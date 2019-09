Serie B: la classifica parziale dopo i primi turni del campionato 2019-2020

SERIE B: LA CLASSIFICA PARZIALE DOPO I PRIMI TURNI DI CAMPIONATO. Sono ben cinque le formazioni del campionato di serie B, che viaggiano ormai in doppia cifra, a livello di classifica. Ed è presto, troppo presto, fare qualche affermazione circa questo ottimo spunto di stagione dell’Ascoli di Paolo Zanetti, che ha ottenuto 4 vittorie e una sola sconfitta, guidando pertanto la classifica parziale. Ancora imbattute sono invece Benevento, Perugia ed Empoli, dietro di una sola lunghezza, rispetto ai bianconeri marchigiani. La quinta posizione è temporaneamente occupata dall’Entella, che dopo uno spettacolare avvio, caratterizzato da tre successi, di cui uno ottenuto in trasferta e due tra le mura amiche, si è un po’ fermata, con un pari e una sconfitta contro il Venezia di Alessio Dionisi.

DIAMO UNA OCCHIATA ALLA PARTE BASSA DELLA CLASSIFICA DI B. Ribaltando invece la classifica, nella parte bassa troviamo attualmente ben 6 squadre, in netta difficoltà; un po’ meglio la situazione per il Frosinone, il Livorno e lo Spezia, mentre diventa già complicato il cammino di Cosenza, Juve Stabia e Trapani. Il tecnico della formazione calabrese, Piero Braglia è già a rischio esonero, mentre la classifica di Juve Stabia e Trapani, appare piuttosto complessa, nonostante sia ancora troppo presto trarre un bilancio attendibile. Per la Juve Stabia però il bilancio in termini numerici è abbastanza impietoso: 4 sconfitte, un pareggio, 2 reti realizzate, tutte in casa, ben 11 subite. Le prossime gare saranno fondamentali per vedere come la squadra campana saprà organizzarsi e reagire. In una posizione invece di medio-alta classifica troviamo attualmente il Cittadella, la Cremonese, il Venezia, il Pescara, il Pordenone, il Crotone e il Pisa. Tra le prossime gare in calendario spiccano invece Ascoli-Pescara, Perugia-Pisa e Pordenone-Empoli, per l’ottava giornata, mentre per la nova ci saranno altre gare da seguire come Ascoli-Entella, Benevento-Pescara, Trapani-Empoli e così via.

IL PUNTO SULLA SITUAZIONE PER IL CAMPIONATO DI SERIE B 2019-2020. La stagione di serie B, dopo un anno complesso e per certi versi difficile da seguire, torna con un calendario a venti squadre, a dirci molto della condizione del calcio italiano professionistico, con il livello che pare si sia alzato, partendo proprio dalla serie C, ex Lega Pro, fino ad arrivare alla bassa classifica del campionato di massima divisione; con le scommesse e quote per il calcio legate alla stagione di serie A e di B, per il 2019-2020 che diventano occasione per conoscere meglio dati statistici, precedenti sportivi e tutto quello che interessa il calcio per quanto concerne la realtà dei pronostici sportivi. Che nel calcio di massima divisione qualcosa stia cambiando lo dimostrano anche realtà come quelle del Lecce, del Verona e soprattutto del Brescia di Corini, a dimostrazione che il livello si sta alzando, specialmente per il campionato cadetto. La stagione sarà lunga e costellata da belle gare in calendario, dove spesso si giocherà durante la fase iniziale del fine settimana, come da programma. Probabilmente la classifica definita sarà molto diversa, rispetto a questa provvisoria, costituendo motivo di interesse per addetti ai lavori e per appassionati di statistica applicata al calcio e quindi allo sport. Una regola non scritta, di certo, visto che sovente capita che chi guida la classifica di B durante le prime giornate, non riesca a tenere il punto per tutta la durata del campionato, lungo e difficile da gestire. Tuttavia, tra le prime della classe, spiccano almeno 2-3 formazioni che possono davvero puntare alla promozione in massima serie, almeno dopo aver visto le prime uscite, i numeri e qualche giocatore con le carte in regola per arrivare a giocarsi al meglio la serie A.

Redazione Independent