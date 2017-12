Smurano cassaforte a Montesilvano, super bottino da 100mila euro in oro e contanti

SUPER FURTO A MONTESILVANO COLLE. LADRI IN FUGA CON 100MILA EURO IN GIOIELLI E DENARO CONTANTE. E' stato davvero un colpo ladresco straordinario, quello compiuto ieri pomeriggio, a Montesilvano Colle. I 'soliti ignoti' sono entrati in una villetta isolata, tra le ore 16 e le 20 quando non c'era nessuno in casa, e dopo aver individuato la cassaforte a muro sono riusciti ad aprirla e ad impossessarsi del contenuto. Un super bottino da oltre 100mila euro in gioielli e oro più 2.000 euro in contanti.

Per entrare nell'abitazione hanno forzato la finestra di una camera. I proprietari si sono accorti dell'accaduto una volta tornati a casa. Un furto analogo e' stato commesso nella stessa fascia oraria in un'altra villetta, sempre a Montesilvano Colle. In questo caso i ladri, entrati dalla finestra di una camera da letto, hanno portato via 150 euro e una telecamera.

Redazione Independent