Situazione italiana "una tragedia e una beffa" per The Guardian

SITUAZIONE ITALIANA "UNA TRAGEDIA E UNA BEFFA" PER IL THE GUARDIAN. Il quotidiano inglese The Guardian si e' sempre dichiarato "indipendente". Tuttavia di tanto in tanto ama intromettersi negli affari politici di una nazione europea. Soprattutto dell'Italia. Non meraviglia. I britannici non sono mai riusciti a digerire l'invasione in britannia dei romani di Claudio. Britannia in ginocchio. E si era...soltanto nel 43 dopo Cristo. Oggi l'indipendente The Guardian scommette ad occhi chiusi sulla fine del nuovo governo di casa nostra. "Una Italia piena di debiti in mano a due strani tipi che sono vicini come l'aceto e il vino". E poi, come si sono permessi gli italiani di formare il primo governo populista dell'Europa occidentale? E Mattarella che fa, si chiedono gli inglesi. E' stato accusato di "abuso di potere" e hanno chiesto il suo impeachment. "Impossibile - scrive The Guardian - i 950 membri del Parlamento dovrebbero votare una assoluta maggioranza per mandare avanti la richiesta". Questo governo durera' molto poco, scommette il giornale anglosassone. Ma non spiega che la crisi procurera' momenti difficile al caro euro dell'Europa. Per il Guardian l'intera situazione e' una "tragedia e una beffa".

Benny Manocchia