Sono salvi i posti dei 162 ex dipendenti della Honeywell di Atessa

UNA BELLISSIMA NOTIZIA: SONO SALVI I POSTI DI LAVORO DELLA HONEYWELL. Una bellissima notizia: sono salvi i posti di lavoro dei 162 ex dipendenti della Honeywell di Atessa. La reindustrializzazione e' stata decisa e sara' la Baomarc Spa Automotive Solutions, azienda leader nel campo della sidedurigia, a far vivere un Natale sereno ai lavoratori e le loro famiglie. L'accordo e' stato trovato al tavolo del Mise presieduto dal capo di gabinetto Giorgio Sorial cui hanno partecipato i rappresentanti della Honeywell, la Regione Abruzzo e i sindacati (Fim Cisl, Uilm, Fiom e Ugl). La prima fase, si legge in una nota del Mise, consistera' nell'effettuazione di interviste finalizzate al reinserimento dei lavoratori, che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato previo periodo di prova. La seconda fase consistera' nella realizzazione di un centro di taglio dell'acciaio della superficie di circa 10.000 mq nell'area industriale di Atessa, che alimentera' anche lo stabilimento di Lanciano.

L'ammontare totale dell'investimento e' pari a 21 milioni e 850 mila euro che saranno stanziati nell'arco dei primi 36 mesi dall'avvio dei lavori, previsto a febbraio 2019.

Redazione Independent