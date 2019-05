Sequestro di persona, rapina, ricettazione e spaccio. Sette arresti a L'Aquila

MALAVITA SCATENATA NEL CAPOLUOGO D'ABRUZZO: SETTE ARRESTI. I Carabinieri del Comando Compagnia di L'Aquila hanno tratto in arresto, in due distinte operazioni, sette persone ritenute responsabili a vario titolo di sequestro di persona, rapina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I dettagli delle operazioni verranno resi noti nelle conferenza stampaconvocata per le ore 11.00 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila.

Redazione Independent