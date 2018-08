STATI UNITI NELLA PALUDE AFGHANA. NON HANNO IMPARATO DALLA STORIA. I russi decisero di prendere possesso dell'Afghanistan e tentarono di tutto per sottomettere i talebani di Al Qaeda. Ero in quella zona con un gruppo di giornalisti americani e francesi, quando ci dissero: dopo otto anni ce ne torniamo a casa. Chiuse un capitolo. Ci sono popoli che non cedono mai. E ci sono altri che non imparano dalle lezioni del passato. George W. Bush nel 2001 decise di dimostrare ai russi che le forze USA avrebbero compiuto il lavoro non finito dai russi. E invece stava per mettere il piede in una palude spaventosa, nella quale avrebbe perduto uomini ed enormi capitali, nel tentativo di soffocare l'Islamic Emirate of Afghan e Osama Bin Laden. L'Inghilterra si alleo' agli Stati Uniti e la Nato contribui' con forze europee. Gli italiani con il colonnello Moschin e la 183ma Paracadusti Folgore. Non mancarono le accuse degli inglesi, che definirono i soldati di casa nostra "pigri e disargonizzati". Sedici anni dopo l'ingresso in una guerra incredibile, gli americani della strada non fanno piu' attenzione all'Afghanistan, nemmeno quando arriva la notizia che nel 2018 quattro soldati americani sono rimasti vittime in quella nazione. I talibans non perdono, anzi vincono. Kabul ripresa. Il presidente Trump che cosa fa? Ha appena annunciato l'invio di altri 3 mila soldati americani. Ricorda un po' Johnson e il Vietnam. Piu' perdeva piu' Johnson inviava Marines in Vietnam.Fino ad arrivare a 500 mila. Eppure Barack Obama annuncio' il ritiro un po' alla volta dei soldati USA. Contrasti purtroppo politici. La morale di queste storie e' spesso la stessa: perdite di uomini (2.313 per l'America, 53 per l'Italia) e di enormi capitali. l'America spende 62 miliardi l'anno perla guerra perdente in Afghanistan. 714 miliardi dal 2001.

Benny Manocchia