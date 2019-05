SERIE A BEKO 2018/19: REGULAR SEASON QUASI AL TERMINE. LE DATE DEI PLAY-OFF. Il massimo campionato di basket italiano per squadre maschili è la Lega Basket Serie A, nota come Serie A Beko per ragioni di sponsorizzazione.

Il torneo viene disputato con frequenza annuale, si inizia nel mese di ottobre e si termina nel mese di giugno. La squadra vincente ottiene lo scudetto ed il titolo di Campione d'Italia.

Le formazioni partecipanti sono 16, l’Olimpia Milano vanta il record di vittorie, tra le quali anche quella dello scorso campionato.

IL REGOLAMENTO. Ad inizio stagione, le squadre sono 16. Quest’anno, l'Alma Trieste ritorna in serie A dopo ben quattordici anni, al posto della retrocessa Orlandina Basket.

Il campionato è suddiviso in due fasi, la regular season e i play-off. Nella stagione regolare, ciascuna squadra gioca 30 partite (15 match di andata e 15 di ritorno), sfidando le altre squadre due volte. La formula del girone prevede una fase di andata ed una fase di ritorno, al termine delle quali vengono disputati i play-off, che riguardano le migliori otto formazioni in classifica. I play-off vengono disputati al meglio delle 7 partite.

La griglia dei playoff seguirà, come di consueto, la classifica finale, ovvero la prima contro l’ottava, la seconda contro la settima, la terza contro la sesta e la quarta contro la quinta.

Nel caso in cui due formazioni terminassero il campionato con gli stessi punti, si terrà conto della differenza canestri negli scontri diretti. Se la parità coinvolge un numero pari o maggiore di tre squadre, si prende in considerazione la classifica avulsa.

Tra gli altri titoli che le formazioni si contendono ricordiamo la Supercoppa italiana, contesa tra la formazione vincitrice della Coppa Italia e la vincitrice dello Scudetto. Tra i titoli individuali, che vanno ai giocatori al termine della stagione, vi è il trofeo Lega Basket Serie A, assegnato al miglior giocatore della Regular Season.

LE NOVITA' DEL FORMAT. Nel mese di gennaio 2018, il Consiglio Federale ha approvato una variazione alle regole dei format in termini di formazione delle squadre. Il cambiamento del format sarà valido dal 2018 al 2022.

Ogni squadra può scegliere una delle due seguenti opzioni:

5 giocatori stranieri provenienti da qualsiasi paese + 5 giocatori di formazione italiana

6 giocatori stranieri provenienti da qualsiasi paese + 6 giocatori di formazione italiana

Ad ogni formazione, quindi, è permesso di avere in rosa 5 o 6 giocatori stranieri. La formula del 5+5 permette alla squadra di competere per i premi distribuiti a fine stagione, mentre con la formula 6+6 non si ha il diritto di competere per i premi, anzi, si dovrà pagare un’ulteriore tassa di lusso di 40.000 euro.

RIEPILOGO DELLE DATE DEI PLAY-OFF:

Quarti di finale:

Gara 1: sab 18 e dom 19 maggio

Gara 2: lun 20 e mar 21 maggio

Gara 3: mer 22 e giov 23 maggio

Eventuale Gara 4: ven 24 e sab 25 maggio

Eventuale Gara 5: dom 26 e lun 27 maggio

Semifinali

Gara 1: mer 29 e giov 30 maggio

Gara 2: ven 31 maggio e sab 1 giugno

Gara 3: dom 2 e lun 3 giugno

Eventuale Gara 4: mar 4 e mer 5 giugno

Eventuale Gara 5: giov 6 e ven 7 giugno

Finale

Gara 1: lun 10 giugno

Gara 2: mer 12 giugn0

Gara 3: ven 14 giugno

Gara 4: dom 16 giugno

Eventuale Gara 5: mar 18 giugno

Eventuale Gara 6: giov 20 giugno

Eventuale Gara 7: sab 22 giugno

PREVISIONI SULLA VOLATA FINALE DELLA REGULAR SEASON. Chi vincerà la prossima edizione del campionato nazionale di Basket? Sempre più definite le posizioni chiave, ma non ancora assegnate matematicamente. Come da previsioni, la capolista AX Armani Exchange Milano vince, ma non convince in ottica playoff.

Tra le squadre attualmente occupanti il fondo della classifica c’è l’OriOra Pistoia, sempre più vicina alla retrocessione. Salvezza aritmetica invece per la Fiat Torino.