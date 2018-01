Striscia la Notizia torna per la "sbarra della vergogna". Ferrante: si tengono il privilegio

“Non è il ritorno delle telecamere di Striscia a dettare i tempi dell’azione amministrativa sugli impegni presi relativamente all’aumento degli stalli per la sosta dei disabili – così l’assessore alla Mobilità Stefano Civitarese Matteucci e l’assessore alle Politiche Sociali Antonella Allegrino – L’intento di ampliare e rendere più fruibile la sosta per disabili intorno a Palazzo di Città è messo nero su bianco in una delibera approvata dalla Giunta lo scorso 14 dicembre e a cui stiamo dando corso, come ci era stato chiesto nella riunione tenutasi all’inizio di novembre con tutte le associazioni dei disabili. Un provvedimento dunque non dell’ultimo momento, ma a cui abbiamo lavorato insieme alle associazioni che si occupano di disabilità e a cui stiamo dando corso in contemporanea con i lavori di rifacimento della segnaletica stradale che interessano diverse strade cittadine.

Saranno realizzati dalla prossima settimana, infatti, gli stalli previsti in delibera su Piazza Italia da parte della ditta che sta effettuando i lavori sulla segnaletica. Il provvedimento prevede la realizzazione di 15 nuovi stalli per disabili sulla piazza e vie limitrofe tali da consentire l’accesso a tutti i palazzi comunali: 4 stalli in via Calabria con zebratura posteriore che si aggiungono ai due già presenti; 1 stallo con zebratura posteriore in Piazza Italia, lato Municipio (Ufficio Protocollo); 1 stallo con zebratura posteriore e 3 con zebratura e spazio laterale sinistro in Piazza Italia, lato Palazzo ex Inps; 6 stalli con zebratura e spazio libero laterale sinistro in prossimità dell’ingresso del Municipio su via Paolucci (tra l’incrocio fra Corso Vittorio Emanuele e la rampa di immissione all’asse attrezzato). Al fine di agevolare al massimo la mobilità sensibile abbiamo disposto anche la riqualificazione della fermata dell’autobus situata in Piazza Italia davanti al Palazzo ex Inps, con adeguamento architettonico conforme alla normativa vigente che sarà effettuato dopo la realizzazione degli stalli e, infine, l’istituzione di una zona con velocità limitata pari a 30 km orari nel tratto di via Paolucci compreso fra corso Vittorio e l’accesso all’asse attrezzato, per agevolare la sosta in sicurezza negli stalli collocati in zona.

Questa Amministrazione conduce dall’inizio del suo mandato una vera e propria lotta alle barriere architettoniche e comportamentali, con attività di sensibilizzazione (l’ultima è stata Solidarietà fa sport in sinergia con associazioni e scuole) e atti concreti. Non abbiamo mai chiuso le porte al confronto né promesso cose che non potevano essere realizzate, il lavoro fatto sugli stalli dei disabili ne è la riprova".

Ci dispiace che un provvedimento condiviso davvero con tutte le associazioni figuri oggi come inutile e unilaterale e che la disponibilità data venga trasformata nell’occasione di far passare per negligente e insensibile chi negligente e insensibile davvero non è, soprattutto in tema di disabilità”.