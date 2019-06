SPACCIO DI STUPEFACENTI A RANCITELLI E AL “FERRO DI CAVALLO”: DUE ARRESTI. Continua l’offensiva dell’ Arma dei Carabinieri di Pescara nei confronti dello spaccio di stupefacenti , nel complesso di edilizia popolare noto come “Ferro di Cavallo” e nel quartiere “Rancitelli”. Dopo il doppio arresto di due donne per spaccio di stupefacenti avvenuto il 5 giugno scorso , altre due persone sono state arrestate nelle ultime ore.

Da mesi vengono svolti servizi serrati di controllo delle aree e delle strade dei quartieri e queste attività hanno prodotto risultati molto significativi. Con quelli effettuati nel mese corrente, sono circa 20 le persone arrestate – per lo più per spaccio di stupefacenti - nel corso dell’anno nelle aree dei suddetti quartieri.

E tale azione repressiva, oltre al carcere, comporta un’altra ed importante conseguenza: l’attivazione della procedura di decadenza prevista dalla Legge Regionale n. 96/1996 a carico di chi è sorpreso in flagranza a commettere reati all’interno di unità abitative o nelle pertinenze di esse ed è contestualmente assegnatario di edilizia residenziale pubblica. Infatti, quando l’Arma procede all’arresto di soggetti nelle anzidette circostanze, vengono attivati il Comune e l’ ATER affinché questi Enti, competenti in materia, inizino a dare corso alle procedure amministrative che prevedono la revoca del beneficio dell’alloggio. Questi risultati sono quindi correlati anche a questa esigenza.

