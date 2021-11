Stop alle code negli uffici. Da domani certificati on line

Da lunedì 15 novembre per la prima volta i cittadini potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, senza necessità di presentarsi agli sportelli e soprattutto senza pagare la marca da bollo da 16 euro.

Per farlo basta accedere al portale dell’ANPR, https://www.anpr.interno.it/. È necessario essere in possesso della propria identità digitale (SPID), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), e sarà possibile scaricare i seguenti certificati, per proprio conto o per un componente della famiglia:

• Anagrafico di nascita

• Anagrafico di matrimonio

• di Cittadinanza

• di Esistenza in vita

• di Residenza

• di Residenza AIRE

• di Stato civile

• di Stato di famiglia

• di Stato di famiglia e di stato civile

• di Residenza in convivenza

• di Stato di famiglia AIRE

• di Stato di famiglia con rapporti di parentela

• di Stato Libero

• Anagrafico di Unione Civile

• di Contratto di Convivenza

Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.

Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e per poi poterlo scaricare in formato PDF o riceverlo via email. I certificati digitali potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).