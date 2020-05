Stop alla vendita e consumo di alcolici fuori dagli spazi consentiti

PESCARA: SCATTA IL DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI ALCOLICI. Il sindaco di Pescara Carlo Masci nel tardo pomeriggio di ieri, 29 maggio 2020, ha emesso un provvedimento finalizzato a evitare il rischio di eventuale ripartenza del contagio a causa degli assembramenti provocati dalla movida con relativo divieto di vendita e consumo di alcolici fuori dagli spazi consentiti.

Dal 30 maggio al 14 giugno, tra le ore 20 e le ore 7, non si potranno vendere alcolici se non con il consumo all’interno dei locali o seduti ai tavolini. Chi lo farà fuori da questi canoni, e quindi su un’area pubblica o privata a uso pubblico, sarà fuorilegge. Di conseguenza, potrà essere sanzionato.

"Siccome Pescara da almeno 15 giorni non ha più casi di contagio nella popolazione e quindi stiamo uscendo dalla situazione di crisi che abbiamo attraversato, per evitare che ci possano essere delle ricadute dobbiamo prendere delle precauzioni e una di queste è che la movida si svolga in maniera controllata". Queste le parole del primo cittadino del capoluogo adriatico.