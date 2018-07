STORIELLE DI UNA ITALIA MISERICORDIOSA. Ci sono diverse citta' italiane pronte a ricevere i migranti che giungono via mare su carrette che navigano nel Mediterraneo, non si capisce bene se per fare pesca o per altri scopi. L'altro giorno una di queste barche con a bordo centinaia di migranti, ha chiesto a Malta di intervenire. L'isoletta britannica ha risposto picche. Insomma nel Mare Nostrum c'e' soltanto l'Italia. Ma la geografia dice diversamente. Napoli, Brescia ed altre citta' hanno detto che sono pronte ad accogliere i migranti. Sindaci di cuore, pronti ad affrontare tutto pur di dimostrare che loro sono "esseri umani". Ma per tanta gente si tratta soltanto di "fare affari" con i poveri migranti. A parte il fatto che tutto questo movimento di gente dall'Africa si sta verificando negli ultimi tempi e nessuno riesce a spiegare perche' centinaia di migliaia di persone vogliono venire in Italia e non, per esempio, a Malta, in Spagna ecc. A parte questo, i paesi italiani che dicono di essere "caritatevoli" dimenticano i reali problemi della gente di casa nostra. Ed e' qui che esiste un problema. Problema che nessuno ci spiega, anche se non bisogna essere Einstein per capire che "qualcuno ci mangia" con queste azioni di buon cuore che costano tanti tanti euro e che i governi italiani sembrano disposti a sborsare. Ma non si tratta soltanto di guadagni sottobanco. C'e anche la certezza che questa gente raccolta sul mare un giorno ricordera' chi li ha salvati e correra' a votare per quel misericordioso partito. Ci sarebbe, infine, la spiegazione che riguarda una Italia piena di gente che non vuole lavorare e cosi' c'e' bisogno di manodopera. Peccato che tutto questo avvenga nel resto dell'Europa con una percentuale del 2 per cento rispetto all'Italia. Ma forse, chissa', le ragioni sono altre. E soltanto il Padreterno le conosce.

Benny Manocchia (USA)