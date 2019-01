SUOR CARLA VENDITTI NOMINATA MARSICANA PIU' INFLUENTE DEL 2018. Suor Carla Venditti, la suora abruzzese simbolo dell’antiracket per il suo lavoro che dura da anni nel sottrarre le giovani dalla strada e riavviarle ad una nuova vita. La suora è stata proclamata anche personaggio dell’anno ed è stata abbracciata dall'artista internazionale Patti Smith, per gratitudine per il lavoro svolto, durante il concerto tenutosi ad Avezzano (AQ) negli scorsi giorni.

Suor Carla Venditti con alcune consorelle delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù e alcuni volontari laici, da diversi anni ormai si divide fra le strade di Roma e dell’Abruzzo dove evangelizzando su strada, riesce a salvare diverse giovani dal racket della prostituzione, portandole al centro Oasi Madre Clielia dove avviene un percorso di rinascita spirituale, lavorativo e sociale.



La suora è stata proclamata personaggio dell’anno dalle autorità locali e gli organizzatori del Concerto di Natale dell’associazione Harmonia Novissima hanno devoluto gli incassi al Centro Madre Clelia, dedicato al recupero delle giovani ex prostitute.

Redazione Independent