4ESKuLy3S6ddwrCIAACIAACIAACIAACDQkARLwDdluNBoEQAAEQAAEQAAEQAAEphMB0u03btzIYilFgCjRMp1eDdwrCIAACIAACIAACIDAJCJAuv2nvzn1MIuf/uZT13h4+/Ei8ZP/PlZZbDv2kxrFkq1HS8bDv/m0VJi3zyF4/XvnI1uvX79O6r4s9Z5Nap0Bn8QWWemIJbP8mYv7pWYlrGrJjPk2pBO9YUU2rzAOmJdMopcFTQEBEAABEAABEAABEJgwAqTb13ZfrUesejvtFSvfSruG1/m0f+Vb/7Qj1HPNjvX7M57RM7LeLdr3D7tGEQhz2/f924LlQ0ND165dK0O3D2rh2bLSGU9n9WxfNOiXpNlhbVDXs6loUJb8ATWepo1kb9BHW5EECfTsGbWtWfIF1UQq/5IJezFQMQiAAAiAAAiAAAiAwKQiQLr9vi3a5iM6jy0f6Tw2f6TbQXs6DnvGc4d1HnYhU2xl8bZjt/z4+e/dvay/v5+kO/W6F5fu2UTEL80IRPvNB52KBmSpKayN6v3RwAxTqBvHhhORVklaoiZH2SWyPxI3+9iTqiLxSybVy4LGgAAIgAAIgAAIgAAITBgB0u0tm47ct+VUqCdTj3jq3Ws8xMLX7x9p3zdsx/p9w2bsH6FDFOLJE7v+wNaT/ie6SLff0vLomTNnUqlUqS53psblYDRV4HMZ1cJNkhyIpqynzXYICt/ar0O32yiwAgIgAAIgAAIgAAIgwAiQbm/ddGR++NiiLaeW774wmeOJrn4zdvc/YUdX/+O7zufFa+cfL4jq7uu+zSdmr3qHdPvNbZu/c/tDn3/++aVLl0rp9rQW9klN7erhbaZb3Rfo5Gb1XMe7+fKxbvYmRT2b9zKm42rAL8lL1T7L+p53GBsgAAIgAAIgAAIgUB8CrOeQj88T/vWFNXL4istZVWmSFDUp7hPXjXIshSOuW+cwCdTcpp5x9HJ67beuG/vP0aS6hLsdKikrk9TeiZA8MxfZF9ixh6s7t7vLL9mucbiqqvMKs3X7gme1hc+dVLaemsrxq08VK+7/1adu8Sf79hd2HL+jvVfU7fF4fGBgIJPJFPXJsDdZkmRlW8wYc5pJRtt93N/OfheYYcZ6BM5nzZ0z9E40Kx2HMTDVwoSfIAACIAACIAAC40LAqUyqrbRkOdl4xG+N8stV4m1ayJ0z/mupeKTNGJ8YiSZo6CItZi4RfzDa5/jucGucrdtH3Y5Wts/W7fPDsXlPvz83dLAR4sDcUMnIu5E5oYNilHOPdP6dlm7/7kPb//W2hz777LNydbvYW87eTMMeU1q3m8+OD1mV29Ry3obKnjfOBgEQAAEQAAEQAAEvAiX1tteFjv2ly+HJOlojieHcpbZkyu2a+DX3PwHwjCI8u0iJNtZet9/9i6MtGw7OC/XUM/bPC/Goay21LHzu+v23r95r+Nsf2j5r3qPl6XY2+DSvV531wNOei/YAVfMBu/tkjIO84z3/ZS7xVuAwCIAACIAACIAACIyNgKfeNsSMvFBZaGSspkwa3btNn4zDMGNtiuWI62LrDP+wkJRDz6a1Dp/ExQ/5UtSw0sxsKWRK2WnlzWbNUDbuMC0rdEjlfeCUaZsu4Pm0JdOizAWzaW2xftz/y1/en/PJ5F0mWReKrSz1JwD77uwVfnVu09btgk+mdL1iG3LrRn/7xkOtG3pbQ935sbc1VBh557SEuotHfoF51zbKoXnte29doZJuv2X+E+XpdvZ8C3U7fZFlyh6XqvNHXGgnyz04rIEACIAACIAACIBAjQnk1KajYCbIme83mzx9Mvk3y99uCXXzdGtTLEdczyuVSSZfh8bNJ7m0e1zANyuR04arPn06QgLePI03g6fU5qcx5Z+OhX2ymYJb57YWnoLbri+bjncqMpV5MpHzt3NN3haJGylDssnDHVSRI7VIyT8B2Hdnr/A6c5uFuj1tZBSUi9ZrNzx/hXT7nNVv3BXcVWnMWfmaHbcv32nHHU/8oeIIvHSHW9y54pXJELcHXv7eQ8/f0rq8PN1e8Hef3BN3zQNJ35VDLK+7mFiGv0gYmpr/smILBEAABEAABECgrgQMtelY+PBSJphzthBLn+v2Cm+WtZlTrTrLkmeNUc1vfLZPbZMt/WN0v/N1h17SmT+BH8pvBpNYkrI7bsyPI7gUctLLrI9VJPuCvcmsraIL3eZMfbEE3blmstx/QncsSz+SI7REPb7LHIEr3jJdn9u0axT623MV0JpbvXkn5DZIt9/UGigZNy9YPali1sK1M+cHXePm+StdY+b8lV5x84JVdtzUEsiFTebuFd+7J1DeuFRzEiXLnZ5KqDS9ElfgXNLz78dsOqEG6NuQm9jzvhP5oSZfOOYYvJ17bFgDARAAARAAARAAgZoTyKlNR9GWIDd325v2Cj9gbYrliOuOUlkfO0uRzTQS7+vmajynjfma8PmQy2PDq9t50JgQp2CxT8tTWbaKNnU7OVb2qLR0WelijIl1cs0s+ASwDlnlVKvbS9RrVeP4Sbr99bd6Xtq9Z+euNxGuBP7w2p7X3tx3+PDh8vJAMsDmQGPjFZKVjl6aBZUv9JA6Az7zzRL9WvTXGcGXJSvh3gREu+NdxSYIgAAIgAAIgEB9CXhqbEuQm9Xbm/YKP2BtiuWY638xEmVbi9WDzbwuJNcH/xLxN5kTUHpKZarCKj+vGUy3O/wt5gn2lPTtUSPLHy2W3jbEOU/6ZyR1NJR79JRmTYhpX63n3DvCPrGcanT7EEs2WLxeR3XmJun2I0eO/PGPfzyIxYMAwTl06NAnn3xS3rxL7pyxFwRAAARAAARAAAQmOwFRb+e11VUwU/72/P3MVWLkdRfLEdfzymQbhkqfuSy8xp8zujCfjLsOz6/OrJ37ZCy/TV4Vg1p4tu0kZ0cE3e78QGD1OnwyJPwTEb9UmGreMrd46Hbur2Fz9Ng1Wj6ZvtOUA1OYiNO93rz7sDZItycSiT//+c+nsXgQIDjkkPnqq6/6+/uHhoauX79eNH+7RRY/QQAEQAAEQAAEQKCxCHhqbFfBTLqda2w2xDKbjHWwjC4V6XY906cupTwwgo41B5wyO7oxXpQVy+3rHs1gThjJxzvVM8kYzX1J41VPnTVKdmRZt1U09bezxptXMWOz8eeAfJ+M8fh4t3wuf7vlkWDZbBK7TX87m16Tj401h7iaM0/ZNVq6PXkuGphhtbZIvS6vDul2ykl+4cKF81g8CBAcUuyDg4Mk2ktNlupCGLtAAARAAARAAARAoDEIVKzbDVndaWZlbFbCW2jsXmX97cQlNyLVhkR5IHcaRbGF7MMqn5zU0b0vbArNMDzKxgUsjx8vQfh3hqLcZotzS2DTccO10mVkknTtt6exh++xo7wk4+SC+VKFNlMDdpAvmnvyC3X7aNn12kDMFdLtNAHoyMjIMBYPAgSHFlLs1NOezWbR2e58h7ANAiAAAiAAAiAAAiBQfwKk20mIkhzFUpwAUaKl/g8ENYAACIAACIAACIAACICACwHS7S57sQsEQAAEQAAEQAAEQAAEQGAyEYBun0xPA20BARAAARAAARAAARAAAXcC0O3uXLAXBEAABEAABEAABEAABCYTAej2yfQ00BYQAAEQAAEQAAEQAAEQcCcA3e7OBXtBAARAAARAAARAAARAYDIRgG6fTE8DbQEBEAABEAABEAABEAABdwLQ7e5csBcEQAAEQAAEQAAEQAAEJpoAaXVxmejmoH4QAAEQAAEQAAEQAAEQAIESBEjA8xmF8G8hgRLscBgEQAAEQAAEQAAEQAAExosA6fZrWAoIjI6OXr9+nSv58XoUqAcEQAAEQAAEQAAEQAAEPAmQbv/xlsNGbB5jHPrx5rHGg899UDIeev5Y6fhV7CG3WPL8sTLjJ88fn/vYr0nOZ7NZT3b2gaSqSHlLU1gb5UezSa0z4OMHZaUjlrSKy6YTPWGlmR2RfYGdWjJjl4cVEAABEAABEAABEAABEHAQIN2++u0r5cTavUOusa77qmus7b7qGuv2Ddux4o3LdgTfTLnGijcvu4brybSznHspec6ctXu/O+8/h4aGqOOdet0d0PI3s6loUJZaI4nh/P20NaiFZ8tKZzyd1bN90aBfkmaHtUE6kO1T22TZF+xlOj6VUIM+X4dGp2EBARAAARAAARAAARAAATcCpNsXbdY2f6RvOeoezx3RiwddO8Vi8bZjsx781aw5Sy9dupTJZErp9uFEpFWSg9GUU3VnExG/NCMQ7TfBp6IBWWJd8ewSUepn4xF/kz8Sdxbh9siwDwRAAARAAARAAARAYBoSIN3esunIfVtOPdWTqVVsePcaj6fevWYH7Vm/f6QwQvtHeNSq9jGW88DWk/7lXTe3bbnp9sUXLlwYHh4uZZXpjwZmSIqadL49nnpe18+qShNX8NZFbI9LIdZx/AQBEAABEAABEAABEJjeBEi3t246Mj98bNGWU0909U+2CLw+YEbXQIDH6wOPv3ZejOWvXcjF7gvLd1+o+i7u26zduvId0u0zf9Rx022Lv/3226tXr5bQ7aNauEmSFyoLZe5i9wc6uYs9rYV9UlO7enibwg/5Ap0a97d76PacLX56v5S4exAAARAAARAAARAYBwJMxUmS7PQ8GEYIUm9Ninp2TK0whkCOuRChBbZuX/Csdu+WU8rWT6dS3P+rP9nxwK/+RHH/NjMe2PYnCvFmF3Ycv2Pdu1y337x4K+n2c+fOldTtzAwjmSZ2Aps+HVFm+MKxNO9Up1dB2RYzxpxmktF2n+lvL+iKZxaa/B544SFhFQRAAARAAARAAARAoOYETN0uSf5IQjArc3U3yXX7vKffnxs6OOnjwNxQ8cjdwpzQQTGK3xqdaev2W378/M13LS1Htxe8QaNJdYlkeNcThhlGXqr2WYli2LebHIimzHGpzUrHYaP/3RyySm+HnYamoFTsAAEQAAEQAAEQAAEQqC0B7prw+WaKow51o39VNnaOuau8bv3tLRui80Lv1i165oWKR/2qrqDkuet7Zq8yfDKzfvz8d1sfG4Nu94W1Lw3fe54UF+0xQh5IWQn39kRI5Od/69X2xURpIAACIAACIAACIAACeQSYbm/a+PKuthk5q4zR0TozENliWlwop7caNj3P5Ik2bc+GqLNs0txmk0r0dpinGdIukaaaDN1O6b43BHzcM+0PqHFjP/XaiqXmrNTsmPc/3CfTuqG3NbSvILpbQ8WiJbSveBQUWFjFpNszr737B4HXKZ/Md+9eNjbd3m/kmSnU7a7inH/usa5472eFIyAAAiAAAiAAAiAAArUjwHV7OHaRcnpbCs0wyVCewHgX0+0JljawLRInuwSJ7cMdNPmOkUXwK8NWwfzP2eTpk8l0n7pUlprb1DNZPRWPtMk8oyCf4kfml/P9LHN4Ohb2yZbLmu83U4UXvzfS7XPW7JmzqsuM1a/P9Qx17moz7nzyFTvuWvGqa9y54lWvuCu4qzBybbAbM0ErdwZfu+XHZep2nrxdSPbI/rbCHuioM697zidTkAfSeKxiIcUfGo6CAAiAAAiAAAiAAAiMmYCp2zUSbQGZz8XDJt+hrlR3iwuXcEvU5JeGbrekvs7HsdqbdrtYf3uuJ98s8ytviWhf6b5Cun3m/JWTJL4z74nCuKn1SdeYefeKimN+cCaL78xbLoRLpd9pCfgWLKd8MqXzQOZ9MdGHWG/QN4N9bdFX2Rm1rVluU/uMkQ5sciXL7p4371I60RtWmszT3B8T9oIACIAACIAACIAACNSYgK3bdUrrPdMQ2IaAZ13fgm4nT8selZauSIDm0KTF0u12Bm9WjktWcKEQo+XmJuvDZwXl/WOX5n2TpNvf6ol2vbX/tTe7EURg95596jvv7o8eSiQSAwMDIyMjJfJAOhxKtqOJM2eanFuaZKWjN2H8kYUt5G9XLbNTsxLuSWCyVAsNfoIACIAACIAACIDAeBDI6XbmoPDviPVahhlTY/+N5QMkj/oOQ7lHT2nkgq6JbnebsrPkLZNuP3369MmTJzUsjMCJEydOnTr117/+ta+vL5VKXbt2rdR8qSUZ4wQQAAEQAAEQAAEQAIHJRyCn28kZQT3tM3y+ZtPWwnX77m4yu/NkgKz1bLbNQt1ezCcjJKUxvwW4T6YagzTpdnKDfPPNNyRTsRABQpFMJmmmVBLt1Nl+/fr1yfeSoUUgAAIgAAIgAAIgAAJjJiDqdsMqM4Ol8h42yjU1tmbs9LVHjbl4mOfZ1SejZ4RxqXzKHpZkxizEmrzJ3mQua6vYTDJGc3QWzP3kdnOk28nCTbMLDWGxCBANYkI97STa0dnu9tZgHwiAAAiAAAiAAAg0PoE83c6tMtYETJbGNnPIGHLdcMt0GSkhqatcM8al5jnShTyQkj/QGTPm6LEKMUkJm9lkrNN0yxuTdIZVzTi/1EK6nfzbWAoJkGKHaC/1+uA4CIAACIAACIAACIDAOBEg3T5ONaEaEAABEAABEAABEAABEACBaglAt1dLDteBAAiAAAiAAAiAAAiAwPgRgG4fP9aoCQRAAARAAARAAARAAASqJQDdXi05XAcCIAACIAACIAACIAAC40cAun38WKMmEAABEAABEAABEAABEKiWAHR7teRwHQiAAAiAAAiAAAiAAAiMHwHo9vFjjZpAAARAAARAAARAAARAoFoC0O3VksN1IAACIAACIAACIAACIFBfAqTVxaW+laF0EAABEAABEAABEAABEACBMRMgAT/mMlAACIAACIAACIAACIAACIBAfQmQbs9O3eUGWyokmE1rHT6pSVHPWheOJtUlUt7iC2tpdjSV6O1QZHZMVsKqlsxaF+EnCIAACIAACIAACIAACNSOAOn24IvHVrwYW/FCLPjCMTFW/O7ok7/7qLoI7DjkFSt//4lrBF/Uqg5qvEu8GAt2HlvV8TJ9l1QALB0L+0iIi7q9PxqYIfkjCWcxmT51qSz5A2o8rWeS0XafJPvCMS7oK6gRp4IACIAACIAACIAACIBAKQKGbt+TKj8C6qXCeOL1S44oPIf2PPH6RR5r3hmiWP32FZd458rqglj19j8dUWaD71z9dutDK0dGRsqW7oNaeDbrPRd0ezYe8ctyIJpywGT7BT1/VlWapKawNuo4D5sgAAIgAAIgAAIgAAIgMFYCpNv/s/PzLUd1MbZ+rG/+yIznjug87D2NsrJ427Gb27bMW/zk0NBQebqdO2Rmbwg/Svo755NJRQOysOmJHLrdEw0OgAAIgAAIgAAIgAAIjJEA6faWTUd+Evn7hnevVRFP945SbLCC1kM9mcJ4qidDUUX5VV/ywNaT/uW7b3qgY25b4MqVK9evXy8NynDINJHRhfrcRd0+amw2L1Tu4jZ2yRfodLGxpxJq0Cc1t6lnnG6a0hXjDBAAARAAARAAARAAgYkhwJSePXTRakNSVaSCndZB50/j5JJ9vHy85BI1Wb0zg3R766Yj88PHHvxNIvD6wLjFk+pFisDrZtD68t0XeDyxu9+Mrv4nuvqraNJ9m0/cuvJtQ7ff/8ycxU+m0+kydDtzyPg6tHSWPT4b/nAi0ipJzUrkNDOuZ9PxTkWeHdYG7UeWTUT85sjUbbFkxt6PFRAAARAAARAAARAAgUlOYLx0ew0w2Lp9wbPa/c//uW37Z5MzFm//zIxfxxfzsPb86L//0mbH9s8Wdhy/fd27XLfPWvyrlofWlKHbTYcMV+P5ur0QMvPDFA5TzfZFg35JXqr2QboXQsMeEAABEAABEAABEJiMBBpUt897+v25oYMTGgfmhtxjTuigaxS2lk6rWLdbDhmeCqYs3e42/pR1vMv+SBxWmcn4a4k2gQAIgAAIgAAIgEABgVK63eiwlZWNOwLcXtGsdES1o9vMNOC+oJpI6YZPRvYtW2bt5J5qZoyR71IWNhu+DP/2g7sprzjzyWSTmho2T6ZD7h7sgobqut3f3rIhOi/0bo2iZ17IK2pVRbFy5q7vmb3K8MncvHhry0NrS/a3s+fFnC6OfxQ16cLMe/yp8dSQUcYFGXaBAAiAAAiAAAiAwOQkUI5uJ9nN8n6n4pE2Y8Cjrz1