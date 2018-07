"SERATA DI GALA" A SPOLTORE ORGANIZZATA DA "LE CHARME". Il Centro Estetico Le Charme ha organizzato un evento celebrativo con tutti i suoi collaboratori nell’altrettanto stupenda location: Casa Oliveto, in zona Santa Lucia di Spoltore. Punto di riferimento per tutta l’area metropolitana per la bellezza e la cura del corpo, Le Charme, di anno in anno rinnova l’impegno che da sempre svolge con professionalità presentandosi con un look più moderno e accogliente. Gli ambienti accoglienti ed eleganti, la qualità dei servizi offerti, oltre alla professionalità del personale, rendono questo centro un luogo unico dove regalarsi momenti di benessere e bellezza, dove prendersi cura della propria forma, dove rilassarsi e staccare la spina dallo stress quotidiano. In primo piano viene sempre l’attenzione al cliente e alle sue esigenze, per un servizio di alto livello, completo e personalizzato. I trattamenti vengono eseguiti utilizzando cosmetici di qualità e apparecchiature professionali tecnologicamente avanzate e sicure. Diciassette anni di dinamico impegno per trasformare un’idea, un’intuizione, in una realtà aziendale solida, in costante crescita: di dipendenti, spazi operativi, clienti e mercati. Nella splendida cornice di Casa Oliveto la serata è stata impreziosita dalle pietanze della Dynamin Food Degusto Eventi e dall’animazione de ‘Gli StoNati’. Un’occasione speciale, in cui lo staff ha rinnovato l’impegno a fornire, con identica passione e maggiori competenze, soluzioni d’efficienza a supporto della bellezza quotidiana. Perchè #LaBellezzaCheMeriti la trovi solo da Le Charme.

Redazione Independent