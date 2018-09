SOLO GLI ITALIANI DECIDERANNO IL FUTURO DI SALVINI. Dopo 95 anni di attivita' il settimanale Time rispetta ancora le parole di Henry Luce: 'Ditelo sempre come e', aprite la mente al mondo di tutti, non soltanto al vostro". Con la immane forza delle sue pubblicazioni, Luce convinse gli americani ad eleggere Eisenhower presidente. Dwight piu' tardi scelse la signora Luce come ambasciatore in Italia. Nessuna meraviglia, allora, se ha pubblicato la foto di Matteo Salvini in copertina, perche' Time ha capito che i tre milioni di lettori europei e anche i 20 milioni di americani, sono chiaramente stanchi dello status quo, del "facciamo tutto noi" della Unione Europea. E andavano alla ricerca di un uomo (o donna) capace di smuovere le acque, di far bollire cuori e menti di tanta gente. E oggi, apparentemente, Salvini e' l'unico capace di riscaldare i sopiti spiriti, non esattamente mussoliniani. Piuttosto coloro i quali amano la propria Patria (che male c'e' amare la propria Patria?), e vogliono vederla eretta, sicura, forte e magari anche ricca. Ora, non e' detto che Salvini riuscira' a portare a termine i suoi progetti. Chi puo' davvero dire in politica? Pero' Time ha scelto il momento propizio, il piu' adatto per ricordare che il mondo e' fatto cosi': Mussolini fece stragi in Africa, Stalin ne fece nella Russia Bolscevica, Hitler nella Germania che voleva dominare il mondo, Mao Tse Tung in Cina e chi piu' ne ha piu' ne metta. Insomma la politica degli stolti pensa soltanto ai fatti suoi e dimentica tutto il resto. Salvini potrebbe essere il nuovo uomo, ma non con Di Maio che fa parte del vasto gruppo di "sognatori" buoni che purtroppo nel mondo moderno non riescono a mettere in pratica i loro pur ottimi disegni. Ecco che cosa ha tentato di fare il Time. Certo non per chiedere voti a favore di Salvini. Quelli appartengono agli elettori italiani. Trump non sara' al fianco di Salvini che ha al suo fianco quel Bannon ormai decaduto dalla reggia del presidente americano. Quindi saranno gli italiani a chiedersi: questo Salvini vuole la pace, il benessere del nostro popolo, oppure ci portera' alla rovina? Trump e' odiato in America da almeno meta' della popolazione, che in ultima analisi, avendo perduto, non sa piu che cosa fare: i risultati soprattutto economici sono evidenti e non accettarli diventa un boomerang contro di loro. Salvini, allora, a capo di un nuovo partito europeo? Molto fa pensare che e' sulla strada giusta,ma quante volte perdiamo la giusta via per un motivo o per l'altro?

Benny Manocchia