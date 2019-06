Squadra Volante arresta ricercato da 5 anni per tentato omicidio

PESCARA: ARRESTATO RICERCATO PER TENTATO OMICIDIO. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato è intervenuta presso il parco San Giuseppe, in via Passolanciano, dove era stata segnalata l’allarmante presenza di un uomo armato di un grosso coltello. Giunti sul posto le pattuglie hanno individuato uno straniero, il quale, in stato confusionale, aveva impugnato un coltello di oltre cm. 30. Bloccato e disarmato il soggetto è stato condotto in Questura ed identificato per W. M. S. 65enne, cittadino dello Sri Lanka. Gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno permesso alla Squadra Volante di appurare che il predetto era ricercato dal 2014 per un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di L’Aquila, dovendo lo stesso espiare la reclusione residua di 5 anni per tentato omicidio commesso ad Ortona nel 2007. I poliziotti, pertanto, lo hanno tratto in arresto denunciandolo, peraltro, per il reato di porto ingiustificato in luogo pubblico di armi od oggetti atti ad offendere.

Redazione Independent