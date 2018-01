Sul palco di Meet in Cucina 2018 i migliori cuochi abruzzesi, emergenti e super ospiti

SUL PALCO DI MEET IN CUCINA 2018 I MIGLIORI CUOCHI D'ABRUZZO, EMERGENTI E SUPEROSPITI. Torna Meet in Cucina Abruzzo, il congresso dei cuochi abruzzesi la cui quarta edizione è in programma lunedì 29 gennaio 2018 – dalle 9,30 alle 18,30 – nel Centro Espositivo della Camera di Commercio di Chieti.

Ideato dal giornalista Massimo Di Cintio e promosso in collaborazione con Andrea Di Felice e Lorenzo Pace, rispettivamente presidente e segretario dell’Unione Cuochi Abruzzesi, Meet in Cucina è organizzato in compartecipazione con la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, con il supporto di sponsor privati come Electrolux (main sponsor) e De Cecco (gold sponsor) e partner come Acqua Panna-S. Pellegrino, Pentole Agnelli, Bragard, Autoepi, Agapè Forniture e Rcr Cristalleria Italiana.

Meet in Cucina ha il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi, del Comune di Chieti e dell’assessorato alle Politiche Agricole della Regione Abruzzo, delle associazioni Slow Food Abruzzo e Qualità Abruzzo e con la partecipazione dell’Istituto alberghiero “Di Poppa-Rozzi” di Teramo e del sodalizio Lady Chef Abruzzo.

In ogni edizione Meet in Cucina ha richiamato mediamente circa 600 operatori dall’Abruzzo e da oltre 10 regioni italiane e giornalisti delle primarie testate nazionali con l’obiettivo di tenere accesi i riflettori sulla ristorazione abruzzese e sulle sue eccellenze agroalimentari.

La formula vincente di Meet in Cucina, grazie alla sua impostazione formativa e informativa, sta nell’aver intercettato l’esigenza dei cuochi abruzzesi di avere un momento di incontro e di confronto delle conoscenze e delle esperienze e di accendere i riflettori sulla cucina regionale e sui prodotti agroalimentari, anche grazie alla presenza di 15 giornalisti delle principali testate nazionali.

“Meet in Cucina – spiega Massimo Di Cintio – è un momento annuale di incontro sui temi di attualità e un’occasione per accendere i riflettori sullo stato della cucina regionale in un momento di grande fermento in Abruzzo, che può contare su una nuova generazione di cuochi poco meno o poco più che trentenni che dimostrano coraggio e desiderio di emergere ma soprattutto desiderio di rappresentare il presente e il futuro agroalimentare di questa regione”.

“Quest’anno – racconta Andrea De Felice, presidente dell’Unione Cuochi Abruzzesi – abbiamo spinto molto sulla ricerca di una decina di prodotti e preparazioni tradizionali dell’Abruzzo e li abbiamo assegnati ai diversi cuochi relatori affinché potessero approfondirne la conoscenza di utilizzo e esaltarne i valori nutrizionali e di gusto attraverso nuove ricette: è innovare per rinnovare la nostra tradizione e darle continuità nel tempo”.

I cuochi relatori della quarta edizione | focus su alcuni prodotti tipici regionali

L’evento prevede l’intervento di cuochi relatori che negli ultimi anni hanno sviluppato progetti di ricerca nella ideazione e nella realizzazione delle ricette, nella produzione o nella valorizzazione delle materie prime e di prodotti agroalimentari locali.

Come nelle precedenti edizioni Meet in Cucina Abruzzo 2018 ha chiesto ai cucohi relatori di approfondire e di sviluppare un lavoro tecnico su uno o più prodotti/ingredienti tipici del territorio in collaborazione con l’assessorato regionale alle Politiche Agricole – dall’agnello agli agrumi della Costa dei Trabocchi, dalla patata del Fucino al carciofo di Cupello – per realizzare una nuova preparazione a beneficio del pubblico.



Ospiti d’onore di Meet in Cucina Abruzzo 2018, scelti per il loro legame con l’Abruzzo saranno Valentino Mercattilii – abruzzese di nascita e chef storico del San Domenico di Imola da poco insigniti dalla Guida Michelin con il premio “Qualità nel Tempo” affiancato dal nipote Massimiliano Mascia – e Anthony Genovese, chef e patron de Il Pagliaccio a Roma, due stelle Michelin e tre forchette dalla guida Gambero Rosso.

Non mancheranno alcuni dei migliori cuochi abruzzesi a partire da Niko Romito (Reale Casadonna***, Castel di Sangro), Mattia e Marcello Spadone (La Bandiera*, Civitella Casanova), Nicola Fossaceca (Al Metrò*, San Salvo), Davide Pezzuto (D.One*, Montepagano di Roseto degli Abruzzi) e alcuni dei cuochi che si sono messi in luce più di recente come Enzo Di Pasquale (Bistrot 900, Giulianova) e Matteo Crisanti (Zì Albina, Vasto).

L’approfondimento tecnico sarà dedicato a “La gestione del freddo in cucina” a cura di Gennaro D‘Ignazio (cuoco e titolare Vecchia Marina di Roseto degli Abruzzi), mentre l’assessorato regionale alle Politiche Sociali presenterà un interessante progetto sullo spreco alimentare rivolto alla ristorazione regionale.

Il programma

10.00 | Niko Romito, Casadonna Reale

11.00 | Matteo Crisanti, Zì Albina

12.00 | Marcello e Mattia Spadone, La Bandiera

13.00 | Sessione Tecnica: “La gestione del freddo in cucina” Gennaro D’Ignazio

13.30 | Anthony Genovese, Il Pagliaccio

14.30 | Nicola Fossaceca, Al Metrò

15.30 | Enzo Di Pasquale, Bistro 900

16.30 | Davide Pezzuto, D.One

17.30 | Valentino Marcattilii e Massimiliano Mascia, San Domenico

I temi, i prodotti tipici, le preparazioni

Ogni cuoco presenterà alcuni temi e utilizzerà uno o più prodotti tipici per la preparazione di alcune ricette; una delle ricette per ogni cuoco sarà servita in assaggio di 200 porzioni per il pubblico.

N. B. i prodotti sono indicati in neretto, la preparazione in assaggio è sottolineata

Niko Romito: i grani antichi abruzzesi per il mio pane; Spazio e la nuova ristorazione “di mezzo”.

Matteo Crisanti: la seppia (ripiena) e le sfizierie di mare;

Marcello e Mattia Spadone: il carciofo, l’insalata invernale, l’ArrostiGin;

Sessione tecnica Gennaro D’Ignazio: la panocchia di mare cruda;

Anthony Genovese: piccione e cachi; il battuto di pecora;

Nicola Fossaceca: polpo alla brace con arance e limoni dei trabocchi fermentati; ravioli di pane di burro, alici e bottarga;

Enzo Di Pasquale: chiudi gli occhi e pensa a un pollo con le patate del Fucino; spaghetti De Cecco e il succo della rapa rossa;

Davide Pezzuto: mazzancolle, cachi, foglie arrosto e castagne; pecora su pepita di liquirizia di Atri, mele cotogne e rape rosse; granetti con estrazione di canocchia, burrata e cascigni;

Valentino Marcattilii e Massimiliano Mascia: uovo in raviolo San Domenico® con burro di malga, parmigiano dolce e crema al formaggio di fossa; ravioli dolci teramani con maggiorana e cannella, salsa di pomodoro.

I due ospiti d’onore

Valentino Marcattilii, classe 1954 è nato a Mosciano S. Angelo (Teramo) e a 16 anni inizia il suo lavoro al San Domenico e diviene allievo del grande Nino Bergese, uno dei padri della cucina italiana, definito “il cuoco dei Re, il Re dei cuochi”. Dopo 7 anni Marcattilii parte per perfezionarsi in Francia da Troigros, Roger Vergé e Mado Point e al suo ritorno assume la direzione della cucina al San Domenico, de quale diventa successivamente anche comproprietario insieme a Gianluigi Morini e Natale Mercattilii, fratello e direttore di sala. Valentino mantiene le indicazioni del maestro, ma cambia registro presentando la sua “alta cucina di casa”. Nel giugno 1988 il ristorante San Domenico apre anche a New York, e a luglio dello stesso anno viene insignito delle tre stelle e premiato dalla rivista Exquire Magazine come “The best of the year”.

Dopo 47 anni il San Domenico conserva il suo stile inconfondibile che lo rendono una delle migliori tavole italiane, da 40 anni insignito delle “due stelle” (la prima nel 1973, la seconda nel 1977), celebrate quest’anno dalla guida Michelin con il premio “Qualità nel Tempo”. Oggi accanto a Valentino Marcattilii c’è il nipote Massimiliano Mascia, anch’egli passato per le cucine francesi di Ducasse e diverse esperienze all’estero.

In omaggio all’Abruzzo e alle sue origini teramane preparerà i ravioli dolci con maggiorana e cannella, salsa di pomodoro.

Anthony Genovese, nato a Parigi nel 1968 da genitori calabresi, dal 2003 è chef e titolare del ristorante Il Pagliaccio di Roma. Le sue prime esperienza importanti risalgono al 1986 da Dominique Le Stanc, due stelle a Eze Village, poi nel 1991 Enoteca Pinchiorri a Firenze, nel ’92 si sposta nella sede di Tokyo e nel ’93 torna in Toscana. Continua a viaggiare, Londra, Malesia, Cina e poi Ravello all’Hotel Palazzo Sasso, al ristorante Rossellinis dove ottiene la sua prima stella. Nel 2003 apre Il Pagliaccio a Roma e nel 2009 arriva la seconda stella Michelin. Personaggio schivo e concreto, cifra distintiva della cucina di Genovese è l’abilità di unire tecnica francese, gusto italiano e minimalismo orientale che sembrano aver trovato compiutezza e nuovo slancio con la riapertura del locale dopo la ristrutturazione nel 2017, che gli sono valse le tre forchette dalla guida Gambero Rosso.

Il legame particolare con l’Abruzzo è dovuto al percorso che ha ospitato Nicola Fossaceca, chef e patron del ristorante Al Metrò a San Salvo.

In omaggio all’Abruzzo preparerà il battuto di pecora.

Area Partner Espositori

Servizi: Electrolux, Agapè Forniture, Autoepi Citroen, Niko Romito Formazione.

Enti e associazioni: Regione Abruzzo-assessorato Politiche Sociali, Unione Cuochi Abruzzesi e Sodalizio Lady Chef Abruzzo.

Produzione e distribuzione: Acqua Panna-San Pellegrino, F.lli De Cecco (pasta), Di Fiore Salumi, Gel.Di (prodotti per la ristorazione), L.Ab Liquoreria Abruzzese, Marina Palusci (olio), Lucaffè, Palestini Ortofrutta, Rioverde Tartufi, Valle Scannese (formaggi).

Produttori vini: Cantina Frentana, Cantina Tollo, Codice Citra, Colle Frisio Fantini Farnese, La Valentina, Orlandi Contucci Ponno, San Lorenzo, Tenuta i Fauri, Rabottini Zaccagnini.

Meet in Cucina Abruzzo: indicazioni pratiche

Meet in Cucina Abruzzo è ospitato negli spazi del Centro Espositivo della Camera di Commercio di Chieti (via O. Pomilio, Chieti Scalo) dalle 9,30 alle 18,30 di lunedì 29 gennaio 2018.

L’ingresso è consentito dalle ore 9,00 fino a esaurimento dei posti disponibili.

La quota ingresso è di 30 euro (25 euro in prevendita) ed è riservato a operatori del settore.

L’evento si sviluppa in due aree, l’Area Congresso che ospiterà il palco per l’intervento dei cuochi relatori per esporre, davanti alla platea, una relazione di circa 40 minuti su progetti da loro sviluppati con utilizzo di particolari tecniche o di particolari tipologie di materie prime. Almeno una delle preparazioni sarà focalizzata sull’utilizzo di uno o più prodotti tipici del territorio regionale e ogni cuoco predisporrà un mini assaggio degustazione per il pubblico (max 200 porzioni) di uno dei piatti presentati sul palco.

Accanto all’Area Congresso è situata l’Area Partner Espositori nella quale saranno disposte le postazioni di 29 aziende ed enti che affiancano l’iniziativa e che potranno incontrare il pubblico, far conoscere i propri prodotti e servizi (dai salumi ai formaggi, dai tartufi alle carni, dall’olio al vino e ai distillati, ma anche distribuzione di attrezzature per la cucina e per la sala).

Il servizio di accoglienza, nell’Area Partner Espositori e nelle cucine dell’Area Congresso è supportato dagli allievi e docenti dell’Istituto professionale alberghiero “Di Poppa-Rozzi” di Teramo e dai cuochi dell’Unione Cuochi Abruzzesi, mentre il “Pasta Party” De Cecco per l’intera giornata sarà a cura del Sodalizio Lady Chef Abruzzo.

I giornalisti ospiti di Meet in Cucina Abruzzo

Marco Bolasco (Slow Food, Giunti Editore, Cibario, Dissapore e altre)

Luciano Pignataro (lucianopignataro.it)

Alessandra Meldolesi (Reporter Gourmet, La Madia, Spirito di Vino e altre)

Martina Liverani (Dispensa Magazine)

Carlo Passera (Identità Golose)

Simona Vitali (Sala&Cucina)

Raffaella Prandi (Cook.ink)

Donato Troiano (Informacibo)

Marco Di Giovanni (Italia a Tavola)

Enzo Vizzari (direttore guide Espresso)

Michela Becchi (Gambero Rosso)

Alessandro Bocchetti (Scatti di Gusto, Gambero Rosso)

Antonio Paolini (Repubblica Food e altre)